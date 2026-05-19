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Salud advierte "los bebés que tienen bronquiolitis graves son de mamás que no se vacunaron"

Autoridades sanitarias del municipio advirtieron la importancia de cumplir con la vacuna contra el virus sincicial respiratorio en la gestación. Cuándo y dónde debe aplicarse

19 de mayo 2026 · 13:53hs
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Bebés. La vacuna se aplica entre las semanas 32 y 36 de embarazo y está disponible en todos los vacunatorios públicos de Rosario

Bebés. La vacuna se aplica entre las semanas 32 y 36 de embarazo y está disponible en todos los vacunatorios públicos de Rosario

Cuando baja la temperatura los problemas respiratorios se acentúan, en especial en las poblaciones de riesgo, como los bebés y más si son recién nacidos. Una de las enfermedades severas, que puede generar graves complicaciones y muerte es la bronquiolitis, producida en su mayoría por el virus sincicial respiratorio. Rosario cuenta con vacunas para las embarazadas, que son las que pasarán los anticuerpos a su hijo. "En los últimos dos años los bebés que tuvieron bronquiolitis con cuadros graves son de mamás que no se habían vacunado", dijo, contundente Diana Mardoni, directora de Promoción y Cuidado de la Salud Colectiva de la Municipalidad este martes en conferencia de prensa.

"La vacunación contra el virus sincicial respiratorio en las embarazadas es una herramienta fundamental que está incorporada al calendario nacional de vacunación desde febrero de 2024", expresó la médica. De hecho, al incoporarse al calendario bajaron notablemente las internaciones en bebitos por este problema.

Mardoni mencionó que gracias al seguimiento que se hace en las embarazadas en la ciudad las tasas de vacunación son buenas, pero hay que seguir insistiendo porque cada caso de un bebé que se complica por este virus puede ser muy serio.

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"Las familias que han tenido un bebé con bronquiolitis saben de lo que hablamos: lo difícil que es esa situación porque muchas veces requieren internación en neonatología y eso complejo para el paciente y para todo el entorno", detalló la funcionaria de Salud.

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La vacuna debe aplicarse entre la semana 32 y 36 de la gestación

La vacuna debe aplicarse entre la semana 32 y 36 de la gestación

Cuándo colocar la vacuna

"La recomendamos fuertemente para las embarazadas. Se coloca entre la semana 32 y la 36 de la gestación y se puede colocar con la antigripal, con la vacuna contra el covid y la triple bacteriana acelular, por ejemplo, que son las recomendadas en esta etapa de la vida de una mujer".

Mardoni comentó que en todos los vacunatorios públicos de Rosario la vacuna está disponible para las embarazadas.

"La mujer puede acercarse a su centro de salud, o donde habitualmente se vacuna, o buscar turno en la web municipal para asistir en el horario que le viene bien y el hospital más cercano pero espontáneamente si se acercan en los vacunatorios públicos municipales y provinciales la van a inocular; también en los privados pueden conseguirla", señaló.

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