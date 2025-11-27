Lucky Rivers presenta su disco "Binario" junto a la banda Malditos Perros Secuaces

Después de una exitosa fecha en el Café Berlín de Buenos Aires, el rosarino Lucky Rivers vuelve a su ciudad para presentar las canciones de su último disco “Binario”. El show tendrá lugar el viernes 28, a las 20, en el Centro Cultural Güemes (Ovidio Lagos y Güemes), en fecha compartida con la banda porteña Malditos Perros Secuaces.

Lucky Rivers es el seudónimo de Luca Ríos, que empezó a escribir sus propias canciones a los quince años. Recién en 2020, empezó a compartirlas públicamente con el nombre que hoy lo identifica en la escena musical.

En enero de 2021, fue elegido para telonear a Divididos. Más adelante, compartió escenario con artistas como Ciro y Los Persas, Los Abuelos de La Nada, y Pedro Aznar. Ese año, junto a Bruno Bordon en batería y a Ornella Mecoli en bajo, grabó “Actemio”, su primer disco.

>> Leer más: Lucky Rivers presentó su primer disco "Actemio"

En 2024, Lucky Rivers quedó conformada por Luca (voz y guitarra), Francisco Gamez (segunda guitarra), Martín Bilotta (batería) y Alejo Mondelo (bajo). Al poco tiempo de empezar a ensayar tuvieron una fecha compartida con Santiago Motorizado en el marco del festival “Amor de Verano”. Poco después, comenzó la grabación de “Binario”, lanzado a mediados de 2025.



Embed - Lucky Rivers - Ojos (Audio)

La banda porteña Perros Secuaces combina en sus canciones rap, rock duro, soul, alternativo. Vienen de lanzar su primer disco, grabado y filmado en vivo en Niceto Club. La banda está integrada por Dante Saborido (hijo del reconocido escritor y humorista Pedro Saborido), en voz, teclados, y beatbox, Axel Martínez en bajo, voz, y pistas, y Bruno Razionale en batería y pad.