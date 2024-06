El adiós al Rey del Pop: se cumplen 15 años de la muerte de Michael Jackson

A lo largo de su trayectoria, Michael Jackson lanzó éxitos que revolucionaron el mundo de la música. Además, se alzó con una variedad de premios y reconocimientos, entre ellos dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood -uno por The Jackson Five, el grupo junto a sus hermanos, y otro por su carrera como solista-, además de un World Music Awards y un Bamb i, ambos otorgados como Artista pop más exitoso del milenio. A su vez, se hizo c on 26 estatuillas de los American Music, uno de los cuales fue a Artista de la década, trece Grammy y en más de una oportunidad formó parte del Libro Guinness por romper récords con su música.

A sus 51 años, y de manera inesperada, Michael Jackson se despidió de este mundo, dejando no sólo a millones de fans con el corazón roto, sino también tres hijos.

Sus comienzos y The Jackson 5

Nacido el 29 de agosto de 1958 en Indiana, Estados Unidos, el Rey del Pop era hijo de Joseph y Katherine Jackson y el séptimo de nueve hermanos. El cantante, productor y performer creció en una familia numerosa, en una casa donde se respiraba música. En ese sentido, su padre era guitarrista, mientras que su madre tocaba el clarinete y el piano.

Los orígenes de la carrera de Michael Jackson se remontan a la creación de The Jackson 5, banda que integró junto a sus hermanos, conjunto que fue impulsado por Joseph, el padre de la familia. Entre 1966, los pequeños artistas formaron el grupo y en su debut discográfico lograron que sus primeros cuatro sencillos ("I Want You Back", "ABC", "The Love You Save", y "I'll Be There") se posicionen en las principales listas estadounidenses.

jackson 5.jpg

Aunque Michael era muy pequeño, ya comenzaba a destacarse como cantante y compositor. Además, The Jackson 5 logró instalarse como una de las bandas más reconocidas de R6B y soul de la época. Luego de lanzar varios discos en conjunto con sus hermanos, el cantante de “Black or White” se aventuró en su carrera solista, coronada por una seguidilla de éxitos.

Durante la década del 70, el creador de “Smooth Criminal” sacó varios discos en solitario como “Got to be there”, “Ben”, “Music & Me” y “Forever”, “Michael”. No obstante, su carrera como solista dio inicio oficialmente en 1979 con el lanzamiento del álbum “Off The Wall”, donde se incluye el éxito "Don't stop till you get enough". Además, Stevie Wonder y Paul McCartney participaron como compositores.

Thriller, el disco más vendido de todos los tiempos

Tres años después de “Off the wall”, en 1982 Jackson lanza “Thirller”, disco que posteriormente se coronará como el más vendido de la historia de la humanidad. Este le dio siete Grammys y ocho American Music Awards tanto por las letras, la producción, la música y la innovación en videoclips que eran producciones audiovisuales muy novedosas en la industria de la música de esa época.

“Thriller” incluye entre las 9 canciones, su éxito homónimo, además de “Beat It” y “Billie Jean”, todos hits que siguen sonando hasta el día de hoy, más de 40 años después. Por otro lado, el icónico video musical de “Thriller” duró 14 minutos y se convirtió en una de las piezas más destacadas en la cultura pop. En ese sentido, en 2009 se convirtió en el único incluido en el Registro Nacional del Cine tanto por el impacto que tuvo en la sociedad y por ser considerado “cultural, histórica y estéticamente significativo”.

Por otra parte, con el hitazo “Billie Jean” fue que Jackson estrenó su característica Moonwalk, la caminata lunar, en la que se deslizaba hacia atrás generando una ilusión en los espectadores. Además, en la misma performance lució por primera vez su icónica campera de lentejuelas negras y su guante de diamantes, dos piezas de vestuario que se transformaron en sinónimos del Rey del Pop.

No fue hasta 1987, cinco años después de el éxito que fue “Thriller”, que lanzó el nuevo álbum, “Bad”. Este disco incluyó, entre otras, “The Way You Make Me Feel”, “Man in the Mirror” y “Smooth Criminal”. Un dato curioso sobre la última canción, es que Annie, la protagonista del tema (“Annie, are you okay? So, Annie, are you okay?”, reza la letra) está inspirada en una muñeca de RCP que estaba en el estudio de grabación en donde se creó la pieza. Con esta nueva creación continuó rompiendo récords, esta vez por ser el artista que se posicionó con más sencillos en el número uno de un mismo álbum en los Billboard Hot 100.

En 1991, Jackson estrenó el disco “Dangerous”, donde, además de la canción de nombre homónimo, se lanzaron las destacadas “Remember the time” y “Black or White”. Dos años después, en 1993 fue la primera estrella contratada para ser parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, fue la edición XXVII y la del Rey del Pop fue una de las actuaciones más aclamadas de todos los tiempos. Es gracias a esta performance que desencadenó la decisión de la National Football League (NFL) de contratar artistas todos los años siguientes y así no perder la audiencia.

