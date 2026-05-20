Heinze: cuando la urgencia le ganó al proyecto y Newell's dejó ir al campeón de la Premier

El Gringo Heinze se coronó como asistente técnico con el Arsenal de Inglaterra. Su proyecto a largo plazo en el equipo del Parque no tuvo respaldo y se fue

Por lo general es muy difícil ser profeta en la tierra propia y el ambiente del fútbol no es la excepción. Hasta se les exige mucho más a los personajes que dejan una huella imborrable en los clubes, que a los que llegan sin pergaminos desde otras latitudes. Son las reglas del juego. Un ejemplo es el de Gabriel Heinze.

El Gringo ahora se coronó campeón como asistente técnico en el Arsenal en la prestigiosa Premier League de Inglaterra, tras un paso como DT de Newell’s que no logró afianzarse, le faltó respaldo dirigencial y quedó a mitad de camino en 2023.

En Newell’s el Gringo fue el técnico en la temporada 2023, proyectó un trabajo a largo plazo, pero no pudo consolidarlo por defectos propios, además de las urgencias que llevaron a los dirigentes de turno a buscar el supuesto éxito inmediato.

Así, muchas veces se paga el precio de dejar ir a profesionales muy valiosos como ocurrió con el Gringo en el Parque.

No es el único caso en el fútbol, ni Newell’s es el único club que en ese momento no valoró lo que tenía a mano. Más allá de que el equipo del Gringo tuvo aciertos y errores, se trataba de un profesional con todas las letras y con un sentido de pertenencia que no muchos pueden demostrar.

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Heinze, campeón de la liga de Inglaterra

Ahora, Heinze con el Arsenal se consagró campeón de la Premier League de Inglaterra después de 22 años. El equipo es dirigido por el español Mikel Artera, que junto al Gringo, pudieron cortar con una de las mayores sequías de la historia del club sin títulos en la liga inglesa, que se remontaba hasta 2004.

El propio Gringo se fue de Newell’s con dolor y nostalgia en noviembre de 2023. "No creo volver a Newell's. Vine de las dos maneras que creo que puedo ayudar al club, como futbolista y entrenador. Después no sabés dónde te lleva la vida. En otro lado no me veo. No tengo revancha con esta institución. En mi valoración hicimos muchísimas cosas bien. Nunca se sabe el futuro. Siempre voy a tener el corazón acá en Newell's porque llegué a los 14 años", fueron las palabras de despedida del Heinze con el pueblo leproso hace 2 años y medio.

Su afecto por Newell's

"Di todo lo que tenía. No hay ningún arrepentimiento de mi parte y viví un año muy bueno. Lo volvería a hacer. Al hincha le digo gracias, que con mucho cariño me han respetado. Nos conocemos, no soy mucho de ganarme al hincha, sólo trato de respetarlo y dar todo lo que tengo. Le digo gracias porque me han hecho pasar momentos muy lindos en este año. Hicimos cosas muy lindas con lo que propusimos con los jugadores. Se ha trabajado en conjunto, todos muy unidos, todos se brindaron y me brindaron todo", dijo antes de emigrar.

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Como técnico y jugador leproso

Como técnico rojinegro en la temporada 2023 en Newell’s el Gringo dirigió 50 partidos, con 18 triunfos, 16 empates y 16 derrotas.

Claro que nadie olvida su gran paso como jugador leproso. Heinze tuvo dos etapas en el club, donde jugó 75 partidos y marcó 3 goles. La primera fue en el Apertura 1997 y luego ganó el título en 2013 con el equipo del Tata Martino y fue semifinalista de la Copa Libertadores de ese año.

En sus dos ciclos como futbolista rojinegro jugó 75 partidos (74 como titular): ganó 31, empató 23 y perdió 21.

Ahora es campeón con el Arsenal inglés y va por más. Porque estará en la final de la Champions, que se juega el sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. Su Arsenal se verá las caras con el PSG francés. Y allí estará el Gringo, un embajador de la mejor escuela rojinegra.