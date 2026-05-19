Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Central metió una victoria inmensa ante Universidad Central, con la que selló el pasaporte a los octavos de final. Hasta hubo goles de Di María y Marco Ruben

Al mal tiempo, buena cara. El tropezón en el Monumental obligaba a Central a cumplir con un paso obligado, sin medias tintas: el de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Misión cumplida para este equipo de Jorge Almirón que logró su cometido a una fecha del final, lo que no es poco, en el triunfo 4-0 sobre Universidad Central de Venezuela.

Un primer tiempo de una altísima efectividad, con una ventaja de dos goles que marcó el rumbo del partido. Un complemento directamente de ensueño, casi guionado, con goles de Di María y Ruben. Y todo eso para sellar un objetivo claro, quizá el más importante de este primer semestre. El Canalla ya es uno de los mejores 16 de la Copa Libertadores y así como el sueño del Apertura de golpe y porrazo se terminó, el internacional se mantiene intacto.

El armado de Almirón llamó la atención, con Di María abierto por derecha, pero en un 4-4-2 al que le costó hallar la llave del partido. El paso era cansino, la sorpresa brillaba por su ausencia y así todo era previsible. Algo, muy poquito, de Julián Fernández por izquierda y no mucho más. Por eso en ese inicio Universidad Central parecía más cómodo. Pero claro, con sus limitaciones a cuestas. Por esas limitaciones nunca logró sacar provecho del hueco que tenía por su izquierda ante el nulo retroceso de Di María.

El aviso de Central

Lo de Central fue un aviso, tenue, de Sández (combinación con Di María) por izquierda, con un centro en el que Julián Fernández no alcanzó a conectar. Era flojo lo del Canalla en esas buenas intenciones que no terminaban en nada. Pero lo mejor que hizo fue el culto a la efectividad. A los 21’ gran jugada de Julián, tiro libre de Di María, rechazo, chilena de Ávila, palo y la aparición de Veliz para romper el cero.

Tranquilidad en el Gigante que casi se va con el gol de Bolívar que fue anulado vía VAR. ¿La jugada? Un ataque una vez más por derecha en un dos contra uno frente a Coronel, como ya había pasado antes. Almirón nunca corrigió eso.

El lujo de Julián

De ahí en más, todo de Central. El lujo de Julián Fernández que terminó en gol de Pizarro descontracturó por completo. Y sirvió para que todos se soltaran, en especial Julián Fernández y Di María. Creció el juego, el toqueteo y más allá de ese remate desde lejos de Cuesta que lamió el ángulo, el Canalla pudo anotar el tercero en esa asistencia de Di María para Copetti. Desde el resultado, un primer tiempo soñado.

Ya lo del segundo tiempo casi que no tuvo razón de ser. Porque Central se transformó en el dueño absoluto del partido, frente a un prácticamente resignado Universidad Central. El Canalla iba e iba hacia adelante, a la pesca del gol que le bajara la persiana al partido. Le llevó 25 minutos. Llegó en esa enorme jugada que elaboró Cantizano por izquierda y que terminó con el pase a Di María para que el campeón del mundo sólo tuviera que empujarla.

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La ovación a Veliz

Fue el momento de la salida de Veliz para que el Gigante lo aplaudiera a rabiar, también el ingreso de Marco Ruben para que los hinchas hicieran lo propio con el máximo goleador de la historia canalla.

Y la noche que pintaba mágica no podía terminar de otra forma que no fuera con un toque de distinción. ¿Quién podía aportarlo? El goleador histórico. Sí, el inoxidable Marco Ruben, el que volvió para jugar la Libertadores junto a Di María.

Central tuvo todo en esta velada gigante en Arroyito. Tuvo ambición, goles, ganas y todo eso confluyó en una clasificación que potencia el sueño. Una noche mágica.