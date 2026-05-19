La licitación de la hidrovía entró en su etapa decisiva con la apertura de la oferta económica

Esta última fase marcó un nuevo avance en la adjudicación del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal. Si bien hubo un empate entre los oferentes, Jan De Nul corre con ventaja en la puntuación técnica

La licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay dio un paso decisivo. Este martes se realizó la apertura del sobre con las ofertas económicas para la concesión de la Vía Navegable Troncal, un paso clave para la definición del oferente que se quedará con el dragado y balizamiento de la traza fluvial. El consorcio conformado por Jan de Nul y ServiMagnuss quedó posicionado como el principal candidato para adjudicarse la concesión.

Con la apertura del sobre 3, además de conocerse cuál será la propuesta económica de cada oferente, se reveló uno de los datos más esperados por usuarios, exportadores y terminales: qué nivel de peaje propondrán para operar la principal vía navegable del país durante los próximos 25 años.

Un comunicado del Ministerio de Economía nacional señala que la oferta económica presentada tanto por Jan de Nul como por Deme fue de u$s 3,8, lo que reduce 50 centavos lo que se paga hoy, generando un ahorro de 13,5%. "Ahora resta evaluar el puntaje final de cada una en función de su puntaje técnico y la cotización. El objetivo final es asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica que canaliza una porción significativa del comercio exterior del país", puntualizaron.

Las dos compañías que quedaron en la contienda son Jan De Nul NV junto a Servimagnus y la belga DEME NV, luego de haber superado las instancias técnicas previas de evaluación. Durante esta segunda fase, se examinaron las propuestas técnicas presentadas por las compañías. El análisis abarcó los planes de trabajo y antecedentes específicos de los oferentes.

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La resolución emitida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) confirmó que Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos, mientras que Deme alcanzó 42,14 puntos. Jan De Nul llegó a la etapa económica con ventaja en la puntuación técnica frente a Deme.

“Desde que se emitió el acta de evaluación, el pasado jueves 7 de mayo, y a pesar de trascendidos periodísticos que afirmaban lo contrario, ninguno de los dos oferentes presentó impugnaciones administrativas que el pliego les permite, por lo cual, la Agencia concluyó que ambas compañías cumplen las exigencias establecidas en los pliegos y finalizó la etapa técnica de las evaluaciones”, publicaron en un comunicado la Anpyn.

La oferta económica tendrá el mayor peso en la decisión final, buscando asegurar la tarifa más competitiva para los productores argentinos, resaltaron desde la Anpyn. Esta etapa final representa el 60% de la calificación total del proceso, con un máximo de 120 puntos en juego, por lo que constituye el tramo decisivo de la convocatoria.

Concluidas las evaluaciones, se procederá a la adjudicación y a la firma del nuevo contrato para la concesión de la hidrovía, que contempla una inversión estimada superior a los 10.000 millones de dólares.

Apoyo del sector exportador

La definición es seguida de cerca por exportadores, terminales portuarias, cámaras empresarias, operadores logísticos y provincias vinculadas al sistema fluvial. Horas antes de conocerse las ofertas económicas, entidades que representan a los usuarios de la hidrovía emitieron un comunicado. “La Unión Industrial Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA–CEC, Cámara de Puertos Privados Comerciales y Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas celebran la publicación de la resolución Anpyn 28/2026 que da por finalizada la etapa 2 del proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal y aguardamos una pronta apertura de las propuestas económicas de la última etapa”, resaltaron.

En el texto consideraron que “este proceso licitatorio debe culminar prontamente con la adjudicación de empresas que brinden servicios de dragado, balizado y tecnología".

“Hemos participado durante el 2025 y el 2026 de todas las reuniones de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo de la Vía Navegable Troncal, cuyo objetivo fue encontrar consensos sobre las necesidades que deben tenerse en cuenta para la confección de los pliegos de licitación. La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal vía de navegación de la Argentina. Por ella se mueven el 80% de las exportaciones del país, el 95% del transporte de contenedores y el 100% de las exportaciones de la industria automotriz. Dado la relevancia estratégica que esta vía fluvial tiene para la producción industrial nacional, los usuarios estamos convencidos que no se puede perder más tiempo y seguir poniendo en riesgo la competitividad argentina”, destacaron en el comunicado.

La nueva concesión contempla tareas de dragado, redragado, señalización y modernización sobre la Vía Navegable Troncal, eje central de la logística exportadora argentina. Detrás de la nueva licitación, aparecen temas sensibles como la profundidad futura de la vía navegable y las obras de modernización. También se suman el esquema tarifario, los tiempos de ejecución y la competitividad logística argentina frente a otros corredores regionales. El contrato es por 25 años, prorrogable 5 años más.