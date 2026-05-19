Rosario Sin Frío: se viene un festival solidario para juntar abrigo para personas en situación de calle

El evento será el 24 de mayo en el Parque España con música en vivo, arte y colecta de ropa, mantas y calzado para afrontar el invierno

Quienes quieran ayudar a las personas en situación de calle de Rosario podrán acercarse con sus donaciones.

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de personas que atraviesan el invierno en situación de calle, organizaciones sociales de Rosario preparan una nueva jornada solidaria para reunir abrigo y brindar asistencia . El evento contará con distintas colaboraciones.

El próximo domingo 24 de mayo se realizará el festival “Rosario Sin Frío”, una propuesta impulsada por el Movimiento Solidario Rosario que combinará recitales, intervenciones artísticas y actividades culturales con una gran colecta de ropa y frazadas.

La actividad se desarrollará entre las 14 y las 19 en la explanada del parque de España.

La convocatoria busca reunir donaciones de ropa de abrigo, mantas, frazadas y calzado . Todo lo recolectado será destinado a personas en situación de calle y familias vulnerables de Rosario.

Además de la campaña solidaria, el encuentro tendrá una programación artística que incluirá música en vivo, milonga, muestras de arte y actividades participativas.

Entre los artistas invitados aparecen Homero Chiavarino, Perro Suizo, Flor Croci, Mamita Peyote, Matilda y Novelicos, el proyecto solista de Pablo Pino. También participarán BT Crew, Una Cimarrona y DJ Carrión.

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La jornada incluirá además una milonga abierta coordinada por la profesora Nair y una muestra artística titulada “La calle no me define”, enfocada en la problemática social de las personas que viven a la intemperie. La conducción estará a cargo de Juan Nemirovsky.

movimeinto solidario

Desde la organización remarcaron que el objetivo es transformar el festival en un espacio de encuentro comunitario y concientización frente al avance del frío y la vulnerabilidad social.

“Cada abrigo cuenta. Cada gesto ayuda”, señalaron desde el Movimiento Solidario Rosario al convocar a participar.

El invierno y la asistencia social

La actividad llega en un contexto donde distintas organizaciones sociales y áreas municipales vienen advirtiendo un aumento de la demanda de abrigo, comida caliente y asistencia para personas que viven en la calle o en condiciones habitacionales precarias.

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En Rosario, cada invierno suelen multiplicarse las campañas solidarias para recolectar frazadas, camperas y ropa térmica ante la llegada de temperaturas más bajas. El festival cuenta además con acompañamiento de la Municipalidad de Rosario.