La Capital | La Región | Oliveros

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

El siniestro vial se produjo en la noche del martes a la altura de calle Yapeyú. La mujer tenía 40 años y era oriunda de esa localidad.

26 de noviembre 2025 · 11:39hs
Siniestro fatal en Oliveros. Los Bomberos Voluntarios cortan el tránsito en la ruta 11 mientras los peritos trabajan en el lugar

Foto: gentileza portal IRE

Siniestro fatal en Oliveros. Los Bomberos Voluntarios cortan el tránsito en la ruta 11 mientras los peritos trabajan en el lugar

Una mujer de 40 años murió en la noche de este martes al ser atropellada por un camión cuando andaba en bicicleta sobre la ruta nacional 11, en jurisdicción de Oliveros, a unos 50 kilómetros al norte de Rosario.

La víctima fatal fue identificada como Natalí Hernández y el siniestro vial sucedió a las 20.15 de ayer a la altura de calle Yapeyú de esa localidad.

Según las primeras informaciones, el siniestro vial sucedió cuando un camión marca Mercedes Benz con acoplado, conducido por un hombre oriundo de María Susana, intentó sobrepasar a Hernández que iba en bicicleta por la ruta.

Cómo sucedió el siniestro en Oliveros

Por causas que no pudieron establecer hasta el momento, el camión atropelló a la bicicleta y la mujer falleció en el acto. Una vez ocurrido el hecho, el área fue rápidamente resguardada y se interrumpió el tránsito en su totalidad para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos.

>> Leer más: Oliveros: un motociclista murió al chocar contra un auto sobre la ruta 11

De acuerdo al reporte del portal IRE, en el lugar trabajaron efectivos de la Policía provincial, de Bomberos Voluntarios, y personal de Tránsito de la comuna de Oliveros.

La Fiscalía de San Lorenzo dispuso la presencia de equipos de la Policía de Investigaciones y el secuestro de los rodados implicados y del carnet de conducir del camionero. El camionero quedó demorado y se le abrió una causa por homicidio culposo en accidente de tránsito.

Noticias relacionadas
La experiencia en Timbúes dejó en claro que la seguridad vial no es un tema exclusivo de organismos oficiales sino responsabilidad compartida que involucra a la comunidad.

Gran participación vecinal en la Clínica de Conducción Segura de Motos en Timbúes

El nene fue hallado en cerca del Palomar de Santa Fe.

Investigan un presunto caso de abandono de un nene en una plaza y detienen a la madre

El caso de Sastre se convierte en un símbolo de las tensiones que atraviesa la producción santafesina: la necesidad de sostener empleo industrial frente a un mercado que se achica.

Sastre: una fábrica de generadores eléctricos despidió a 35 empleados

El sistema político santafesino ingresa en una etapa inédita, con 365 municipios, autonomías ampliadas y un Estado provincial que deberá redefinir su vínculo con cada territorio. 

Santa Fe entregó sus últimos diplomas antes del nuevo mapa político provincial

Ver comentarios

Las más leídas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Lo último

Ley tributaria: cómo es el plan de Santa Fe para bajar los impuestos

Ley tributaria: cómo es el plan de Santa Fe para bajar los impuestos

La Renga estrenó disco en vivo en la previa de su gran show en Rosario

La Renga estrenó disco en vivo en la previa de su gran show en Rosario

Luciano, premiado documental sobre un hombre trans rosarino, sigue en el Cine El Cairo

"Luciano", premiado documental sobre un hombre trans rosarino, sigue en el Cine El Cairo

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

El fiscal Patricio Saldutti adelantó que pedirá prisión perpetua para los cuatro acusados por los asesinatos de Claudia Del Debbio y su hija Virginia Ferreyra
Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes
El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura
Información General

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Ovación
Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones
Ovación

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Se viene el sorteo del Mundial: los rivales que le pueden tocar a Argentina

Se viene el sorteo del Mundial: los rivales que le pueden tocar a Argentina

Policiales
Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón
POLICIALES

Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

La Ciudad
Nene rompe, mamá paga: ¿multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Nene rompe, mamá paga: ¿multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa
Política

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central
Política

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia
Información General

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario
Economía

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre
Economía

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA
Economía

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por violencia y amenazas
Información General

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por "violencia y amenazas"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Por Facundo Borrego
Economía

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE
Política

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
La Ciudad

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico
La Ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel
Salud

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel