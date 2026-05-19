La Capital | Economía | hidrovía

La licitación de la hidrovía entró en su etapa decisiva con la apertura de la oferta económica

Esta última fase marcó un nuevo avance en la adjudicación del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal. Si bien hubo un empate entre los oferentes, Jan De Nul corre con ventaja en la puntuación técnica

19 de mayo 2026 · 14:18hs
Google Seguir a La Capital en Google
Jan De Nul presentó la mejor oferta económica para la hidrovía.

Jan De Nul presentó la mejor oferta económica para la hidrovía.
La licitación de la hidrovía entró en su etapa decisiva con la apertura de la oferta económica

La licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay dio un paso decisivo. Este martes se realizó la apertura del sobre con las ofertas económicas para la concesión de la Vía Navegable Troncal, un paso clave para la definición del oferente que se quedará con el dragado y balizamiento de la traza fluvial. El consorcio conformado por Jan de Nul y ServiMagnuss quedó posicionado como el principal candidato para adjudicarse la concesión.

Con la apertura del sobre 3, además de conocerse cuál será la propuesta económica de cada oferente, se reveló uno de los datos más esperados por usuarios, exportadores y terminales: qué nivel de peaje propondrán para operar la principal vía navegable del país durante los próximos 25 años.

Un comunicado del Ministerio de Economía nacional señala que la oferta económica presentada tanto por Jan de Nul como por Deme fue de u$s 3,8, lo que reduce 50 centavos lo que se paga hoy, generando un ahorro de 13,5%. "Ahora resta evaluar el puntaje final de cada una en función de su puntaje técnico y la cotización. El objetivo final es asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica que canaliza una porción significativa del comercio exterior del país", puntualizaron.

Las dos compañías que quedaron en la contienda son Jan De Nul NV junto a Servimagnus y la belga DEME NV, luego de haber superado las instancias técnicas previas de evaluación. Durante esta segunda fase, se examinaron las propuestas técnicas presentadas por las compañías. El análisis abarcó los planes de trabajo y antecedentes específicos de los oferentes.

ministerio economia hidrovia

La resolución emitida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) confirmó que Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos, mientras que Deme alcanzó 42,14 puntos. Jan De Nul llegó a la etapa económica con ventaja en la puntuación técnica frente a Deme.

“Desde que se emitió el acta de evaluación, el pasado jueves 7 de mayo, y a pesar de trascendidos periodísticos que afirmaban lo contrario, ninguno de los dos oferentes presentó impugnaciones administrativas que el pliego les permite, por lo cual, la Agencia concluyó que ambas compañías cumplen las exigencias establecidas en los pliegos y finalizó la etapa técnica de las evaluaciones”, publicaron en un comunicado la Anpyn.

La oferta económica tendrá el mayor peso en la decisión final, buscando asegurar la tarifa más competitiva para los productores argentinos, resaltaron desde la Anpyn. Esta etapa final representa el 60% de la calificación total del proceso, con un máximo de 120 puntos en juego, por lo que constituye el tramo decisivo de la convocatoria.

Concluidas las evaluaciones, se procederá a la adjudicación y a la firma del nuevo contrato para la concesión de la hidrovía, que contempla una inversión estimada superior a los 10.000 millones de dólares.

Apoyo del sector exportador

La definición es seguida de cerca por exportadores, terminales portuarias, cámaras empresarias, operadores logísticos y provincias vinculadas al sistema fluvial. Horas antes de conocerse las ofertas económicas, entidades que representan a los usuarios de la hidrovía emitieron un comunicado. “La Unión Industrial Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA–CEC, Cámara de Puertos Privados Comerciales y Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas celebran la publicación de la resolución Anpyn 28/2026 que da por finalizada la etapa 2 del proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal y aguardamos una pronta apertura de las propuestas económicas de la última etapa”, resaltaron.

En el texto consideraron que “este proceso licitatorio debe culminar prontamente con la adjudicación de empresas que brinden servicios de dragado, balizado y tecnología".

“Hemos participado durante el 2025 y el 2026 de todas las reuniones de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo de la Vía Navegable Troncal, cuyo objetivo fue encontrar consensos sobre las necesidades que deben tenerse en cuenta para la confección de los pliegos de licitación. La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal vía de navegación de la Argentina. Por ella se mueven el 80% de las exportaciones del país, el 95% del transporte de contenedores y el 100% de las exportaciones de la industria automotriz. Dado la relevancia estratégica que esta vía fluvial tiene para la producción industrial nacional, los usuarios estamos convencidos que no se puede perder más tiempo y seguir poniendo en riesgo la competitividad argentina”, destacaron en el comunicado.

