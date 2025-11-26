Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Las nuevas reglamentaciones de tenis a nivel internacional permitieron que los menores de sub-10 que comienzan a tener dominio de juego puedan participar de competencias especialmente diseñadas de acuerdo a sus habilidades en formación.

Ante esto, la Federación Santafesina de Tenis (FST) llevó adelante un calendario perfectamente organizado con 17 torneos que se desarrollaron a lo largo del año en los distintos clubes de la ciudad, con una gran convocatoria de menores.

Esta última semana se terminaron de disputar las últimas fechas de la temporada en Remeros Alberdi y Regatas Rosario, con un balance más que positivo.

Según el coordinador del área, Bruno Altisen: “La experiencia fue enriquecedora, con el correr de los torneos que se llevaron adelante los chicos fueron desarrollando su juego y sus habilidades de una manera impresionante. Esto es lo que más contento nos puso, porque estas competencias tienen que ser un escalón para que estos pequeños jugadores se sigan proyectando. Además, tuvimos cifras récords de inscriptos por lo que podemos afirmar que el crecimiento del tenis infantil en la ciudad es una realidad”.

Los resultados del tenis de menores

Promocional sub-10 Regatas

Varones: 1º: Benjamín González, 2º: Fausto Vasquez Vattier, 3º: Laureano Ale y 4º: Felipe González.

Mujeres: 1ª Isabel Fontan Landriel, 2ª Sofía Pérez, 3ª Carola Mazzaferro y 4ª Emilia Albornoz.

Promocional sub-8 Remeros

Varones: 1º Ulises Rasseto, 2º Genaro Calitri, 3º Lucas Pairone y 4º Joaquín Rodríguez.

Mujeres: 1ª Roma Oreglia, 2ª Martina Almagro,3ª Sara Montiel y 4ª París Roque Allende.

Abierto sub-10 Remeros Alberdi

Varones: 1º Facundo Rodríguez, 2º Luca Varvello y 3º Simón Alonso.

Mujeres: 1ª Malena Di Pompo, 2ª Bianca Playa y 3ª Isabel Fontan Landriel.

Chicos1 Durante el año, ATOS, además de las competencias de menores, también organizó encuentros de minitenis de etapa Roja, Naranja y Verde para los más pequeños que se inician en este deporte.

El balance en el Oeste es más que positivo

La Asociación de Tenis del Oeste Santafesino (ATOS), que nuclea a todos los clubes del oeste de la provincia de Santa Fe y forma parte de la Federación Santafesina de Tenis (FST), también tuvo su Masters Final de menores 2025, en el que los mejores exponentes de la raqueta regional se midieron en busca del título de Maestro del tenis.

Durante el año unos 200 chicos participaron de las competencias que se llevaron adelante en las diferentes categorías de varones y mujeres que van desde sub-10 a sub-18, en singles y dobles. La semana pasada con sedes en los clubes Almafuerte de las Rosas, La Riviera y Sportivo de Las Parejas, se disputó el Masters Final del que participaron los mejores ranqueados de la temporada.

Durante el año, ATOS, además de las competencias de menores, también organizó encuentros de minitenis de etapa Roja, Naranja y Verde para los más pequeños que se inician en este deporte. Muchos de estos principiantes, una vez que adquirieron dominio de juego pasan a una instancia superior de torneos, donde ya juegan partidos completos y por los puntos para el ranking.

“Este año en ATOS tuvimos cifra récords de inscriptos en todas las competencias y encuentros de menores, con cientos de chicos en el transcurso de año. Para nosotros es un número muy significativo teniendo en cuenta que participan jugadores que vienen desde localidades muy distantes y la logística es complicada, pero contamos mucho con el apoyo de los padres y los profesores que hacen todo lo posible para siempre tratar de estar presentes y poder participar”, dijo el dirigente de ATOS y de la FST, Adrián Weihmuller.

Resultados: varones

Sub-10: Campeón Francisco Leonardi, finalista Gino Palazezzi.

Sub-12: Campeón Emiliano Cavalie, finalista Bautista Rosso.

Sub-14: Campeón Teo García, finalista Benito Peretti.

Sub-16: Campeón Francesco Ivaldi, finalista Alfredo Fratini.

Mujeres Promocional: Campeona Victoria lan, finalista Josefina Musso.

Categoría D: Campeona Valentina Branchesi, finalista Carola Massaferro.

Categoría C: Campeona Amalia Sironi, finalista Martina Milano.

Categoría B: Campeona Santina Polverini, finalista Emilia Astegiano.