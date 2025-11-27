La Capital | Zoom | Stranger Things

Netflix: cuándo se estrena la última temporada de Stranger Things

La serie de ficción estrenada en 2016 llega a su fin con la última parte de la saga que se dividirá en tres fechas claves

27 de noviembre 2025 · 08:51hs
La batalla final se aproxima en Hawkins

La batalla final se aproxima en Hawkins, donde el caos es lo normal

Luego de tres años de espera, Netflix se prepara para el lanzamiento más esperado del año en la plataforma. La quinta y última temporada de Stranger Things será el cierre definitivo de la ficción que se ubicó entre las más vistas en todo el mundo.

La serie de terror, desarrollada en un pueblo estadounidense de los años 80´, tendrá una despedida inédita, ya que se dividirá en tres entregas de capítulos durante esta última parte del año.

La saga final abordará la batalla final del grupo de amigos frente a Vecna, el monstruo que amenaza con destruir al mundo. La narrativa combina la realidad que se vive en Hawkins con la dimensión alternativa oscura de Upside Down.

El elenco está formado por Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Matthew Modine, Noah Schnapp, Joe Keery, Dacre Montgomery, Sean Astin, Paul Reiser, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn y Amybeth McNulty.

Cuándo se estrena Stranger Things 5 en Argentina: fechas y hora de estreno

La quinta temporada de Stranger Things constará de ocho episodios distribuidos en partes de estreno diferentes. Estos últimos capítulos se caracterizan por su extensa duración, que va desde los 54 minutos hasta tres horas, en lo que será el episodio final. El inicio de esta saga será este miércoles a las 22 en Netflix.

Los episodios se lanzarán de forma gradual:

Volumen 1 (episodios 1, 2, 3 y 4): 26 de noviembre a las 22

Volumen 2 (episodios 5, 6 y 7): 25 de diciembre a las 22

Volumen 3 (episodio 8 y final): 31 de diciembre a las 22

Tráiler oficial de Stranger Things 5 - Volumen 1

