Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Ya llegaron unos diez vuelos privados desde Paraguay a la ciudad uruguaya, incluido un chárter que trasladó al equipo de cocina. Cómo será la ceremonia y la megafiesta

Carlos Vives cantará en la boda que dos paraguayos de familias multimillonarias celebrarán en Punta del Este.

La boda de dos personas descendientes de familias multimillonarias de Paraguay paraliza, por estas horas, a la ciudad uruguaya de Punta del Este . Allí se celebrará la fiesta de matrimonio que reunirá a cientos de personas, que contempla un concierto privado de Carlos Vives .

Punta del Este es conocida por ser el lugar de veraneo de buena parte de la farándula argentina, así como de empresarios del país. Sin embargo, a poco de que arranque la temporada, la atención la acaparan dos paraguayos que decidieron casarse en esa ciudad y hacer el festejo en la parada 10 de Playa Brava luego de la ceremonia religiosa, que se desarrollará en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria.

La fiesta será durante todo el fin de semana y medios uruguayos reportaron que a Punta del Este ya llegaron alrededor de diez aviones privados para los festejos. Uno de ellos llevó, de Asunción a la ciudad uruguaya, al equipo que se encargará de cocinar durante la fiesta.

Si bien se intentó mantener todo en un férreo hermetismo, la información de la boda se filtró hace unos días y, de a poco, se van conociendo detalles cómo será la fiesta.

Además de dilucidar el templo donde la pareja contraerá matrimonio y el lugar donde será la fiesta, ahora se conoció que la pareja decidió contratar al colombiano Carlos Vives para que cante en privado durante la celebración.

Por su parte, habrá unas 50 damas de honor a cargo de la recepción de los invitados y se abrió un pasillo especial en la parroquia mencionada para que los novios puedan desplazarse con mayor comodidad, teniendo en cuenta que la novia llevará un vestido de cola larga, según anticipó el diario El País de Uruguay.

Medios uruguayos deslizaron que sólo la contratación del cantante colombiano costará, en total, un millón de dólares. También señalaron que las autoridades del municipio de Maldonado preparan un operativo especial junto a agentes de tránsito durante todo el fin de semana.

Por otro lado, luego de la ceremonia se realizará una megafiesta en la parada 10 de la Playa Brava, según informó Subrayado (Canal 10). La parte musical estará a cargo del artista colombiano Carlos Vives, que en las próximas horas arribará a nuestro país.