La nueva concesión contempla tareas de dragado, redragado, señalización y modernización sobre la Vía Navegable Troncal, eje central de la logística exportadora argentina. Detrás de la nueva licitación, aparecen temas sensibles como la profundidad futura de la vía navegable y las obras de modernización. También se suman el esquema tarifario, los tiempos de ejecución y la competitividad logística argentina frente a otros corredores regionales. El contrato es por 25 años, prorrogable 5 años más.

Noticias relacionadas
Las operaciones del régimen se realizarán mediante la plataforma digital de Arca

El gobierno reglamentó el RIMI para pymes: cuáles son los beneficios y cómo acceder

Figuritas del Mundial 2026: llenar el álbum puede costar hasta $1,6 millones

Figuritas del Mundial 2026: el salario mínimo alcanza para 78% menos de paquetes que en 2010

El empleo estatal muestra un deterioro más profundo.

El salario formal no logra recuperarse: volvió a caer frente a la inflación de marzo

los bancarios suman otro aumento y el salario inicial se va a $2,3 millones

Los bancarios suman otro aumento y el salario inicial se va a $2,3 millones

Ver comentarios

Las más leídas

Hallaron muerto en su casa al dueño del bar Pago del Sur y demoraron a su hijo

Hallaron muerto en su casa al dueño del bar Pago del Sur y demoraron a su hijo

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario

Newells anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

Newell's anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

Lo último

La litigiosidad laboral en Santa Fe subió casi 25% y preocupa al sector productivo

La litigiosidad laboral en Santa Fe subió casi 25% y preocupa al sector productivo

Media Maratón Ciudad de La Plata 2026: cuarta edición confirmada

Media Maratón Ciudad de La Plata 2026: cuarta edición confirmada

Seguridad: segunda reforma, segunda etapa, segundo gobierno

Seguridad: segunda reforma, segunda etapa, segundo gobierno

Choque en el río: explicaron por qué el remolcador impactó contra el buque

El convoy de barcazas habría reducido potencia para cederle el paso a otro barco que bajaba por el Paraná. Esa maniobra le hizo perder capacidad de gobierno y la corriente lo desplazó hasta impactar contra el Ginga Bobcat, que estaba anclado
Choque en el río: explicaron por qué el remolcador impactó contra el buque
Victoria Villarruel apuntó contra Adorni en Rosario: Todos estamos esperando la declaración jurada
Polìtica

Victoria Villarruel apuntó contra Adorni en Rosario: "Todos estamos esperando la declaración jurada"

Trabajadores del frigorífico Euro reactivan la producción tras seis meses sin cobrar
La Región

Trabajadores del frigorífico Euro reactivan la producción tras seis meses sin cobrar

Salud advierte los bebés que tienen bronquiolitis graves son de mamás que no se vacunaron
La Ciudad

Salud advierte "los bebés que tienen bronquiolitis graves son de mamás que no se vacunaron"

La licitación de la hidrovía entró en su etapa decisiva con la apertura de la oferta económica
Economía

La licitación de la hidrovía entró en su etapa decisiva con la apertura de la oferta económica

No podemos retroceder con quienes matan, dijo Pullaro sobre el menor que asesinó al playero
Política

"No podemos retroceder con quienes matan", dijo Pullaro sobre el menor que asesinó al playero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hallaron muerto en su casa al dueño del bar Pago del Sur y demoraron a su hijo

Hallaron muerto en su casa al dueño del bar Pago del Sur y demoraron a su hijo

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario

Newells anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

Newell's anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

Un operario falleció en un accidente en el puerto de Rosario

Un operario falleció en un accidente en el puerto de Rosario

Ovación
La reacción de Neymar tras su convocatoria al Mundial con la selección de Brasil
Ovación

La reacción de Neymar tras su convocatoria al Mundial con la selección de Brasil

La reacción de Neymar tras su convocatoria al Mundial con la selección de Brasil

La reacción de Neymar tras su convocatoria al Mundial con la selección de Brasil

Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central frente a Gimnasia

Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central frente a Gimnasia

Alejo Montero en plena recuperación de su lesión: Extraño muchísimo jugar en el Coloso

