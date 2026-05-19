Liam Gallagher compartió el video de los alumnos de San Lorenzo y sentenció: "Biblical"

Santa Fe y Manchester quedaron por un momento unidas por el hilo invisible de internet. "Biblical" es uno de los habituales mensajes monoverbales que publica Liam Gallagher en redes sociales cuando quiere destacar algo como extraordinario, descomunal. Esta vez el cantante de Oasis usó el término para referirse a un video hecho por alumnos de San Lorenzo.

Un grupo de estudiantes sanlorencinos de entre 10 y 12 años hizo una versión del clásico de Oasis “Stop Crying Your Heart Out”. El profesor de música de los chicos compartió en redes sociales el video, que empezó a crecer lentamente, primero con un puñado de "me gusta", luego con su difusión en los noticieros locales, y de alguna manera le llegó a Gallagher, que lo subió a sus "Historias" de Instagram y le agregó su acostumbrado toque grandilocuente: "Biblical".

Con sus uniformes escolares y cantando en perfecto inglés "brillá, no tengas miedo", los alumnos protagonizaron un videoclip que mezcló trabajo en equipo y arte. Los estudiantes de 5° y 6° grado del colegio Santa Rosa de Viterbo y el coro de la escuela San Carlos lograron una versión conmovedora, que evidentemente tocó el corazón del siempre díscolo Liam Gallagher.

La música que une generaciones y fronteras

El proyecto fue impulsado por Pablo Parente, profesor de música en ambas instituciones que logró fusionar sus dos pasiones: la docencia y la producción audiovisual. Según contó, el video busca recuperar la cultura de los coros infantiles y acercar a los chicos a canciones que marcaron a otras generaciones. “Es un proyecto que pretende instalar nuevamente la cultura de los coros de niños a través de la música que escuchaban sus padres. También que los chicos conozcan lo que significa un trabajo de producción completo”, explicó.

Los estudiantes participaron de todo el proceso creativo, desde conocer el contexto social e histórico de la canción hasta grabar el videoclip junto a sus compañeros, en una experiencia que buscó unir el arte con el aprendizaje. “Trabajar en conjunto con las dos escuelas fue orgánico. Unirlos me pareció una buena idea para formar el compañerismo a través de la música. Verlos expresarse con pasión me llena de alegría y orgullo”, destacó Parente.

El video fue filmado en El Seráfico, ubicado en en el corazón del casco histórico, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad y símbolo de la historia argentina por haber sido escenario del combate de San Lorenzo en 1813.

Según explicó el docente, la elección del lugar estuvo vinculada no solo a su valor histórico, sino al sentido de pertenencia que representa para los estudiantes. “El lugar es un bello espacio en el centro histórico de nuestra ciudad, a pasos de las dos escuelas vinculadas, y nos pareció el lugar más adecuado para hacer el video”.

Melodía y mensaje

La canción elegida también tuvo un motivo especial. “No tengas miedo, nunca vas a cambiar lo que ya pasó, que tu sonrisa brille”, dice uno de los versos de “Stop Crying Your Heart Out”, escrita por Noel Gallagher e interpretada por Oasis. "Además de ser un clásico muy escuchado incluso hoy, tiene un mensaje fuerte y positivo para trabajar la autoestima de los chicos”, señaló Parente.

El docente reflexionó sobre la importancia de generar espacios de contención y expresión para los estudiantes a través del arte y la música. “Los chicos están muy vulnerables, se vive realmente en un mundo complicado, y los adultos están cada vez más centrados en tratar de sobrevivir, lo cual deja muy expuestos a los chicos a potenciales amenazas. Es importante hacer todo lo posible por levantar la autoestima de los chicos para prepararlos para una realidad de la cual lamentablemente no pueden escapar", sentenció.

Y añadió que "el refugio en la música es fundamental. Es un medio importantísimo para canalizar emociones”.