Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

Mientras el plantel continúa de vacaciones, el futbolista y otros compañeros buscan definir su futuro para 2026

Hernán Cabrera

Hernán Cabrera

27 de noviembre 2025 · 11:39hs
El mendocino estuvo un largo tiempo inactivo en Newells debido a una lesión.

Marcelo Bustamante / La Capital

El mendocino estuvo un largo tiempo inactivo en Newell's debido a una lesión.

A la espera de lo que pasará tras las elecciones del 14 de diciembre, el plantel de Newell's disfruta de las vacaciones pero también, mira de reojo lo que será el futuro para muchos de los futbolistas que, hoy por hoy, se saben que no continuarán en el club, tanto por finalización de contrato o por decisión propia de no continuar en el Parque Independencia.

Con respecto a la primera opción, aparece el caso de Lucas Hoyos, el experimentado guardameta Leproso, quien finaliza su contrato el 31 de diciembre. El arquero nacido en Guaymallén, Mendoza, tendría decidido no continuar en la institución sea cual sea el resultado electoral y la decisión que tenga la próxima área de fútbol.

Pensando en su futuro, un viejo conocido posó los ojos sobre Hoyos, ya que Gerardo Martino, nuevo entrenador del Atlanta United de la Major League Soccer, lo tiene en carpeta para ocupar el arco del equipo norteamericano y tendría avanzadas las charlas para sumarlo en los próximos días.

La situación contractual ayuda, debido a que el golero de 36 años quedará con el pase en su poder, y facilita la llegada a la MLS. Las características de Lucas son seductores para el Tata debido a su capacidad para poder salir jugando con pelota al pie, una de las principales bondades de los equipos con la marca Martino.

Marginado de las canchas y una vacante en Newell's

El guardameta, que regresó a Newell's en 2023, tuvo un rendimiento irregular durante su paso por el Parque, sumado a la lesión que sufrió el 26 de noviembre de 2024, cuando la Lepra enfrentaba a Independiente, con un choque con el palo que derivó en una rotura de ligamentos cruzados que lo mantuvo casi un año fuera de las canchas.

>> Leer más: En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

El último encuentro que jugó fue el 30 de octubre, con la reserva que dirigió Jorge Torres, en la clasificación del equipo a los octavos de final del torneo Proyección.

En la Lepra, la próxima dirigencia deberá definir cuál es la idea para defender el arco rojinegro, ya que algunas de las agrupaciones piensa en sumar otro arquero, mientras que otras ven con buenos ojos quedarse con Juan Espínola y William Barlasina. Cabe recordar que entre los juveniles aparecen Faustino Piotti y Francisco Sciarini.

