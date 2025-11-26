La Capital | Ovación | Golf

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

El Abierto del Litoral se inició este miércoles en el Rosario Golf Club. El líder es Miguel Sancholuz y como dato de color se destaca Gabriel Batistuta

26 de noviembre 2025 · 21:13hs
Sancholuz

Sancholuz, el líder en el arranque del torneo de golf en Rosario.

El Abierto de golf del Litoral comenzó este miércoles con jugadores de enorme trayectoria: Ricardo González, el tucumano Andrés “Pigu” Romero y Fabián Gómez, entre otros destacados. La 90ª edición del tradicional torneo, que tuvo entre sus ganadores a históricos del golf argentino, como Roberto De Vicenzo y Ángel "Pato Cabrera", se disputará hasta el sábado,

Por ahora el líder es Miguel Sancholuz, con 66 golpes (-5). Y como dato de color se destaca la presencia de un histórico de la selección argentina de fútbol: Gabriel Batistuta.

El anfitrión Ricardo González, Pigu Romero y Fabián Gómez, ganadores de torneos de los circuitos de golf más importantes del mundo, el PGA Tour y el European Tour, le dan enorme prestigio al torneo.

Entre tantas figuras relevantes del golf nacional, compite en la categoría aficionados un exjugador de fútbol, máximo goleador del seleccionado argentino y ex-Newell's: Gabriel Batistuta.

>>Leer más: De los goles al green: Batistuta compite en el Abierto del Litoral y es furor en Rosario

La primera ronda del 90° Campeonato Abierto del Litoral dejó en lo más alto a Miguel Sancholuz, que se destacó con una gran vuelta de 66 golpes (-5), con uno de ventaja sobre un nutrido grupo de escoltas.

El jugador formado en el Golf Club Atlético 9 de Julio, que con 29 años transita su segunda temporada como profesional, pasó por varios estados de ánimo durante su primer recorrido en el Rosario Golf Club. Arrancó con todo por el hoyo 10, anotando birdie, águila, birdie, birdie, y volvió a acertar en el 18, para terminar con 30 golpes la primera parte del recorrido. Ese envión se frenó con tres bogeys consecutivos en el 2, 3 y 4, pero cortó esa mala racha de la mejor forma, con águila en el 5.

Las posiciones del Abierto del Litoral

Miguel SANCHOLUZ 66 golpes (-5)

Jorge MONROY 67 golpes (-4)

Leandro MARELLI 67 (-4)

Fabian GOMEZ 67 (-4)

2 Mateo FERNANDEZ DE OLIVEIRA 67 (-4)

129º Gabriel BATISTUTA (a) 86 golpes (+15)

