Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Según la acusación del fiscal, en el departamento Garay coimearon a viajeros que no tenían en regla la VTV. Les ordenaban que transfieran el dinero a "la cuenta de la jueza".

27 de noviembre 2025 · 07:51hs
Los policías acusados de coimas trabajaban en la división de Seguridad Vial. Los hechos ocurrieron sobre la ruta provincial 1

Foto: La Capital/Archivo.

Los policías acusados de coimas trabajaban en la división de Seguridad Vial. Los hechos ocurrieron sobre la ruta provincial 1, en el departamento Garay

Tres policías de la sección Seguridad Vial de Santa Fe fueron imputados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por exigir coimas a automovilistas durante controles vehiculares realizados el sábado pasado en la ruta provincial 1, a la altura de la localidad Los Zapallos, en el departamento Garay y a unos 170 kilómetros al norte de Rosario.

Además, se investiga la inserción de declaraciones falsas en el libro de guardia de la Unidad Operativa Regional 7. Las atribuciones delictivas fueron formuladas por el fiscal Ezequiel Hernández durante una audiencia realizada el miércoles a la tarde ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Sergio Carraro, en los tribunales de Santa Fe. Los imputados fueron identificados por sus iniciales: P.J.G., M. A. M. y E. E. M.

Según expuso el fiscal, el primer episodio ocurrió alrededor de las 9:20 del sábado, cuando los policías detuvieron un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro hombres oriundos de Córdoba. Al constatar que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) estaba vencida, los agentes “se abusaron de su situación de poder y exigieron 525.000 pesos para evitar la retención del auto”, sostuvo Hernández.

Cómo fue el pedido de coimas

Las víctimas entregaron 200.000 pesos en efectivo —lo que tenían encima— y realizaron una transferencia por 150.000 pesos a una cuenta que, según indicaron los propios policías, pertenecía a “la jueza”. Con el fin de otorgar apariencia de legalidad al procedimiento, los imputados habrían ordenado a una suboficial que registrara declaraciones falsas en el libro de guardia de la dependencia correspondiente.

Según lo expuesto por el fiscal, media hora más tarde, los agentes detuvieron otro vehículo, un Fiat Siena también sin VTV vigente, cuyos ocupantes eran igualmente cordobeses. En este caso, según la investigación, se les exigió pagar una multa equivalente al valor de 300 litros de combustible Premium, en efectivo o por transferencia. Las víctimas reunieron 220.000 pesos para poder continuar su viaje.

Qué delitos les imputaron a los policías

A los tres policías se les atribuyó la coautoría de los delitos de exacciones ilegales agravadas y falsedad ideológica en instrumento público. La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares se realizará el próximo viernes.

