El uno x uno de Central: Julián Fernández, el de la zurda suelta, en una gran victoria canalla

El extremo canalla fue clave en la previa del primer gol y metió una asistencia exquisita en el segundo. Cantizano fue vital con su ingreso y Di María también gritó

El equipo canalla que Jorge Almirón puso desde el arranque para enfrentar a Universidad Central.

Julián Fernández fue sin dudas uno de los mejores en el triunfo de Central sobre Universidad Central de Venezuela . El primer gol llega por una jugada suya y en el segundo su asistencia fue un lujo. El segundo lugar en el podio se lo lleva Giovanni Cantizano, con dos jugadas enormes que terminaron en asistencias.

Jeremías Ledesma 5: Casi ninguna fue al arco con peligro. En el gol poco que hacer, pero el VAR después lo anuló. En el segundo se complicó saliendo con los pies y la recuperó con las manos.

Emanuel Coronel 6: Buen partido del lateral derecho. Siempre fue opción por su sector, pero lo destacado es que jugó siempre con mucha tranquilidad.

Facundo Mallo 5,5: No tuvo grandes problemas en la marca. Mostró presencia y jugó sin complicarse. Un fuerte golpe en el rostro le impidió salir a jugar el segundo tiempo.

Gastón Ávila 5,5: No tuvo una exigencia importante. Sólo se pasó de largo en una de las primeras. Gran chilena que dio en el palo en el primer gol canalla, el de Veliz.

Agustín Sández 5: Concentrado, atento y sin cometer locuras. Cuidó bien su zona y en el primer tiempo metió una muy buena proyección que casi termina en gol.

Ángel Di María 7: Le costó en el inicio recostado por derecha, pero de a poco se fue soltando. Buena asistencia a Copetti en el primer tiempo y marcó el tercero, el que le bajó la persiana al partido.

Franco Ibarra 6: Siempre bien ubicado para una actuación sobria, prácticamente sin fisuras. La experiencia de siempre al servicio del equipo.

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Vicente Pizarro 7: Prolijo con la pelota. Fue una rueda de auxilio permanente de sus compañeros a la hora de la descarga. Marcó un gol clave.

Julián Fernández 8: Elaboró la jugada del primer gol antes del tiro libre y metió una asistencia exquisita, de rabona, a Pizarro en el segundo. Jugó suelto, con cierto desparpajo.

Enzo Copetti 5: Nunca entró en sintonía. Varias veces abusó de la individual cuando tenía para descargar. No llegó a una, junto al palo, tras la asistencia de Di María. Salió en el entretiempo.

Alejo Veliz 7: Jugó como para hacer un gol en su último partido en el Gigante y lo logró. Abrió el marcador. Fue a todas y salió reemplazado después del 3-0. El Gigante lo ovacionó.

Ingresaron en Central

Ignacio Ovando 5,5: Tras su ingreso en el entretiempo Universidad Central prácticamente no atacó, lo que le facilitó el trabajo a todos en defensa.

Enzo Giménez 5: Traccionó todo lo que pudo por derecha, aunque en algunas no ejecutó las mejores resoluciones.

Giovanni Cantizano 8: Entró metido el extremo. Hizo un jugadón por izquierda y tras sacarse a varios rivales se la sirvió a Di María para que defina. Otra gran maniobra en el gol de Ruben.

Marco Ruben 6,5: Con su ingreso todos se ilusionaron con un gol suyo. Y llegó. La buscó en la penetración de Cantizano y definió a lo 9, a lo Marco Ruben.

Jaminton Campaz -: Estuvo bien con la pelota en los pies, intentando tomar ritmo tras la lesión. Se entendió bien con el chico Cantizano.

El DT

Jorge Almirón, 7: Central ganó, goleó y logró el pasaporte a los octavos de final de la Copa Libertadores. Amén de que no pudo corregir rápido el retroceso del equipo por derecha, al técnico esta vez le salieron todas. Lo que mandó a la cancha le respondió con creces.