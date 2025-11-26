La Capital | La Ciudad | Librerías

Llega una nueva Noche de Librerías en Rosario: propuestas culturales, descuentos y ferias

Este viernes, Rosario se convertirá en un gran paseo literario. El evento reúne a librerías, editoriales y otros espacios

26 de noviembre 2025 · 16:45hs
Los rosarinos copan nuevamente las librerías de la ciuda

Foto: Héctor Río / La Capital

Los rosarinos copan nuevamente las librerías de la ciuda

Rosario volverá a convertirse en un gran corredor cultural este viernes, cuando de 19 a 23 horas se realice una nueva edición de la Noche de Librerías. El clásico encuentro, impulsado por la Municipalidad a través de la Secretaría de Cultura, invita a recorrer decenas de librerías, ferias editoriales y espacios dedicados al libro en una jornada extendida con actividades, música en vivo y descuentos especiales.

Durante cuatro horas, la ciudad desplegará un circuito que enlaza proyectos independientes, editoriales locales, librerías de nuevo y usado, propuestas infantiles, presentaciones y charlas. La iniciativa busca celebrar la literatura en todas sus formas y acercar al público a los autores y libreros que sostienen la escena editorial rosarina.

Más de 30 librerías participantes

La programación incluye una amplia red de librerías que abrirán sus puertas con propuestas específicas para la jornada. Entre ellas se encuentran Entrepiso, Iniciatica, Mandrake, Petite Ross, Paradoxa Libros, Oliva Libros, Librería Técnica, El Juguete Rabioso, SBS, La Montaña, Librería Universitaria, Fantasía Libros, Craz, Puerto Libro, Mal de Archivo, Homo Sapiens, Oxímoron, Buchin Libros, El Cuco no existe, El Ojo Libros, El Maltés, Cúspide, Imagina Libros y la Editorial Municipal, entre otras.

A la iniciativa se suma además la Feria de Editoriales Independientes, Librerías de Viejo y Virtuales que se desplegará en Córdoba y San Martín, con stands de editoriales locales, libros descatalogados, fanzines, cómics, revistas culturales y vinilos.

>> Leer más: Vuelve la Noche de los Teatros Independientes: entrada gratuita en trece salas de Rosario

Descuentos y promociones bancarias

Como parte del evento, se ofrecerán beneficios especiales con tarjetas Visa y Mastercard. El Nuevo Banco de Santa Fe aplicará un 20 por ciento de descuento sin tope de reintegro y hasta tres cuotas sin interés. El Banco Municipal tendrá un 10 por ciento de descuento y hasta seis cuotas sin interés.

Qué hacer en la Noche de Librerías

Craz Libros: presentación, música y arte

A las 19 se presentará La mejor siesta del mundo, el nuevo libro de Federico Galuppo, con Iván Moiseeff y Alina Calzadilla. La librería también propone una experiencia sonora de Juan Feriado y Lucas Roma, música en vivo de Deschu y tatuajes temporales diseñados por Jazmín Varela.

Literatura y juegos en El cuco no existe

Desde las 18, Silvina Pessino compartirá una charla sobre su libro Guardianes de Rosario. A las 19, Diana Conti presentará Quina en busca del sana sana, que combina narración y música. Más tarde habrá cuentos en movimiento con Aye de Moviéndote Cuento y un cierre narrativo a cargo de Cuchara Clown. Acompaña la propuesta Café Martínez Rosario Centro.

Poesía, música y propuestas inmersivas

En El Juguete Rabioso Libros habrá lectura de poesía y música en vivo desde las 19. En El Maltés se programó música en vivo, bebidas y una guitarra abierta. En Fantasía Libros, Luciana Nunes presentará Lecturas desde Lecturanía.

En Homo Sapiens, a las 19.30, se realizará una nueva edición del ciclo El último lector, con la participación de escritores y un espacio abierto para lecturas espontáneas. La librería sumará música en vivo, promociones y sorteos.

Imagina Libros ofrecerá música en vivo y lecturas abiertas, mientras que La Montaña celebrará sus dos años con un recital de Pablo Comas desde las 20.30.

