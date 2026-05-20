Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir un fuerte aumento en la boleta de gas

Diputados debate la reforma impulsada por el gobierno de Milei, que busca recortar el régimen de Zona Fría y dejar afuera a Rosario y otros siete departamentos del sur santafesino

El fin de la zona fría en Rosario comprometería a 380 mil hogares

La Cámara de Diputados de la Nación debate este miércoles la reforma de la ley de Zona Fría, impulsada por el gobierno nacional. En caso de lograr el aval del Congreso todos los hogares del departamento Rosario (unos 380 mil) sufrirían aumentos en la boleta de gas .

La propuesta del gobierno nacional propone cambiar la ley 27.637, aprobada en 2021 , y que ampliaba las zonas que recibían subsidios en el servicio de gas en localidades dentro de la “Zona fría” hasta 2031 . Esta norma incluía a Rosario y otros siete departamentos del sur de Santa Fe , entre otras zonas de la pampa húmeda y el país.

Según la modificación que pretende aplicar el Ejecutivo nacional, se terminaría la Zona Fría para 1,2 millones de hogares y permitiría un ahorro fiscal de 272.099 millones de pesos.

Zona Fría es un régimen creado en 2002 para compensar la asimetría tarifaría en las regiones con temperaturas más bajas, en consecuencia, mayor consumo de gas en viviendas residenciales. Casi 20 años después, el diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto para ampliar a los beneficiarios. Así los hogares beneficiados dentro de zonas frías pasaron de 950.00 a 4 millones.

El gobierno nacional advierte que esta ley comprende zonas que no están en condiciones climáticas extremas como el sur de Santa Fe, parte de Buenos Aires y Córdoba.

Este es el primer paso para modificar la ley 25.565, conocida como ley de Zona Fría. En caso de lograr la aprobación de la Cámara de Diputados y la de Senadores, ocho departamentos de Santa Fe y casi 2 millones de santafesinos verían un impacto directo en la boleta del gas natural.

Cuántos rosarinos serían afectados

Mientras la oposición intenta rechazar este proyecto, el diputado nacional Diego Giuliano expuso que más de 550 mil viviendas de Santa Fe se verían afectados por el fin de Zona Fría.

Es el total de los ocho departamentos del sur de Santa Fe que fueron incluidos en la ley 27.637: Rosario, con 388.919 hogares beneficiados; General López, 48.765; San Lorenzo, 38.864; Caseros, 19.159; Constitución, 16.740; Iriondo, 14.818; San Martín, 12.680; y Belgrano, 10.658. Según datos del Enargas en 2022, los más de 550 mil hogares representan a 1.76 millones de personas en todo el sur de Santa Fe.

“De ese total, 292 mil usuarios sufrirán un aumento de 50%. En nombre del equilibrio fiscal, se apela al desequilibrio social y, en este caso, a la crueldad”, argumentó el legislador del bloque Unión por la Patria.

Qué busca cambiar el gobierno

Actualmente, los descuentos por la ley de zonas frías ofrecen entre un 30 y un 50 por ciento de descuentos en la boleta, dependiendo de cada región.

En concreto, el gobierno nacional busca eliminar las zonas agregadas por la ley 27.637 votada en 2021 y así volver al esquema original de 2002 con un esquema limita a la Zona Fría en La Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza y el resto de la Puna.

Los recursos destinados para el actual plan de Zona Fría ronda los 485.000 millones de pesos y si el gobierno consigue la modificación de la ley, este aporte se reduciría en 272.099 millones de pesos.

En cantidad de hogares beneficiados, el objetivo del gobierno es sacar del programa de subsidios de 1.2 millones de hogares entre Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

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El proyecto, además, establece que los subsidios se calculen exclusivamente sobre el precio del gas, excluyendo a distribuidoras y subdistribuidoras de la cadena de pagos.

El gobierno dice que se mantiene el subsidio

Según el texto que envió la oficina del presidente Javier Milei, los usuarios que queden afuera de Zona Fría podrán solicitar el beneficio si se inscriben en el Subsidio Energético Focalizado (SEF).

Para mantener el beneficio deberán acreditar ingresos por debajo de tres Canastas Básicas Totales, tener Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ser veteranos de Malvinas o titulares de Certificado Único de Discapacidad.

La exclusión recae sobre 55 departamentos en Buenos Aires, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 8 en San Luis y 8 en Santa Fe, entre otras áreas. Como respuesta, el gobierno nacional sostiene que localidades “cálidas” como las del norte argentino reciban un subsidio en el servicio eléctrico durante el verano.

El texto enviado al Parlamento recoge la impugnación libertaria a aquella extensión del beneficio a de zona fría a regiones sin condiciones climáticas equivalentes. “Incrementó significativamente el universo de beneficiarios, el costo fiscal del régimen y la magnitud de subsidios cruzados entre jurisdicciones”, señala el texto oficial.