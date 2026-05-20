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La sentida despedida de Ruben a Veliz en Central: "Seguramente no va a ser la última"

El máximo goleador canalla le dedicó unas palabras al joven delantero, que dejará Arroyito en este mercado de pases tras finalizar su préstamo

20 de mayo 2026 · 15:48hs
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Alejo Veliz fue reemplazado por Marco Ruben. Pasado

Marcelo Bustamante / La Capital

Alejo Veliz fue reemplazado por Marco Ruben. Pasado, presente y futuro de Central.

Goleador y heredero. Pasado, presente y futuro. Rosario Central tiene dos artilleros con sangre canalla que se formaron en las inferiores y se ganaron el cariño de la gente, pero coincidieron apenas un puñado de partidos. Marco Ruben, máximo goleador de la historia del club, y Alejo Veliz son los dos centrodelanteros más queridos de los últimos tiempos en Arroyito.

Ambos atacantes tuvieron una noche especial y anotaron en la victoria 4-0 de este martes ante Universidad Central de Venezuela, que le garantizó al equipo de Jorge Almirón su boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Veliz se despidió del Gigante de Arroyito antes de que finalice su préstamo desde Tottenham, que concretaría la venta a Bahía de Brasil. Por su parte, Ruben volvió a sumar minutos y anotó su gol número 107 en la institución, uno más a su extensa cuenta.

Juntos, los goleadores canallas brindaron una entrevista para las redes sociales oficiales del club y mostraron su cariño y respeto mutuo, por un lado como compañeros y por otro como alumno y maestro.

Veliz Marco Ruben Central

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Dos goleadores canallas

“Los delanteros soñamos siempre con hacer goles, pero hoy era una noche linda, importante, y poder marcar un gol y mirar a toda la gente es algo muy lindo”, afirmó Veliz, y agregó: “Como lo dije desde que volvió, y él -Ruben- lo sabía porque hoy lo hablamos también, quería jugar con él un ratito, pero no se dio así. Salí yo y entró Marco. Me ha tocado antes que salga él y entre yo unos minutos, y hoy estoy muy contento de que la haya mandado a guardar, que es muy importante”.

Inmediatamente, Ruben se sumó a la entrevista y manifestó sus sensaciones: “Es toda una noche muy especial. Él se despide del Gigante por segunda vez y seguramente no va a ser la última, así que volveremos a esperarlo por acá. Se va a continuar su carrera y yo y todos los canallas le deseamos el mayor de los éxitos, que siga creciendo como futbolista y disfrutando del fútbol para que vuelva”.

Lo conocí de chico, estuvimos juntos en 2021 cuando volví por primera vez y hemos vivido muchas cosas. Me encanta poder haber compartido este partido si bien no estuvimos adentro de la cancha”, afirmó Ruben sobre el joven delantero.

La despedida de Alejo Veliz

Emocionado por su partida, Veliz le agradeció a los canallas “por todo el cariño desde el minuto cero” y sostuvo: “Desde que se fue Marco tuve una responsabilidad muy grande con el sobrenombre que me pusieron y con usar la nueve, que era algo muy pesado”.

El “Heredero”, como lo bautizaron algunos hinchas, remarcó: “Siempre traté desde mi lugar de aportar en el grupo, en el equipo, dejar todo por esta camiseta, dejar todo de lado por esta camiseta. El día que me toque volver, lo voy a seguir haciendo”.

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Finalmente, Ruben señaló que “siempre hay que prestarse al equipo y trabajar” y que en Central “si hacés eso te va bien”. En tanto, concluyó: “A la gente gracias de parte de los dos por todo el cariño que nos brinda, que es fundamental para que tengamos la fuerza para entrar a la cancha una y otra vez y seguir soñando”.

Embed - Alejo Veliz y Marco Ruben, juntos tras la goleada ante UCV por CONMEBOL Libertadores

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