La inflación mayorista saltó 5,2 % en abril y duplicó la suba del IPC

La suba del petróleo se extendió por toda la cadena de derivados y lideró los aumentos. En el mercado, subieron el dólar y el riesgo país

La inflación mayorista saltó al 5,2 % en abril, la cifra más elevada desde marzo de 2024, según informo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El aumento reflejó de lleno el impacto de la guerra de Medio Oriente en los precios de la energía.

El Índice de Precios Internos al por Mayor (Ipim) fue explicado en su mayor parte por un alza del 9,8 % en los productos primarios de origen nacional. Dentro de estos, resaltó un extraordinario ascenso del 22,9 % en la división de petróleo y gas.

La reducción de la oferta global de crudo se tradujo en una espiralización de los precios internacionales de los productos energéticos, afectando también los costos en otras cadenas, como la de fertilizantes. Los productos refinados del petróleo, productos de caucho y plástico, y sustancias y productos químicos treparon 13,6 %, 7,4 % y 3,1 %, respectivamente.

“Excluyendo las cuatro categorías relacionadas con el shock externo, la variación del resto del índice se estima en 1,1 %”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo. El presidente Javier Milei aseguró durante un evento en el Malba, que va a “seguir el apretón monetario” hasta bajar la inflación.

La incógnita es si la presión inflacionaria mayorista se trasladará al plano minorista. Mientras en marzo los precios al por mayor y por menor aumentaron 3,4 %, respectivamente, en abril el IPC subió 2,6 %, la mitad que el Ipim.

Otro factor que puede presionar sobre los bolsillos es el proyecto de ley de modificación del régimen de zona fría que impulsa el gobierno. La iniciativa limita a la Patagonia y un par de regiones más el descuento en la tarifa de gas del que hoy gozan, por ejemplo, los usuarios del sur de Santa Fe. La Cámara baja la tratará este miércoles, en medio de protestas de gobernadores e intendentes que consideran un “tarifazo encubierto” en pleno umbral del invierno.

Dólar y riesgo país

El martes no fue una buena jornada para el gobierno, que vio subir el dólar por tercera rueda consecutiva y el riesgo país por sexta vez al hilo.

bolsa-merval.jpg El riesgo país subió por encima de los 570 puntos como consecuencia de la caída de los bonos en dólares.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio escaló $1 a $1.398 para la venta. En el segmento minorista, el dólar permaneció a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el mercado informal, el dólar blue subió $15 a $1.435 para la venta en las cuevas porteñas. El lunes, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, aseguró que no es prioridad avanzar en una eliminación del cepo para empresas.

En el mercado de capitales, las acciones y bonos en dólares cerraron con bajas generalizadas. El riesgo país subió hasta 547 unidades. A nivel internacional, la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping de los últimos días no arrojó avances concretos para destrabar el flujo por el estrecho de Ormuz. Los bonos del Tesoro de EEUU volvieron a subir a lo largo de la curva. La tasa a 10 años saltó cerca de 7 puntos hasta 4,66 %. Desde finales de la semana pasada, los títulos soberanos de las principales economías del mundo están padeciendo una venta masiva.

Caputo con la UIA

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con los principales directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), con quienes coincidió en la necesidad de continuar con el proceso de rebaja de impuestos. El Palacio de Hacienda comunicó que se conversó “sobre la necesidad de seguir desarrollando el mercado de capitales para reducir el costo financiero de las empresas y también sobre la continuidad del proceso de reducción de impuestos nacionales para mejorar la competitividad de los bienes transables”.

En cuanto al desarrollo del mercado de capitales doméstico para que las empresas tengan una fuente de financiamiento más barata que los bancos, el proyecto del gobierno es la constitución de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que procuran darle más profundidad al mercado.