Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

El siniestro vial se produjo en la noche del martes a la altura de calle Yapeyú. La mujer tenía 40 años y era oriunda de esa localidad.

Siniestro fatal en Oliveros. Los Bomberos Voluntarios cortan el tránsito en la ruta 11 mientras los peritos trabajan en el lugar

Una mujer de 40 años murió en la noche de este martes al ser atropellada por un camión cuando andaba en bicicleta sobre la ruta nacional 11, en jurisdicción de Oliveros , a unos 50 kilómetros al norte de Rosario.

La víctima fatal fue identificada como Natalí Hernández y el siniestro vial sucedió a las 20.15 de ayer a la altura de calle Yapeyú de esa localidad.

Según las primeras informaciones, el siniestro vial sucedió cuando un camión marca Mercedes Benz con acoplado, conducido por un hombre oriundo de María Susana, intentó sobrepasar a Hernández que iba en bicicleta por la ruta.

Por causas que no pudieron establecer hasta el momento, el camión atropelló a la bicicleta y la mujer falleció en el acto . Una vez ocurrido el hecho, el área fue rápidamente resguardada y se interrumpió el tránsito en su totalidad para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos.

De acuerdo al reporte del portal IRE, en el lugar trabajaron efectivos de la Policía provincial, de Bomberos Voluntarios, y personal de Tránsito de la comuna de Oliveros.

La Fiscalía de San Lorenzo dispuso la presencia de equipos de la Policía de Investigaciones y el secuestro de los rodados implicados y del carnet de conducir del camionero. El camionero quedó demorado y se le abrió una causa por homicidio culposo en accidente de tránsito.