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El peronismo reúne a su congreso nacional para ordenar la estrategia opositora

El encuentro tendrá lugar este miércoles en la sede partidaria. La discusión sobre el liderazgo atraviesa a todos los sectores internos del PJ

19 de mayo 2026 · 20:23hs
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El PJ busca reordenar su interna de cara al armado electoral para 2027.  

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

El PJ busca reordenar su interna de cara al armado electoral para 2027.

 

Con el calendario electoral de fondo y las tensiones internas cada vez más visibles, el Partido Justicialista (PJ) realizará este miércoles una nueva reunión de su congreso nacional, en un encuentro que buscará ordenar la estrategia opositora frente al gobierno de Javier Milei y empezar a delinear el esquema político rumbo a 2027.

La convocatoria llega en un momento de reacomodamiento dentro del peronismo, atravesado por la discusión sobre liderazgos, candidaturas y el vínculo entre los distintos sectores que integran la coalición. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aparece como uno de los dirigentes con mayor proyección interna, mientras que el kirchnerismo busca sostener la centralidad política de Cristina Fernández.

En paralelo, otros dirigentes comenzaron a mover fichas dentro de la estructura partidaria. Entre ellos, el senador sanjuanino Sergio Uñac, quien impulsa una discusión sobre reglas internas y mecanismos de competencia para definir candidaturas presidenciales con mayor anticipación. Cerca del exgobernador plantean la necesidad de construir un esquema más federal y menos concentrado en el Amba.

Tensión interna

La reunión partidaria también estará atravesada por la tensión entre el espacio que responde a Kicillof y sectores alineados con La Cámpora. En los últimos días, la interna volvió a escalar tras la aparición de afiches con la consigna “Axel o Milei” en distintos puntos de la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

La movida fue impulsada por la agrupación La Patria es el Otro, referenciada en el ministro bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque, y fue interpretada dentro del PJ como un nuevo intento del kicillofismo por instalar al gobernador como principal figura opositora frente al presidente. En el entorno del mandatario provincial aseguran que el objetivo es correr el foco de la discusión interna y concentrar el debate en la confrontación con el oficialismo libertario.

El trasfondo de esa disputa quedó expuesto días atrás, durante un acto partidario en La Plata, cuando militantes kirchneristas reclamaron públicamente a Kicillof una definición más explícita sobre la situación judicial de Cristina. El hecho generó malestar en el armado bonaerense y profundizó las diferencias entre ambos sectores.

Más nombres en danza en el peronismo

Dentro del peronismo admiten que la discusión ya no gira únicamente en torno a la organización partidaria sino también sobre quién encabezará la reconstrucción opositora después de la derrota electoral y frente a La Libertad Avanza (LLA). Además de Kicillof y Uñac, también comenzaron a posicionarse otros dirigentes como Sergio Massa, Juan Grabois y la diputada cordobesa Natalia de la Sota.

El congreso partidario buscará, además, avanzar en cuestiones organizativas y de funcionamiento interno, aunque en la previa ninguna figura del PJ desconoce que la discusión de fondo pasa por el liderazgo político y la construcción de una estrategia común frente al oficialismo.

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