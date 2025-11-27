Valentina Cervantes renunció a "MasterChef Celebrity": "Mis hijos me necesitan"

Entre lágrimas, la influencer anunció su alejamiento y su regreso a Inglaterra. Jurados y compañeros la despidieron con palabras de cariño y reconocimiento

“MasterChef Celebrity” continúa acaparando la atención, noche tras noche, con los desafíos culinarios de los famosos y sus sorprendentes preparaciones. Sin embargo, tal como se había anticipado en los programas de espectáculos , el reality sigue enfrentando cambios y renuncias entre sus participantes. Es así como, en la última emisión, Valentina Cervantes se despidió de la competencia para regresar a Inglaterra junto a su marido, Enzo Fernández.

Cabe destacar que no es la única participante que decidió abandonar el certamen por voluntad propia. El primero en bajarse fue Pablito Lescano, apenas unas semanas después del inicio del programa, debido a compromisos laborales. Y recientemente, trascendió que Eugenia Tobal seguiría los mismos pasos.

Ahora, tal como había adelantado en una entrevista en el programa “A la Barbarrosa”, la influencer confirmó su renuncia. Durante su despedida, explicó en detalle los motivos de su decisión. El momento estuvo cargado de sensibilidad: los participantes y jurados se emocionaron hasta lágrimas.

La renuncia de Valentina Cervantes

Luego de que el exigente jurado le diera la devolución de su plato, Valentina Cervantes comunicó su decisión. Entre lágrimas, comenzó diciendo: “Hasta acá llegué porque mi familia me necesita, y mis hijos, más que nada, quieren estar con su mamá y papá juntos. Ese es el motivo por el que me voy”.

La conductora del reality, Wanda Nara, le brindó palabras de apoyo y agradecimiento: “Las puertas del programa y del canal siempre estarán abiertas para vos”. Valentina agregó: “La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble. Me llevo un montón de tips y no sabía que tenía tanto para dar en una competencia así”.

En medio de la tristeza, los jurados del programa también se tomaron un momento para dedicarle unas palabras de despedida.

“Sos una persona y madre excepcional. MasterChef pierde una gran competidora, pero las puertas están abiertas porque te vas con todos los honores, has demostrado un gran crecimiento”, le dijo Damián Betular.

Germán Martitegui también expresó su cariño: “Fue una gran alegría conocerte. Desde el principio sentí que estabas dando un gran paso personal y fuiste creciendo”. Además, destacó el aprecio que desarrolló hacia ella durante los meses de trabajo: “A mí me presentaron primero a la esposa de Enzo Fernández y ahora, para todo el mundo, sos Valu”.

Identificándose con su rol de padre, Martitegui agregó: “Los hijos son la prioridad siempre, y que empiecen felices el colegio con vos acompañándolos”.

Finalmente, Valentina compartió una reflexión sobre su paso por el certamen: “El venir acá fue un cambio enorme para mí. Que me haya animado a hacerlo fue un esfuerzo increíble”.

Tras sus palabras, Wanda y todos sus compañeros se acercaron para abrazarla y despedirla.

Qué pasó entre Valentina Cervantes y Wanda Nara

En medio de la despedida de Valentina, surgieron otras versiones que indicarían que fue el propio Enzo Fernández quien le pidió que regresara a Inglaterra. Además los periodistas de espectáculos señalaron las internas entre la influencer y Wanda Nara como otra de las causas de su renuncia.

Según Ángel de Brito, la apreja de Enzo Fernández y la condcutora desde el inciio tuvieron un vínculo tirante esto tuvo que ver con que trascendió que la conductora le envió un mensaje privado al futbolista argentino durante unas vacaciones en las que coincidieron.

“Hubo una cosita que se editó. Wanda se hizo la picante y Valu le respondió más picante”, aseguró de Brito en “LAM”. Vale aclarar que todavía no salió al aire la renuncia de Cervantes, pero según el conductor será en “cinco días”.

En paralelo, aseguraron que Valentina tenía pautada su salida del programa ya que tiene que regresar a Inglaterra donde vive con Enzo Fernández y sus dos hijos. “Él le pidió que vuelva, que no aguanta más, que se tome el avión y vuelva. Ella accedió. Súper celoso”, afirmaron.