Alejo Montero en plena recuperación de su lesión: "Extraño muchísimo jugar en el Coloso"

Policiales
Pago del Sur: el abogado del hijo de Huguito dijo que no hace falta defenderlo porque es inocente
Policiales

Pago del Sur: el abogado del hijo de Huguito dijo que "no hace falta defenderlo porque es inocente"

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

Marihuana en carnicería de Serodino: imputaron al dueño del local por tráfico de drogas

Marihuana en carnicería de Serodino: imputaron al dueño del local por tráfico de drogas

El primer juicio por jurados en Rosario ya tiene fecha de inicio definida

El primer juicio por jurados en Rosario ya tiene fecha de inicio definida

La Ciudad
Choque en el río: explicaron por qué el remolcador impactó contra el buque
La Ciudad

Choque en el río: explicaron por qué el remolcador impactó contra el buque

Salud advierte los bebés que tienen bronquiolitis graves son de mamás que no se vacunaron

Salud advierte "los bebés que tienen bronquiolitis graves son de mamás que no se vacunaron"

Rosario Sin Frío: se viene un festival a beneficio de personas en situación de calle

Rosario Sin Frío: se viene un festival a beneficio de personas en situación de calle

La UNR avanza con su planta pública de alimentos y proyecta producir 320 mil raciones al año

La UNR avanza con su planta pública de alimentos y proyecta producir 320 mil raciones al año

Ocho detenidos y cuatro armas incautadas tras balacera en zona oeste
POLICIALES

Ocho detenidos y cuatro armas incautadas tras balacera en zona oeste

El sorpresivo destino del ex-Newells que dejó su club natal y va por un nuevo desafío

Por Luis Castro
Ovación

El sorpresivo destino del ex-Newell's que dejó su club natal y va por un nuevo desafío

Un operario falleció en un accidente en el puerto de Rosario
La Ciudad

Un operario falleció en un accidente en el puerto de Rosario

Media Maratón Ciudad de La Plata 2026: cuarta edición confirmada
Información General

Media Maratón Ciudad de La Plata 2026: cuarta edición confirmada

Piden compensar a los vecinos afectados por una obra estratégica
La Ciudad

Piden compensar a los vecinos afectados por una obra estratégica

Mensaje de Pullaro a Milei: Nación nos dejó la caja de medicamentos vacía
política

Mensaje de Pullaro a Milei: "Nación nos dejó la caja de medicamentos vacía"

Cayó por violencia de género y un arma lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi
POLICIALES

Cayó por violencia de género y un arma lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi

Convivían pero no estaban casados: deberá pagarle casi $52 millones a su expareja
La Región

Convivían pero no estaban casados: deberá pagarle casi $52 millones a su expareja

Murió Raúl Castronovo, el rosarino surgido en Central que dejó su huella en Europa
Ovación

Murió Raúl Castronovo, el rosarino surgido en Central que dejó su huella en Europa

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros
POLICIALES

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas
Policiales

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia 
Policiales

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia 

Se acerca el Q-Day, el día en que la computación cuántica podría romper internet
Información General

Se acerca el Q-Day, el día en que la computación cuántica podría "romper" internet

Hoteleros de EEUU están preocupados por las pocas reservas para el Mundial
Ovación

Hoteleros de EEUU están preocupados por las pocas reservas para el Mundial

Los bancarios suman otro aumento y el salario inicial se va a $2,3 millones
Economía

Los bancarios suman otro aumento y el salario inicial se va a $2,3 millones

Lo condenaron a 6 años como cómplice de un crimen en Puerto San Martín
POLICIALES

Lo condenaron a 6 años como cómplice de un crimen en Puerto San Martín

Dos policías detenidos por extorsionar y coimear a una mujer en la comisaría 15ª
Policiales

Dos policías detenidos por extorsionar y coimear a una mujer en la comisaría 15ª

Santa Fe monitorea la gripe A: los casos crecieron 91 % en dos semanas
La Ciudad

Santa Fe monitorea la gripe A: los casos crecieron 91 % en dos semanas

Investigan presunto caso de apropiación ilegal de una nena en el norte de Santa Fe
La Región

Investigan presunto caso de apropiación ilegal de una nena en el norte de Santa Fe

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación
La Ciudad

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación