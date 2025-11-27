Boxeo: los puños volverán a hacer vibrar a Rosario

El boxeador rosarino Erik Acorazado Miloc peleará con Nahuel Caña García, en Banco Nación. La atractiva jornada incluirá cinco combates y ya están disponibles las entradas

Erik Miloc, el Acorazado, será el protagonista central de la velada.

La ciudad vivirá otra gran noche de boxeo. Con una propuesta de primer nivel. Como en los buenos tiempos. Es que el viernes 12 de diciembre, se desarrollará una velada en la que el combate principal estará protagonizado por el rosarino Erik Acorazado Miloc ante Nahuel Caña García, en una jornada que comprenderá 5 peleas que generarán un gran atractivo en los amantes del deporte de los puños.

Así, asoma este espectáculo boxístico que se dará en el club Banco Nación (Rondeau 2935), que por su relevancia tendrá transmisión en vivo, desde las 21, por la cadena Espn.

Con este marco de expectativas se llevará adelante una velada que es presentada como “¡Coliseo de Campeones! Dos guerreros. Un sólo vencedor” , y servirá como importante evento de despedida del año para los seguidores del box de nuestra ciudad.

Los títulos en juego todavía se están definiendo, y hay que tener en cuenta como referencia y antecedentes que Miloc tiene disputadas 10 peleas, todas ganadas, 9 por la vía del knock out. Mientras que, García cuenta con 21, con 18 victorias, 16 antes de tiempo.

Esta serie de enfrentamientos que se vivirá en Banco Nación contendrá 5 combates profesionales donde estarán presentes los boxeadores de la escuela de box Liberati, Pablo Discoteca Fredes y Darío La Máquina Soto.

Boxeo fuego y gloria

Todo indica que será una jornada que tendrá emociones y que podrá quedar en el recuerdo de los fanáticos de esta disciplina. Según rezan las publicaciones que ya comienzan a generar el clima para este show, será “una noche que promete fuego y gloria”.

Vale precisar que las entradas anticipadas ya están disponibles a través de Passline (https://www.passline.com/eventos/coliseo-de-campeones).

En tanto, los tickets físicos se pueden conseguir en Darragueira 1265.

De esta manera, con estos atractivos y estos condimentos, el boxeo de nuestra ciudad será escenario de una velada de gran nivel, donde habrá muchos rosarinos involucrados en el programa de peleas.