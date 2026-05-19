La OMS teme por la "magnitud y rapidez" de la propagación del ébola: 134 muertes en Congo

Se trata de un tipo raro de ébola llamado Bundibugyo, para el que no hay medicamentos ni vacunas aprobados

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por la “magnitud y la rapidez” de un brote de un tipo raro de ébola conocido como Bundibugyo en el este de la República Democrática del Congo, donde las autoridades reportaron 134 muertes sospechosas y más de 500 posibles casos.

Después de la primera muerte conocida, el virus se propagó sin ser detectado durante semanas, ya que las autoridades realizaron pruebas para una cepa más común de ébola que dieron negativo, dijeron expertos en salud y trabajadores humanitarios. El virus Bundibugyo que se detectó no tiene medicamentos ni vacunas aprobados.

En Bunia, el lugar donde se reportó la primera muerte, trabajadores sanitarios con equipo de protección se desplazaban entre residentes que llevaban barbijos de tela. “Conozco las consecuencias del ébola, sé cómo es”, dijo una vecina preocupada, Noëla Lumo.

En el Congo esperaban envíos desde Estados Unidos y Reino Unido de una vacuna experimental para diferentes tipos de ébola, desarrollada por investigadores de Oxford, dijo Jean-Jacques Muyembe, un experto en virus del Instituto Nacional de Investigación Biomédica. “Administraremos la vacuna y veremos quién desarrolla la enfermedad”, afirmó. Pero varios expertos dijeron que esos esfuerzos llevarían tiempo.

Preocupación en la OMS

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que está “profundamente preocupado por la magnitud y la rapidez de la epidemia”, y señaló como motivos de alarma la aparición de casos en zonas urbanas, las muertes de trabajadores sanitarios y un importante movimiento de población.

La OMS declaró el brote de ébola una emergencia de salud pública de importancia internacional, lo que requiere una respuesta coordinada. La jefa del equipo de la OMS en el Congo, Anne Ancia, dijo que las autoridades no identificaron al paciente cero en el brote.

Dentro de Congo se confirmaron casos en Bunia (capital de la provincia de Ituri), Goma (capital de Kivu del Norte, en manos de rebeldes) y en las localidades de Mongbwalu, Nyakunde y Butembo, donde viven bastante más de un millón de personas en total.