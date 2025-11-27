El tiempo en Rosario: el jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional difundió este mañana la advertencia por mal tiempo. Cómo seguirán las condiciones meteorológicas de cara al fin de semana

El tiempo en la región. Este jueves llegó con alerta amarillo por fuertes tormentas

Rosario y gran parte de la zona sur de la provincia de Santa Fe se encuentran bajo alerta meteorológico amarillo por tormentas fuertes que podrían desencadenarse en la tarde noche de este jueves 27 de noviembre. Así difundió esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , que definió el área que podría ser afectada por el fenómeno climático entre los departamentos Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.

Según el parte de novedades de este jueves, ese sector de la provincia será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. El SMN prevé valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Pero además como anticipo de lo que podría darse en la segunda parte del día, este jueves ya arrancó con pronóstico de chaparrones durante la mañana en una jornada muy cálida en la que se proyecta una temperatura máxima de 33 grados.

Según el pronóstico extendido del SMN, las malas condiciones de tiempo también estarían presentes durante mañana viernes. Se esperan tormentas aisladas y chaparrones prácticamente durante todo el día, que tendrá una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 31.

El fin de semana, en ese sentido, también arrancará y cerrará con lluvias y también se anuncia un descenso de la temperatura. Los datos oficiales indican que pasado mañana habría tormentas aisladas, con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 24. El domingo, en tanto, no será para menos. Las precipitaciones estarían presentes en una jornada que tendrá una temperatura máxima de 24 grados.

Consejos útiles a tener en cuenta por alerta amarillo

Desde el área de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la Municipales brindaron consejos a tener en cuenta frente a alertas meteorológicos como el que rige en el día de hoy:

+ Evitar permanecer al aire libre durante lluvias intensas.

+ No resguardarse bajo árboles ni tocar postes, cables o cajas de luz.

+ No circular por calles anegadas; si es imprescindible, hacerlo despacio, con luces de posición encendidas y cinturón de seguridad colocado.

+ Mantenerse informado a través de los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de las autoridades locales.

Teléfonos útiles en Rosario

Defensa Civil: 103 (para árboles caídos o situaciones de riesgo por el clima).

Policía: 911

Bomberos: 100

Emergencias de salud (Sies): 107

EPE (Energía Eléctricas): Whatsapp: 3425101000, oficina virtual: http://www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual, chat de Facebook: EPE Oficial y 0800 777 44444.

MuniBot: WhatsApp al 341 5440147, para reclamos e informes en tiempo real.