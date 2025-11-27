La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

Valentina Cervantes renunció a "MasterChef Celebrity": "Mis hijos me necesitan"

Entre lágrimas, la influencer anunció su alejamiento y su regreso a Inglaterra. Jurados y compañeros la despidieron con palabras de cariño y reconocimiento

27 de noviembre 2025 · 09:45hs
Valentina Cervantes se despidió de MasterChef Celebrity

Valentina Cervantes se despidió de "MasterChef Celebrity"

“MasterChef Celebrity” continúa acaparando la atención, noche tras noche, con los desafíos culinarios de los famosos y sus sorprendentes preparaciones. Sin embargo, tal como se había anticipado en los programas de espectáculos, el reality sigue enfrentando cambios y renuncias entre sus participantes. Es así como, en la última emisión, Valentina Cervantes se despidió de la competencia para regresar a Inglaterra junto a su marido, Enzo Fernández.

Cabe destacar que no es la única participante que decidió abandonar el certamen por voluntad propia. El primero en bajarse fue Pablito Lescano, apenas unas semanas después del inicio del programa, debido a compromisos laborales. Y recientemente, trascendió que Eugenia Tobal seguiría los mismos pasos.

Ahora, tal como había adelantado en una entrevista en el programa “A la Barbarrosa”, la influencer confirmó su renuncia. Durante su despedida, explicó en detalle los motivos de su decisión. El momento estuvo cargado de sensibilidad: los participantes y jurados se emocionaron hasta lágrimas.

>> Leer más: "MasterChef": Ian Lucas, el ¿romance? con Evangelina Anderson y el gesto con Valen Cervantes

La renuncia de Valentina Cervantes

Luego de que el exigente jurado le diera la devolución de su plato, Valentina Cervantes comunicó su decisión. Entre lágrimas, comenzó diciendo: “Hasta acá llegué porque mi familia me necesita, y mis hijos, más que nada, quieren estar con su mamá y papá juntos. Ese es el motivo por el que me voy”.

La conductora del reality, Wanda Nara, le brindó palabras de apoyo y agradecimiento: “Las puertas del programa y del canal siempre estarán abiertas para vos”. Valentina agregó: “La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble. Me llevo un montón de tips y no sabía que tenía tanto para dar en una competencia así”.

En medio de la tristeza, los jurados del programa también se tomaron un momento para dedicarle unas palabras de despedida.

“Sos una persona y madre excepcional. MasterChef pierde una gran competidora, pero las puertas están abiertas porque te vas con todos los honores, has demostrado un gran crecimiento”, le dijo Damián Betular.

Germán Martitegui también expresó su cariño: “Fue una gran alegría conocerte. Desde el principio sentí que estabas dando un gran paso personal y fuiste creciendo”. Además, destacó el aprecio que desarrolló hacia ella durante los meses de trabajo: “A mí me presentaron primero a la esposa de Enzo Fernández y ahora, para todo el mundo, sos Valu”.

Identificándose con su rol de padre, Martitegui agregó: “Los hijos son la prioridad siempre, y que empiecen felices el colegio con vos acompañándolos”.

Finalmente, Valentina compartió una reflexión sobre su paso por el certamen: “El venir acá fue un cambio enorme para mí. Que me haya animado a hacerlo fue un esfuerzo increíble”.

Tras sus palabras, Wanda y todos sus compañeros se acercaron para abrazarla y despedirla.

>> Leer más: Valentina Cervantes renunció a "MasterChef": el romántico gesto de Enzo Fernández

Embed

Qué pasó entre Valentina Cervantes y Wanda Nara

En medio de la despedida de Valentina, surgieron otras versiones que indicarían que fue el propio Enzo Fernández quien le pidió que regresara a Inglaterra. Además los periodistas de espectáculos señalaron las internas entre la influencer y Wanda Nara como otra de las causas de su renuncia.

