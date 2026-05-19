El primer juicio por jurados en Rosario ya tiene fecha de inicio definida

El fiscal regional Matías Merlo confirmó que el debate no tardará más de cuatro jornadas para dictar sentencia por un femicidio

La máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a nivel local ratificó este martes que el sistema de juicio por jurados comenzará a implementarse antes del segundo semestre. El primer debate en Rosario se llevará a cabo en el inicio de junio y ya hay otros dos casos elegidos para abordar con la misma modalidad.

El fiscal regional Matías Merlo aclaró que la puesta en marcha no se llevará a cabo para dictar sentencia por el crimen de Leoncio Bermúdez . Si bien el asesinato del policía es uno de los episodios en los que se barajaba la posibilidad de la intervención ciudadana en el veredicto, la Justicia santafesina analizará un femicidio para empezar a adoptar este tipo de procesos.

El funcionario prefirió mantener bajo reserva los detalles del homicidio. " Seremos cuidadosos con la información que damos para no contaminar a los jurados que van a tener este rol vital en la administración de justicia", subrayó a través de LT8 .

El primer proceso oral y público con la nueva modalidad en Rosario se programó para el lunes 8 de junio . Al respecto, el titular regional del MPA anticipó: "Va a empezar con el sorteo de jurados populares. Si no es el mismo día, al día siguiente empezará el juicio ".

Merlo comentó que el plan consiste en cerrar el debate tras cuatro días de audiencias. "Por lo que estuvimos trabajando con el doctor Alejandro Ferlazzo y el equipo de litigación, pueden ser menos jornadas", acotó.

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Entre los detalles de la investigación que decidió dar a conocer, el fiscal regional confirmó que el juicio apunta a esclarecer un femicidio cometido en 2025. El caso tiene a una sola persona imputada, de acuerdo al registro del expediente que se abrió hace menos de un año.

El funcionario del MPA sostuvo que las audiencias programadas para el comienzo de junio son importantes porque permitirán incorporar finalmente un proceso que ya se adoptó en otros tribunales santafesinos. En este sentido, adelantó: "Después podemos tener antes de mitad de año otros dos juicios por jurados".

¿Cómo funciona el juicio por jurados en Santa Fe?

La ley provincial 14.253 habilita la participación ciudadana para dictar sentencias sobre delitos graves. La reforma se aprobó el 21 de marzo de 2024 y el gobernador Maximiliano Pullaro la promulgó tres días después mediante el decreto 418/24. La normativa permite abordar delitos como homicidio calificado, robo seguido de muerte, abuso sexual seguido de muerte y enfrentamientos armados entre policías y delincuentes.

El sistema santafesino contempla la participación de 12 personas titulares y 2 suplentes sin formación jurídica ni vínculos con el Poder Judicial o las fuerzas de seguridad. No se puede convocar a abogados, escribanos, funcionarios públicos, militares, policías, personas con antecedentes penales, menores de edad, mayores de 76 años, madres lactantes y quienes tengan relación directa con las partes del proceso.

Durante las audiencias, el jurado tiene la obligación de escuchar a las partes, observar la prueba, seguir las instrucciones del juez y deliberar. Si bien la ley apunta a lograr un veredicto unánime, se admite una mayoría agravada de 10 votos para dictar el fallo.

Las personas seleccionadas para la declaración posterior a las audiencias sólo determinan si las personas imputadas son inocentes o culpables. En caso de que corresponda aplicar una pena, esa tarea queda a cargo del magistrado.