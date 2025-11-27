La Capital | Policiales | balacera

Salió a hacer unas compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

La joven herida tiene 28 años. El presunto agresor escapó en bicicleta después de una discusión con otro muchacho

27 de noviembre 2025 · 08:00hs
La víctima de la balacera fue derivada al Heca.

La víctima de la balacera fue derivada al Heca.

Una balacera en la zona sudoeste de Rosario derivó este jueves en la internación de una joven de 28 años. La policía presume que fue alcanzada por los disparos mientras iba a hacer compras y se cruzó con dos personas que estaban discutiendo en la calle.

Leticia M. sufrió una herida de arma de fuego cerca de la medianoche en inmediaciones del barrio Toba, donde un muchacho no identificado abrió fuego contra otro en el momento en el que ella pasaba caminando por el lugar. Más tarde la atendieron en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y se confirmó que se encontraba fuera de peligro.

El primer parte médico indica que la víctima recibió un balazo en el brazo izquierdo. Hasta las primeras horas del día siguiente era la única persona lesionada que identificaron los investigadores en relación a este episodio.

¿Cómo fue la balacera en la zona sudoeste?

Según la declaración de la paciente asistida en el Heca, dos hombres empezaron a discutir cerca del cruce de Cisneros y Campbell mientras ella iba a hacer unas compras. En ese momento, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó varias veces.

Después de la agresión, el tirador se subió a una bicicleta y escapó hacia el este para tomar avenida Rouillón. Como consecuencia de los disparos, la muchacha fue trasladada hasta el Hospital Carrasco.

>> Leer más: Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

Luego de la evaluación inicial en el barrio Echesortu, los médicos decidieron derivar a la joven al Heca para continuar con el tratamiento por las lesiones en el brazo. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó de llevarla por la madrugada para realizar nuevos estudios.

Por otra parte, la policía confirmó el secuestro de evidencia vinculada al ataque en la zona sudoeste. Los agentes a cargo del operativo hallaron tres vainas servidas en Cisnero al 6200, aunque no había personas detenidas ni identificadas en relación al caso.

