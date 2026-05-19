Según Milei, no existen cortocircuitos entre referentes del oficialismo

El presidente también volvió a defender con firmeza su plan de estabilización financiera y cuestionó a Mauricio Macri

“Santiago Caputo es como un hermano para mí. Y Martín Menem lleva adelante una enorme tarea como presidente de Diputados", dijo Milei.

El presidente Javier Milei volvió a defender con firmeza su plan de estabilización financiera, con criticas a Mauricio Macri , y buscó desactivar las versiones sobre cortocircuitos políticos dentro de La Libertad Avanza (LLA) . En concreto, desmintió una pelea interna entre el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el sector que responde a Santiago Caputo .

En un canal de streaming, Milei declaró este martes: “No hay interna” . La definición llegó luego de los conflictos que se desataron en la red social X con un usuario atribuido a Menem que emitió mensajes contra Caputo y la militancia de la agrupación política Las Fuerzas del Cielo .

“Está prefabricado” , dijo el presidente sobre ese usuario y enfatizó: “Santiago es como un hermano para mi” . Acerca del de Menem, expresó que “está haciendo una tarea enorme” , al tiempo que hizo hincapié en que solo hay pensamientos diferentes dentro de su gobierno, pero no internas .

Según Milei, “se generó esa controversia” para provocar un problema , aunque aclaró que la mesa política del gobierno seguirá reuniéndose .

Dardos a Mauricio Macri

Asimismo, durante su intervención, Milei se enfocó en explicar la estrategia de su gestión y criticó a Macri.

“El gobierno de Macri heredó déficit fiscal y no hizo el ajuste. Se lo hizo el mercado. Nosotros, desde el primer día, pusimos en caja al déficit fiscal”, afirmó.

En esa línea, añadió: “Además, el gobierno de Macri avanzó sobre la independencia del Banco Central (BCRA) y se llevaron puesto a Federico Sturzenegger, tremendo avance institucional. También acordaron con Sergio Massa para sacar la ley de renta financiera”.