Su matrimonio con la hija de Elvis Presley y sus tres hijos

En mayo de 1994, el Rey del Pop se casó con Lisa Marie Presley, cantante, actriz y compositora, pero también hija del Rey del Rock, Elvis Presley. La boda de los artistas fue en secreto, en una boda íntima en República Dominicana, con una ceremonia en la playa.

El amor fue fugaz: el matrimonio duró tan solo 20 meses, y antes de su segundo aniversario se divorciaron. Buena parte de la prensa tachó esta unión como una “pantalla” o una estrategia de ambos músicos para ganar visibilidad.

Al poco tiempo de la separación de Presley, en 1996, el artista volvió a casarse. Su segunda esposa fue Debbie Rowe, una enfermera de una clínica dermatológica a la que Jackson asistía con regularidad. Junto a Rowe, el cantante tuvo dos hijos, primero Michael Joseph Jackson Jr. en 1997 y un año después Paris Katherine Jackson.

michael jackson hijos.jpg

En 1999, se divorciaron y Jackson se quedó con la custodia de ambos después de que Rowe se la cediera por completo. Luego del fallecimiento del Rey del Pop, la ex esposa del artista se embarcó en una disputa judicial con la familia Jackson por recuperar la tenencia de sus hijos.

En 2002 nació su tercer y último hijo Prince Michael Jackson II, que fue dado a luz tras inseminación artificial.

La faceta benéfica de Michael Jackson y las canciones para ayudar al mundo

A medida que fue consagrándose como uno de los artistas más destacados de su generación, Michael Jackson comenzó a mostrar su faceta benéfica. Una de sus primeras acciones fue el lanzamiento de la canción “We are the World”, canción que escribió en conjunto con Lionel Ritchie y que se inscribía bajo el proyecto “USA for Africa”, que tenía como objetivo recaudar fondos para mitigar el hambre africana.

Además de Jackson y Ritchie, de “We are the world” formaron parte emblemáticos artistas, como Stevie Wonder, Tina Turner, George Michael, Ray Charles, Bob Dylan, Billy Joel, Cyndi Lauper, Diana Ross y Paul Simon.

Luego del atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, el Rey del Pop intentó desplegar una acción benéfica-musical similar para reunir fondos para las víctimas del ataque. El cantante compuso la canción “What more can I give” y la interpretó en un recital denominado "United We Stand - What More Can I Give" en un estadio de Washington. En la actuación participaron Aerosmith, N´Sync, Anastacia, James Brown y Maria Carey.

El éxito fue tal que comenzó a planearse la grabación en estudio del tema. Para esto. Michael convocó a icónicos músicos, como Celine Dion, Gloria Stefan, Ricky Martin, Beyonce, Shakira, Thalia y Usher. No obstante, debido a una disputa que hubo entre el cantante y el presidente de Sony, sello discográfico que lo representaba, no salió a la luz. Finalmente, para el año 2009, luego de su muerte, fue lanzado.

Neverland, la mansión escenario de las denuncias de abuso

En 1988, luego de lanzar los discos “Thriller” y “Bad”, Jackson se consagró como una de las más importantes estrellas del pop -y de la música en general-. Además de su fama, su riqueza también aumentó exponencialmente. Uno de los destinos de su fortuna fue un gran terreno en California, donde se instaló el famoso “rancho” Neverland, el enorme hogar del artista, que contaba con excéntricas atracciones, como un parque de diversiones, un zoológico y un cine. En el lugar, se supo que el artista constantemente recibía a niños.

En 1993 Michael Jackson fue acusado por abuso sexual por uno de los niños que regularmente acudía a su mansión. Sin embargo, y a pesar de las declaraciones que presentó el denunciante y la investigación que se llevó a cabo en Neverland, las pruebas no fueron suficientes y la denuncia se descartó.

Años después, en 2005, volvió a ser denunciado por abuso sexual infantil y, si bien esta vez sí fue juzgado, la justicia lo absolvió. Surgieron otras acusaciones por parte de otros niños y también del coreógrafo Wade Robson, quien lo acusó de haber abusado sexualmente de él por siete años cuando tenía siete años de edad hasta los catorce.

Todas las denuncias y testimonios fueron recopilados en el documental "Leaving Neverland" de 2019, dirigido por Dan Reed. Hasta el día de hoy, las acusaciones que recibió Jackson siguen siendo un tema que circula en la opinión pública. Si bien hay muchos que ponen en duda la inocencia del cantante, Jackson conserva sus fieles seguidores que niegan a muerte cualquier tipo de acusación.