Fanzines, oráculos y fotografía

Mal de Archivo abrirá su programación desde las 15.30 con la presentación del fanzine El jardín de los sueños que se comparten, realizado por mujeres privadas de libertad en el Instituto de Detención de Rosario. A las 20 se realizará “Lecturas que te buscan”, una experiencia de oráculo poético.

En Oxímoron se inaugurará una muestra fotográfica de Alejandro Lamas y habrá un brindis abierto al público. Petite Ross presentará Tu tiempo de oruga terminó, de Mario Arias, con música, arte en vivo y un outlet de libros.

Música, radio abierta y cierre

En Ateneo, desde las 18, un set de DJ Jerry musicalizará la tarde hasta las 22. Puerto Libros será sede del ciclo Reiniciarnos con una radio abierta de Siesta Nacional, música en vivo y una propuesta para pensar el presente hiperconectado.

La Noche de Librerías se consolida así como uno de los eventos culturales más esperados del calendario rosarino. Un encuentro que reúne a lectores, libreros y autores en torno a la experiencia compartida de los libros y el espacio público.

Noticias relacionadas
La protesta del Frente de Jubilados en Lucha, en las puertas de Ansés.

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei y por mejoras previsionales

Ciclo lectivo 2026: ya hay fecha para el arranque de clases

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

Qué hacer frente al bullying, un interrogante que genera diferentes respuestas.

¿Multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

El nuevo estacionamiento medido prevé la eliminación de parquímetros

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Lo último

Pasillo de espaldas a los jugadores de Central: el descargo de Estudiantes y más cuestionamientos a la AFA

Pasillo de espaldas a los jugadores de Central: el descargo de Estudiantes y más cuestionamientos a la AFA

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

Un candidato fuerte a dirigir a Newells agradeció y dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's agradeció y dijo que no puede por temas personales

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

Fiscalía pedirá 40 años de cárcel para Jonatan "Peco" Almada, miembro de una banda organizada desde la cárcel de Piñero

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

Por Martín Stoianovich

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso
Policiales

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo estos pendejos
Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo estos pendejos"

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina: cuatro modelos tienen fallas en los airbags
motores

Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina: cuatro modelos tienen fallas en los airbags

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas: despidió a 200 trabajadores y ahora se dedicará a la importación
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas: despidió a 200 trabajadores y ahora se dedicará a la importación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Ovación
Un candidato fuerte a dirigir a Newells agradeció y dijo que no puede por temas personales
Ovación

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's agradeció y dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newells agradeció y dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's agradeció y dijo que no puede por temas personales

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

De los goles al green: Batistuta compite en el Abierto del Litoral y es furor en Rosario

De los goles al green: Batistuta compite en el Abierto del Litoral y es furor en Rosario

Policiales
Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso
Policiales

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

Condenan a un tiratiros por un homicidio cometido en Vía Honda en 2022

Condenan a un tiratiros por un homicidio cometido en Vía Honda en 2022

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

La Ciudad
Llega una nueva Noche de Librerías en Rosario: propuestas culturales, descuentos y ferias
La Ciudad

Llega una nueva Noche de Librerías en Rosario: propuestas culturales, descuentos y ferias

Escuelas de manejo de Rosario advierten que no pueden renovar la flota: piden extender la antigüedad

Escuelas de manejo de Rosario advierten que no pueden renovar la flota: piden extender la antigüedad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei y por mejoras previsionales

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei y por mejoras previsionales

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos
POLICIALES

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026
Información General

Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026

Premios Rosarigasinos: llega la segunda edición del reconocimiento a la cultura local

Por Morena Pardo
Zoom

Premios Rosarigasinos: llega la segunda edición del reconocimiento a la cultura local

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas
Policiales

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio
Ovación

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó
Ovación

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Nuevas reglas para las terrazas: promueven el uso de espacios compartidos
La Ciudad

Nuevas reglas para las terrazas: promueven el uso de espacios compartidos

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa
Política

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central
Política

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia
Información General

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario
Economía

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre
Economía

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA
Economía

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA