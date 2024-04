Dillom, sobre su experiencia en terapia: "Buscaba pastillas y me encontré con algo muy valioso"

Cuando los entrevistadores le preguntaron si se atendía con algún profesional de la salud mental, Dillom fue claro: "Hago terapia, sí. Todas las semanas. Hace como siete u ocho años" , confesó el músico. "¿Cara a cara?", le retrucó el conductor. “No. En persona no nos vemos desde hace cinco años. Quedó así desde la pandemia y dije: 'Está bueno esto, para qué voy a levantar el orto e ir a un consultorio" ', ironizó el cantante de 23 años.

“Arranqué más o menos a los 16, 17, porque tenía bastantes problemitas", amplió el cantante, entre risas, y agregó, sin pelos en la lengua: “¿Realmente sabés por qué fui? Porque en ese momento estaba tomando muchas pastillas, tipo clonazepam, y estaba cansado de ir a conseguirlas de manera ilegal”.

Frente a esta confesión, no faltó la repregunta del conductor, por lo que Dillom evocó el pasado y rememoró la razón que lo llevó a comenzar terapia. “Era guachín y dije: 'Mándenme a una psicóloga, a ver si de ahí me pasan a un psiquiatra y puedo conseguir pastillas más fácil'", recordó el cantante.

"Fui con un propósito. Y en el proceso fui y me re sirvió, de la nada me cambió la vida. Nunca me recetó pastillas, por suerte", continuó el artista, sobre su experiencia en terapia.

"¿Por qué te cambió la vida?", indagó Granados, sorprendido. "Porque de la nada encontré un espacio que me hizo muy bien, podía contar mis cosas, llegar a nuevas conclusiones, y entender otras cosas. Yo solamente estaba en busca de pastillas y realmente me encontré con algo muy valioso", cerró el joven.

“Por cesárea”, el segundo disco de estudio del cantante, se estrenó este viernes y sigue rompiendo récords. Es un álbum conceptual, para escucharlo de un tirón de principio a fin. La obra discográfica incluye 12 nuevas canciones entre las que se destacan colaboraciones con Lali y Andrés Calamaro.

El tracklist completo incluye: “Últimamente”, “La novia de mi amigo”, “Cirugía”, “Mi peor enemigo” (con Calamaro), “Mentiras piadosas”, “La carie” (con Lali), “Buenos tiempos”, “Muñecas”, “Irreversible”, “Coyote”, “Reiki y Yoga” y “Ciudad de La Paz”.