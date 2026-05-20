Rock joven: se vienen las finales del certamen Sub21 en Rosario

Desde 2023, el certamen Sub21 funciona como una plataforma de desarrollo y difusión de bandas de rock integradas por jóvenes

El Sub21 está de vuelta. Desde 2023, el evento busca promover e incentivar a músicos menores de 21 años en el universo del rock y sus variantes. El 21 y 28 de mayo, a partir de las 20, se celebran las finales en el multiespacio Que Sea Rock (Santa Fe 1166).

Los ocho grupos fueron seleccionados por el voto del público, entre treinta inscriptos. Las dos bandas ganadoras (una por cada jornada) grabarán un video que se difundirá a nivel nacional e internacional por el programa Rocksariazo TV, uno de los impulsores del certamen.

El jueves 21 actuarán 3+1, Acético, Frisson y Vírgenes; mientras que el jueves 28 se presentarán Vértigo, Rose Marie, Seoul y Slam. Cada banda realizará un show de tres temas y luego recibirá devoluciones del jurado. Esta vez el mismo estará conformado por Mica Racciatti (referente femenina del rock), Magda Carbone (periodista y locutora) y Fabián Tavares Grilo (periodista).

Los ganadores participarán también de un gran festival de cierre de año con una banda de renombre nacional. En la edición 2025, en el show de cierre participó Eruca Sativa, quienes fueron nombrados padrinos artísticos del certamen.

Un poco de historia

El certamen se comenzó a idear en 2021 y tuvo su primera edición en 2023. En un principio, se realizaban tres finales dobles por año, pero debido al crecimiento de la propuesta y el interés de otras localidades, en 2025 el certamen comenzó a recorrer diferentes ciudades de la provincia de Santa Fe. De esta manera, tuvo finales en Venado Tuerto, Puerto General San Martín y Santa Fe capital, además de la ya establecida en Rosario.

Desde los inicios del certamen se han inscripto más de 300 bandas, y más de 40 ya tienen sus videos grabados profesionalmente. Para muchos jóvenes músicos y músicas, esto significó su primera experiencia en un estudio.