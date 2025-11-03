La Capital | Zoom | Wanda Nara

Insólito crossover: Wanda Nara recibió un consejo de Kim Kardashian sobre Mauro Icardi

En una entrevista con Barby Simons, la empresaria estadounidense le envió un mensaje a Wanda Nara. Rápidamente el video se volvió viral

3 de noviembre 2025 · 15:27hs
Wanda Nara le pidió un consejo a Kim Kardashian

Wanda Nara sabe cómo mantenerse en el centro de la atención mediática. Mientras conduce MasterChef Celebrity, la empresaria protagonizó un insólito episodio con una estrella internacional: Kim Kardashian le respondió un mensaje y le dio un consejo.

La encargada de hacer el contacto fue la periodista Barby Simons durante una entrevista en el marco de la gira mundial de Todo Vale, la serie de Ryan Murphy protagonizada por Kim Kardashian. En un mano a mano con la empresaria estadounidense, la periodista aprovechó para hablarle sobre Wanda Nara y mostrarle un video de la mediática.

En referencia a la tensa relación que Wanda mantiene con su ex pareja, Mauro Icardi, Kim Kardashian le dio un consejo a la emdiatica y rápidamente se volvió viral.

El intercambio de Kim Kardashian y Wanda Nara

Barbie Simons tuvo un mano a mano con Kim Kardashian. Durante la entrevista, la periodista argentina le contó a la empresaria que en nuestro pais también tenemos una “Kim Kardashian”, haciendo referencia a Wanda Nara. Y detalló: “Ella es una bomba, emprendedora, conductora de MasterChef, y está pasando por un divorcio bastante público. Te envía un mensaje y me gustaría que le pudieras dar un consejo”

Fue en ese momento cuando Simons le mostró un mensaje grabado por la empresaria argentina. “Acá Wanda Nara desde Argentina, te adoro. Como abogada que sos te quería pedir un consejo para una mujer como yo que se está divorciando”, dijo la mediática.

Luego de escuchar el video, Kim respondió con un consejo que se volvió viral: “Espero que encuentres la felicidad, esta ahí. Solo se una buena persiona, mantene la cabeza baja”. Y agregó: “No intentes hacer nada por venganza. No es la forma de vivir la vida, solo sé justa".

"Todo Vale": la serie que protagoniza Kim Kardashian

Kim Kardashian, Naomi Watts y Sarah Paulson protagonizan "Todo Vale”, la esperada serie que estrenará en Disney+. Se trata de un drama legal, dirigido por Ryan Murphy, el director de éxitos como "American Horror Story", "Glee" y "Monster".

La plataforma de streaming ya dio a conocer el tráiler y el póster oficial de la producción que tiene fecha de estreno para el 4 de noviembre exclusivamente en Disney+. “Todo vale” llegará con tres episodios y, luego, se estrenará un nuevo episodio cada martes.

“Todo Vale” sigue a un equipo de abogadas especializadas en divorcios que decide abandonar un estudio dominado por hombres para crear su propio bufete de alto nivel. Feroces, brillantes y emocionalmente complejas, enfrentan separaciones mediáticas, secretos escandalosos y lealtades cambiantes tanto dentro como fuera de la sala del tribunal.

Una producción y elenco de lujo

La serie es una producción de 20th Television en asociación con Ryan Murphy Television. A pocos días dle estreno de su última produccion "Monstruo: La historia de Ed Gein", Murphy vuelve a desempeñarse como guionista, productor ejecutivo y director, acompañado por Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene y Richard Levine en roles de producción ejecutiva.

Las protagonistas Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Sarah Paulson también son productoras ejecutivas. Anthony Hemingway se suma como productor ejecutivo y director, mientras que Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson y Nissa Diederich completan el equipo de productores ejecutivos.

