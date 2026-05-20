Tiro por elevación para Adorni: Bullrich presentó su declaración jurada anticipada

La senadora se adelantó más de dos meses al plazo legal. Su decisión deja en "off side" al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito

La senadora nacional Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) presentó este miércoles de forma anticipada su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.

La jugada, que se adelantó más de dos meses al plazo legal del 31 de julio se da en medio de la tormenta judicial y política que salpica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La propia Bullrich le reclamó públicamente al funcionario hace más de dos semanas que realice la presentación, lo cual todavía no ocurrió.

La funcionaria no ocultó el mensaje entre líneas de este movimiento: fue un tiro por elevación para que el jefe de ministros imite el gesto, transparente sus bienes de inmediato y frene el desgaste que el caso le genera al Ejecutivo.

La jugada también dejó expuesto al presidente, Javier Milei. Porque el jefe del Estado, cuando Bullrich declaró contra Adorni, se apuró en señalar que la declaración del exvocero presidencial iba a aparece en el corto plazo. Pero eso no sucedió.

Incluso el jefe de Gabinete avisó, un día después de los dichos del mandatario y la legisladora, que la senadora "lo spoileó" y confirmó que iba a despejar dudas. Pero los tiempos se dilataron y la DDJJ nunca apareció. Su entorno no confirmó todavía cuando aparecerá el documento.

Por estos días, enterados de la jugada, en La Libertad Avanza aparecieron sectores que se quejaron del movimiento de Bullrich. En Casa Rosada sostuvieron: "No sorprende. Es dañina y hace cosas para lastimar".