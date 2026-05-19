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Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia

El capitán luso y Lionel Messi se convertirían en los primeros jugadores en disputar seis mundiales

19 de mayo 2026 · 23:02hs
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Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo está a punto de jugar su último Mundial, nada menos que el sexto de su carrera. El técnico de la selección de Portugal, Roberto Martínez, anunció la convocatoria y también incluyó al fallecido Diogo Jota como “uno más para siempre”, en un homenaje al jugador que murió el año pasado.

“La lista incluye 27 nombres más uno. Perder a Diogo Jota fue un momento inolvidable y muy duro. Pero, al día siguiente, todos asumimos la responsabilidad de luchar por el sueño de Diogo y por el ejemplo que siempre representó en nuestra selección nacional. Su espíritu, su fortaleza, su ejemplo: Diogo Jota es ese más uno. Será el más uno para siempre", sostuvo el DT.

Diogo Jota, de 28 años y habitual en la convocatoria de Portugal, murió en un accidente automovilístico en España en julio pasado.

Martínez también dio a conocer la lista de jugadores lusos que jugarán el Mundial, entre los que se encuentra Cristiano Ronaldo. “Espero que siga desempeñando el mismo papel que ha tenido en los últimos tres años que he estado con la selección".

El entrenador dijo que al hablar del capitán de la selección portuguesa "hay dos jugadores. Está el ícono del fútbol mundial, sobre quien todos los hinchas del mundo tienen una opinión y aceptan lo que aporta al fútbol, y luego está nuestro capitán. Fue fundamental para ganar la Liga de Naciones y ahora queremos el mismo nivel de responsabilidad y ejemplo en el vestuario”.

Cristiano Ronaldo y su eterno rival Lionel Messi podrían convertirse en los primeros jugadores en disputar seis mundiales.

Rumbo al torneo en Norteamérica, Cristiano lidera la tabla histórica en partidos (226) y goles (143) con una selección nacional masculina. También es el único hombre que hizo goles en cinco mundiales.

En la lista también figuraron João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves y Gonçalo Ramos.

Portugal jugará en el Grupo K junto con Colombia, Uzbekistán y Congo, contra quien debutará el 17 de junio en Houston.

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