Phil Collins reapareció en público junto a Rod Stewart tras anunciar problemas graves de salud

Phil Collins hizo una aparición en público después de anunciar que atraviesa una situación de salud delicada. El músico de 75 años asistió a un evento en el Palacio de Buckingham, acompañado por su exesposa, y se cruzó con Rod Stewart.

La presencia de Collins fue celebrada dado que, en enero de 2026, durante una entrevista en un podcast de la BBC, explicó que cuenta con una enfermera las 24 horas para asistirlo. “Tengo una enfermera que vive conmigo para asegurarse de que tome mi medicación correctamente. He tenido problemas con la rodilla. Todo lo que podía salir mal, salió mal”, contó.

Su estado actual de salud es consecuencia de una lesión en las vértebras de la zona superior del cuello que sufrió durante la gira de 2007. Este incidente derivó en daños neurológicos permanentes que afectaron su movilidad y su capacidad para ejecutar instrumentos.

En la gira despedida de Genesis en 2022, se lo vio cantando sentado. En la batería, fue reemplazado por su hijo Nic. En marzo de ese mismo año, anunció su retiro definitivo de los escenarios. “Todo lo que podía salir mal me salió mal”, declaró sobre la deriva de su condición física a la prensa británica en un programa especial sobre su vida.

En este contexto, muchos colegas y fanáticos se alegraron de verlo en un evento público. El mismo formó parte de las actividades organizadas para conmemorar las cinco décadas de trabajo de The King's Trust, una organización solidaria impulsada por el rey Carlos III. Jill Collins compartió una foto en redes sociales en la que aparece junto a Phil usando bastones canadienses, Rod Stewart y su mujer Penny Lancaster.

“Phil y yo estábamos muy orgullosos y honrados de estar allí y compartir un momento privado con el rey Carlos, quien parecía genuinamente complacido de ver a Phil, quien fue el primer embajador de The King's Trust hace 40 años”, escribió. En el mismo mensaje, anunció que junto a Collins formarán una subasta solidaria que tendrá lugar en noviembre, a beneficio de la organización. "Vamos a donar cientos de items de nuestros archivos personales", adelantó.