Fracasa otra vez el Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000

El sector empresario propuso aumentar el salario mínimo, vital y móvil de $322.000 a $326.000 y los gremios a no menos de $500.000. Esta remuneración base no sube desde agosto

26 de noviembre 2025 · 18:09hs
El Salario Mínimo Vital y Móvil no se actualiza desde agosto

El Salario Mínimo Vital y Móvil no se actualiza desde agosto

Una vez más, no hubo consenso en el Consejo del Salario, organismo destinado a consensuar la remuneración mínima, vital y móvil, importe que no se actualiza desde el mes de agosto. Entre la propuesta del sector empresario y la de los gremios, había entre $200.000 y $400.000 de diferencia. De este modo, el gobierno se encamina a definir este número por decreto.

Desde los sectores empresarios, la propuesta fue aumentar la remuneración básica de $322.000 a $326.000 para fin de año y a $349.000 en el mes de abril. Por su parte, los gremios pidieron que el salario mínimo supere los $500.000 en todos los casos.

La propuesta de los gremios

El aumento que pretendían los espacios sindicales tiene una gran distancia con respecto al propuesto por el sector empresario. Por un lado, la CGT planteó que el número de base debería ser $512.000 a fin de año, aumentando a $553.000 en abril. La CTA acordó con esta propuesta.

Por su parte, la CTA Autónoma recordó “en abril las tres centrales coincidieron en que el salario mínimo debía ubicarse en $644.000, y que la actualización progresiva llevaría ese valor a $736.000 en noviembre”, por lo que reclamó aumentos por encima de la inflación hasta alcanzar la Canasta Básica total.

De esta manera, la cumbre entre representantes sindicales y las cámaras empresariales volvió a fallar y el gobierno se encamina a definir la renumeración base de los trabajadores por decreto nuevamente.

De cuánto es el salario mínimo, vital y móvil

El salario mínimo, vital y móvil se mantiene en $322.200 desde agosto para quienes cumplen una jornada laboral de 48 horas semanales. Para los trabajadores jornalizados el piso es de $1.610 por hora.

