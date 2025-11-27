La Capital | Zoom | Wanda Nara

Detuvieron al exabogado de Wanda Nara y Mauro Icardi disparó: "Hermosa mañana, ¿verdad?"

La captura de Nicolás Payarola en un barrio privado de Nordelta despertó fuertes críticas del futbolista de Galatasaray

27 de noviembre 2025 · 13:11hs
El letrado que asesoró a Wanda y a Gonzalo Montiel quedó bajo arresto.

El letrado que asesoró a Wanda y a Gonzalo Montiel quedó bajo arresto.

La Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó este jueves el arresto del abogado Nicolás Payarola, que tuvo entre sus clientes a Wanda Nara. Por si faltaba algún condimento para que el procedimiento ganara repercusión mediática, Mauro Icardi celebró la noticia en Turquía: "Hermosa mañana, ¿verdad?".

El operativo expuso un cambio sustancial en la causa por estafas millonarias en dólares que tiene entre los denunciantes a familiares de Gonzalo Montiel, otro futbolista de nivel internacional. Dado que el principal imputado asesoró a la presentadora televisiva en la disputa legal por el cuidado de sus hijas, el jugador rosarino no tardó en disparar munición gruesa contra el letrado.

"¿Cómo habían dicho? Cada uno tiene el abogado que se merece. Nunca estuve tan de acuerdo con una frase", escribió el delantero de Galatasaray cuando se enteró de lo ocurrido en un barrio privado de Nordelta. Debajo del mensaje publicó en redes sociales el video con la famosa frase del personaje de Guillermo Francella en la película "Extermineitors 3" para compartir una buena noticia desde su punto de vista.

Mauro Icardi fulminó al exabogado de Wanda Nara

El exjugador de París Saint-Germain (PSG) e Inter de Milán se mostró convencido de que el exabogado de su esposa es parte de una red delictiva. "Tanto lo visualizaste que se te cumplió. Esperemos que pronto te hagan compañía la estafadora de tu 'mujer' y todos tus cómplices", comentó a través de su cuenta oficial de Instagram.

Al margen de los chispazos recurrentes que genera su noviazgo con la China Suárez, Icardi definió a Payarola como una "lacra, estafador, acosador y ladrón". Luego preguntó: "¿Es el mismo que defendía los intereses de mis hijas? No puede defender ni los suyos".

>> Leer más: La China Suárez habló de Wanda Nara: "Nunca fui su amiga"

En la misma historia de Instagram, el rosarino planteó una conexión entre la causa penal que afronta el abogado y el pleito que tuvo con su expareja en relación al cuidado de sus dos hijas. "Qué paradoja. Buscaron durante un año hacer falsas denuncias en Tigre porque en Capital no tenían 'amiguitos'", acotó.

"Como siempre dije, van a caer uno por uno. Sólo hay que sentarse a esperar", concluyó el futbolista en Turquía. Luego le dedicó un mensaje final al letrado: "Terminaste en un calabozo en donde tanto te gustaba hacerte el guapo".

¿Quién es y por qué detuvieron a Nicolás Payarola?

La captura de Nicolás Agustín Payarola Hernayes fue impulsada por la jueza de Garantías de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty. La orden se dio en el marco de una causa sobre estafa y defraudación con 11 hechos en investigación.

El abogado ya había sido imputado y se había planteado la posibilidad de detenerlo para avanzar en el proceso penal. Sin embargo, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del mismo partido bonaerense aceptó en octubre una caución con un depósito de 300 millones de pesos para que permanezca en libertad.

Si bien los nombres propios de las víctimas varían, en el expediente se repite el modus operandi. El letrado fue denunciado por clientes que perdieron una gran cantidad de dinero cuando apostaron a negocios fraudulentos con su intervención. Uno de ellos fue el padre de Gonzalo Montiel, campeón mundial en Qatar y actual jugador de River Plate.

La eximición fue revocada a partir del avance de la investigación de las denuncias y este jueves se llevó a cabo un allanamiento en el barrio El Golf. Luego del arresto y el secuestro de dispositivos celulares, así como otros dispositivos electrónicos, Payarola fue trasladado a la comisaría 4ª de Benavídez.

