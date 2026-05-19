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"No podemos retroceder con quienes matan", dijo Pullaro sobre el menor que asesinó al playero

El gobernador se refirió al joven, ahora detenido, que en 2024 ejecutó a Bruno Bussanich y a dos taxistas, y quedó libre por ser no punible. Además respaldó las nuevas reformas de seguridad

19 de mayo 2026 · 10:55hs
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El gobernador Maximiliano Pullaro

LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

El gobernador Maximiliano Pullaro, impulsa una segunda tanta de reformas en seguridad

El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió a la detención del menor que en marzo de 2024 asesinó al playero Bruno Bussanich y a dos taxistas, y quedó libre por ser no punible, para explicar la necesidad de una nueva reforma nueva reforma integral de fortalecimiento de la seguridad pública.

“El gobierno de Santa Fe viene haciendo un gran esfuerzo para cuidar a los santafesinos. Rosario está recuperando la paz y los espacios públicos, pero no podemos retroceder o ser blandos con quienes matan o están con armas en la calle preparados para hacer daño”, escribió.

El gobernador cita una publicación en X del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, respecto a la detención del menor que en marzo de 2024 asesinó al playero Bruno Bussanich y a dos taxistas, y quedó libre por ser no punible.

La seguridad de Pullaro

"Fuimos claros en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, porque sabemos con lo que nos enfrentamos y tenemos que ser claros en defender medidas que vayan en esa dirección", sostuvo Pullaro.

"En este caso el gobierno hizo todo lo que la ley obligaba, incluso más, pero la policía lo detiene una y otra vez y no es suficiente. La justicia necesita más herramientas para que no recupere rápidamente la libertad".

Por último agregó: "Todos debemos saber lo que estamos enfrentando y las herramientas que necesitamos. Estamos demostrando que se los podía hacer retroceder, pero todavía no ganamos: falta mucho y siguen ahí, intentando recuperar el poder que les sacamos".

>>> Leer más: Seguridad en Santa Fe: el nuevo paquete que endurece medidas judiciales y policiales

En tanto, Cococcioni había escrito: “Este domingo ese mismo menor que hoy es punible por suerte fue detenido con un arma y afortunadamente está en prisión preventiva antes que pueda matar a alguien” y sostuvo: “No es momento de ablandarse por eso enviamos a la Legislatura un proyecto de ley para fortalecer la seguridad pública en la provincia”.

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Proyecto

Se trata de una segunda tanda de reformas en seguridad luego de las aprobadas a los meses de que asumió el gobernador Maximiliano Pullaro.

El jueves pasado por la mañana ingresó por la Cámara de Diputados el proyecto de ley “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública” con once puntos claves que modifican el Código Procesal Penal y varias leyes para otorgar mayores facultades de investigación a la policía y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), agilizar los procesos judiciales y establecer regímenes de aislamiento para presos de alto perfil.

El documento también contempla la creación de zonas de intervención especiales donde se pueden restringir derechos de circulación, así como el uso de mecanismos para inhabilitar inmuebles utilizados por el narcotráfico, y la modernización del sistema de recompensas.

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