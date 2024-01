"We Are The World" ya tiene su propio documental en Netflix Una película cuenta la historia del himno benéfico de los años 80, que reunió a las máximas estrellas del pop y el rock de aquella época 29 de enero 2024 · 18:09hs

Michael Jackson y Lionel Richie compusieron “We Are The World”, el tema que fue un hit en todo el mundo en 1985.

Hace 39 años, el tema “We Are The World” fue un éxito rotundo que marcó a toda una generación. La canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, y producida por Quincy Jones, fue grabada por un supergrupo de artistas de Estados Unidos que llevó por nombre “USA for Africa”. Ahora, a casi cuatro décadas, este himno de los 80 tiene su propio documental, “The Greatest Night in Pop”, donde se dan a conocer todos los detalles de la grabación. Entre las estrellas que participaron en el tema están Michael Jackson, Bruce Springsteen, Tina Turner, Diana Ross, Bob Dylan, Kim Carnes y Cyndi Lauper.

Los beneficios que acumuló “We Are The World” fueron donados a una campaña humanitaria que tuvo como objetivo terminar con la hambruna en Etiopía. La canción fue un verdadero suceso en los Estados Unidos: el sencillo vendió 7,5 millones de copias y formó parte del disco que lleva el mismo nombre y que vendió millones de copias en todo el mundo. El documental, que se acaba de estrenar en Netflix, viene de debutar en el Festival de Cine de Sundance, donde sorprendió por la cantidad de imágenes inéditas de la grabación y de las distintas etapas de planificación de la canción.

"BebéBord": Tomás Rebord anunció que será padre Juana Repetto pidió hielo en un bar y estalló de furia porque se lo cobraron

“We Are The World” no fue una idea original, sino que se inspiró en el single benéfico “Do They Know It?s Christmas?”. Impulsado por Bob Geldof, reunió a otro rutilante elenco de figuras, en este caso del pop británico, con la intención de recaudar dinero para paliar la hambruna en Etiopía que, por aquel entonces, estaba conmocionando a la opinión pública occidental. Bajo el nombre de Band Aid se unieron Bono, Sting, George Michael, Boy George y Phil Collins, entre otros, y arrasó en la Navidad de 1984, convirtiéndose en el single más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido.

USA For Africa - We Are The World - Subtitulado En Español - 1985 El músico y actor Harry Belafonte, conocido por su activismo en defensa de los derechos civiles, reaccionó al ver el éxito de “Do They Know It?s Christmas?”, y empezó a pergeñar una movida similar pero gestada en Estados Unidos y con músicos negros. Belafonte se contactó con Ken Kragen, uno de los hombres más fuertes de la industria discográfica estadounidense en aquel momento, y le soltó una frase que hoy haría saltar todas las alarmas de la corrección política: “Si los judíos estuviesen muriendo de hambre en Israel, los judíos norteamericanos ya habrían recaudado millones de dólares”.

Su primer paso consistió en implicar a los más importantes astros del pop afroamericano de aquel momento: Michael Jackson, Stevie Wonder y Lionel Richie, así como a Quincy Jones, el productor de “Thriller”, el álbum más vendido de la historia. El documental de Netflix muestra parte del proceso compositivo inicial de Jackson, Richie y Jones. Al parecer, no pudieron contactar a Stevie Wonder, que después se unió para cantar en el tema. En las declaraciones de Richie en el documental hay algunas revelaciones interesantes: Jackson, como no sabía de solfeo, explicaba todas sus ideas musicales tarareándolas. Finalmente, registraron el primer demo de la canción, básicamente una creación de Jackson, con la ayuda de varios músicos de sesión. Y sobre esa guía se grabaría el single, que sería firmado por USA For Africa. En cuanto Kragen, Jones y compañía levantaron el teléfono, los nombres empezaron a brotar: Ray Charles, Tina Turner, Diana Ross, Smokey Robinson... Todos querían participar. Pero lo que cambió el curso de los acontecimientos fue el sí de Bruce Springsteen, al que sucedió el de Bob Dylan y el de Paul Simon... Podían ser más ambiciosos de lo pensado al principio, unirse negros y blancos, estrellas del soul y el pop con el rock. Eso haría al proyecto más fuerte y más integrador. Y así nació la idea de que todos los artistas estuviesen juntos en un mismo estudio. Una empresa que no fue nada fácil, claro, porque había que coordinar las agendas más demandadas del mundo del espectáculo. The Greatest Night in Pop | Official Trailer | Netflix