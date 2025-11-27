La Capital | La Ciudad | Auto

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo

El hombre que provocó la colisión múltiple había consumido cocaína antes del siniestro vial cerca de avenida Provincias Unidas

27 de noviembre 2025 · 11:11hs
El auto rojo quedó cruzado sobre avenida Eva Perón.

Foto: Maxi Klanjscek.

El auto rojo quedó cruzado sobre avenida Eva Perón.

El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) confirmó este jueves un corte de tránsito por un choque con tres autos involucrados en una secuencia llamativa. Uno de los conductores se había bajado a comprar huevos cuando otro perdió el control y se estrelló contra su vehículo después del primer impacto. Y luego el golpe llegó a un tercer vehículo.

"Esto pudo haber sido una fatalidad", dijo el dueño del Toyota Corolla blanco que estaba estacionado a la mañana en avenida Eva Perón y Provincias Unidas. Mientras tanto, un hombre a bordo de un Fiat Cronos estaba recostado sobre el asiento a la espera de la llegada del personal médico para evaluar su estado de salud.

El automovilista que yacía sobre la butaca reclinada fue señalado como el responsable del siniestro vial poco después de las 10 de la mañana. En primera instancia no había personas con lesiones de consideración como resultado del siniestro vial. No obstante, la policía se hizo cargo de custodiar la zona y agentes de tránsito de la Municipalidad se sumaron al operativo para realizar un test de alcoholemia.

¿Cómo fue el choque de los autos?

La versión preliminar indica que el conductor del Fiat Cronos chocó contra un Toyota Corolla negro que iba hacia el centro por el carril rápido. A raíz de este golpe, el coche se desplazó hacia la vereda opuesta e impactó contra otro vehículo de la misma marca que estaba detenido.

"Decí que no me agarró abriendo la puerta porque me aplasta contra el auto", comentó el dueño del tercer rodado en diálogo con El Tres. El impacto provocó daños sobre la puerta trasera izquierda.

Si bien las demás personas involucradas creían que el conductor del Cronos estaba borracho, el test de alcoholemia de la Dirección General de Tránsito (DGT) dio negativo. A continuación, los agentes decidieron hacerle un hisopado y detectaron consumo de cocaína. En base a estos resultados decidieron remitir el coche al corralón y el automovilista quedó a disposición de la policía.

Narcolemia

Mientras tanto, el tránsito estuvo cortado durante casi una hora a la altura de calle Bolivia en la mano que va hacia el este. La circulación comenzó a normalizarse después de las 11 de la mañana, tras remover dos de los vehículos afectados por el siniestro vial.

Después del procedimiento, el secretario de Control y Convivencia de Rosario, Diego Herrera, expresó su preocupación por el incidente. "Conductas de este tipo ponen en riesgo la vida de cualquier persona y no lo vamos a permitir. Vamos a caer con todo el peso de las ordenanzas vigentes", anticipó.

