Lucky Rivers presenta su disco "Binario" junto a la banda Malditos Perros Secuaces

El músico rosarino compartirá sus nuevas canciones este viernes 28 de noviembre en el Centro Cultural Güemes

27 de noviembre 2025 · 12:25hs
Lucky Rivers presenta su nuevo disco "Binario" el próximo viernes 28 de noviembre en el CC Güemes.

Después de una exitosa fecha en el Café Berlín de Buenos Aires, el rosarino Lucky Rivers vuelve a su ciudad para presentar las canciones de su último disco “Binario”. El show tendrá lugar el viernes 28, a las 20, en el Centro Cultural Güemes (Ovidio Lagos y Güemes), en fecha compartida con la banda porteña Malditos Perros Secuaces.

Lucky Rivers es el seudónimo de Luca Ríos, que empezó a escribir sus propias canciones a los quince años. Recién en 2020, empezó a compartirlas públicamente con el nombre que hoy lo identifica en la escena musical.

En enero de 2021, fue elegido para telonear a Divididos. Más adelante, compartió escenario con artistas como Ciro y Los Persas, Los Abuelos de La Nada, y Pedro Aznar. Ese año, junto a Bruno Bordon en batería y a Ornella Mecoli en bajo, grabó “Actemio”, su primer disco.

En 2024, Lucky Rivers quedó conformada por Luca (voz y guitarra), Francisco Gamez (segunda guitarra), Martín Bilotta (batería) y Alejo Mondelo (bajo). Al poco tiempo de empezar a ensayar tuvieron una fecha compartida con Santiago Motorizado en el marco del festival “Amor de Verano”. Poco después, comenzó la grabación de “Binario”, lanzado a mediados de 2025.

La banda porteña Perros Secuaces combina en sus canciones rap, rock duro, soul, alternativo. Vienen de lanzar su primer disco, grabado y filmado en vivo en Niceto Club. La banda está integrada por Dante Saborido (hijo del reconocido escritor y humorista Pedro Saborido), en voz, teclados, y beatbox, Axel Martínez en bajo, voz, y pistas, y Bruno Razionale en batería y pad.