Según Ángel de Brito, la apreja de Enzo Fernández y la condcutora desde el inciio tuvieron un vínculo tirante esto tuvo que ver con que trascendió que la conductora le envió un mensaje privado al futbolista argentino durante unas vacaciones en las que coincidieron.

“Hubo una cosita que se editó. Wanda se hizo la picante y Valu le respondió más picante”, aseguró de Brito en “LAM”. Vale aclarar que todavía no salió al aire la renuncia de Cervantes, pero según el conductor será en “cinco días”.

En paralelo, aseguraron que Valentina tenía pautada su salida del programa ya que tiene que regresar a Inglaterra donde vive con Enzo Fernández y sus dos hijos. “Él le pidió que vuelva, que no aguanta más, que se tome el avión y vuelva. Ella accedió. Súper celoso”, afirmaron.

>> Leer más: Wanda Nara y Maxi López en "MasterChef Celebrity": "¿Habías hecho conejo alguna vez?"

Noticias relacionadas
Con esta eliminación, ya son seis participantes que abandonaron el reality

Despedida en "MasterChef Celebrity": quién se fue del certamen

Maxi López y Wanda Nara protagonziaron un divertido episodio en MasterChef Celebrity

Maxi López apuró a Wanda con un supuesto romance: "¿No hubo un marroquí?"

Ulises Rosell filmó a su hijo Lisandro, con autismo, en una película junto a su ex y madre del chico, Valentina Bassi.

Gratis en cine El Cairo una película que combina ficción con documental y habla de autismo

Lucky Rivers presenta su nuevo disco Binario el próximo viernes 28 de noviembre en el CC Güemes.

Lucky Rivers presenta su disco "Binario" junto a la banda Malditos Perros Secuaces

Ver comentarios

Las más leídas

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Lo último

Gratis en cine El Cairo una película que combina ficción con documental y habla de autismo

Gratis en cine El Cairo una película que combina ficción con documental y habla de autismo

Lucky Rivers presenta su disco Binario junto a la banda Malditos Perros Secuaces

Lucky Rivers presenta su disco "Binario" junto a la banda Malditos Perros Secuaces

Se estaba sacando una selfie en un acantilado de Mar del Plata, cayó 25 metros y murió

Se estaba sacando una selfie en un acantilado de Mar del Plata, cayó 25 metros y murió

Fentanilo: la comisión investigadora de Diputados tendrá su informe la semana próxima

La titular del organismo, Mónica Fein, dijo que el documento "planteará todas las normativas que hay que modificar" para que no vuelva a ocurrir contaminación de medicamentos
Fentanilo: la comisión investigadora de Diputados tendrá su informe la semana próxima
Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región
LA CIUDAD

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo
La Ciudad

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo

La Bolsa vota: dos listas por la conducción en unos comicios picantes

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La Bolsa vota: dos listas por la conducción en unos comicios picantes

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Ovación
Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Por Hernán Cabrera
Ovación

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

Tercera bandeja: la venta de palcos que lanzó Central tuvo fuerte respuesta de los socios

Tercera bandeja: la venta de palcos que lanzó Central tuvo fuerte respuesta de los socios

Boxeo: los puños volverán a hacer vibrar a Rosario

Boxeo: los puños volverán a hacer vibrar a Rosario

Policiales
Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital
Policiales

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

La Ciudad
Todo listo para que el Concejo apruebe este jueves la autonomía municipal
La Ciudad

Todo listo para que el Concejo apruebe este jueves la autonomía municipal

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo

La Bolsa vota: dos listas por la conducción en unos comicios picantes

La Bolsa vota: dos listas por la conducción en unos comicios picantes

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo
Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo"

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000
Información General

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación
Economía

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este
Información general

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Información General

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral
Ovación

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción
El Mundo

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina
motores

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta
La Región

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos
La Ciudad

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores
Economía

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei
La Ciudad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos
Policiales

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa
POLICIALES

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso
Política

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario