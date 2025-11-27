La Capital | La Ciudad | celular

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

La infracción se mantiene a ritmo sostenido durante los últimos tres años. Las penas van de los $117 mil a los $600 mil. Qué pasa en el caso de los transportistas

Matías Petisce

Por Matías Petisce

27 de noviembre 2025 · 06:20hs
Manejar mirando el celular es una costumbre muy frecuente.

Manejar mirando el celular es una costumbre muy frecuente.

Utilizar el celular al volante es una infracción que se incrementó en los últimos tres años como consecuencia de una conducta social y repetitiva que no hace distinción del entorno en el que una persona se encuentre. En Rosario, al 25 de noviembre de este año, la Dirección General de Tránsito (DGT) labró 10.310 multas, mientras que en 2024 se registraron 12 mil y otras 9.391 en 2023. Se trata de un flagelo global. Por ejemplo, en España el uso del celular en conductores se transformó en el factor de riesgo primordial por sobre el exceso de velocidad y consumo de sustancias. Preocupan los casos registrados en transportistas de larga distancia.

Según confirmaron desde el municipio a La Capital, conducir utilizando sistemas de comunicación manual mantiene un ritmo sostenido y parejo de infracciones desde hace tres años y conlleva a una sanción que va desde los 75 UF (equivalente a litros de nafta súper) a los 375 UF, que se traducen en $117.750 y $588.750, respectivamente.

Celulares, distracción y peligro

Según analizó el director de Tránsito municipal, Gustavo Adda, el uso de dispositivos móviles se transformó en un verdadero problema a resolver. "Atiende a una necesidad que todos reclamamos por el riesgo que representa. Lo que ocurre es que estos dispositivos nos invaden permanentemente y cada vez más. Y si bien las automotrices trabajan para disminuir riesgos de tránsito, los teléfonos lo único que hacen es incrementar el riesgo de distracción", comentó.

Embed - Celulares. La llamada de la muerte

En ese punto, diferenció la respuesta de un mensaje escrito o audio al llamado vía bluetooth, que no implica desviar la vista ni quitar las manos del volante de conducción.

"Hablar por celular en plena conducción implica cierto grado de distracción porque se manipula el dispositivo, pero otra cosa es cuando está conectado al bluetooth", apuntó.

En ese sentido, precisó que a una velocidad de 40 kilómetros por hora el auto se desplaza a 11 metros por segundo, mientras que en una avenida, donde la velocidad máxima es de 60 kilómetros, el auto recorre 18 metros por segundo. "Generar un mensaje o responderlo te lleva no menos de tres segundos y, en el caso del mensaje de audio, es tan distractivo como escribirlo. Y ni hablar del tema de los motociclistas, que también incurren en la misma infracción al igual que los automovilistas", alertó.

>> Leer más: Usar un celular al conducir cuadruplica el riesgo de tener un accidente

Estas faltas representan un porcentaje cada vez mayor del total de multas labradas por Tránsito. De las 160 mil labradas hasta el momento, durante 2023 la cifra no llegaba a 9.400, al año siguiente aumentó a 12 mil y este año ya lleva 10.310 como consecuencia de controles vehiculares realizados por inspectores, es decir que aún no hay un sistema de monitoreo inteligente de videovigilancia para captar este verdadero peligro inminente, tanto para propios como para terceros.

"Las pantallas de los mismos vehículos son cada vez más invasivas, es realmente grave, por eso la conducción es una tarea compleja y esos segundos de distracción son muy peligrosos", reflexionó Adda. Es por eso que desde las redes sociales de la DGT se comparten campañas de concientización sobre el hecho de conducir.

Películas, conducción y riesgo de vida

Por su parte, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, aseguró que se trata de "una conducta alarmante porque está muy naturalizada", pese a que señaló que aún no se elaboraron registros puntuales en ninguno de los tres niveles del Estado respecto a esta mala costumbre instalada.

Ocurre que el uso del celular al volante se encuentra dentro del amplio espectro de faltas contempladas del factor humano, tales los casos de sobrepaso, exceso de velocidad, pérdida de control del volante, somnolencia, y consumo de alcohol y otras sustancias, que representan entre el 80% y 90% de los siniestros viales.

>> Leer más: Una moda riesgosa: llevar el celular adherido al volante del auto

"Una de esas cosas a corregir es el uso del celular porque un exceso de velocidad se documenta con una foto y la alcoholemia mediante un test, pero el uso del celular es difícil de captarlo por el momento, aunque no se descarta que tengan injerencia directa en distintos siniestros registrados", evaluó.

No obstante, reveló que la APSV recibió denuncias de casos de transportistas que transitan las rutas provinciales mientras tienen la atención puesta en el celular. "Nos llegan denuncias acerca de conductores de camiones que van mirando películas en lugar de prestar atención: es una conducta de altísimo riesgo y lo tenemos tipificado como una falta en el Código",

Celulares, el factor principal de riesgo al volante

Según consignó el experto en seguridad vial, Osvaldo Aymo, desde 2019 a la actualidad, en España se transformó en el principal factor de riesgo por accidentes fatales, por encima del exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas.

"Pasó a a ser la prioridad número uno de la Dirección General de Tráfico de España, que aumentó la pena y quitó puntos en las licencias de los conductores infractores, algo que en Argentina se intentó implementar pero luego quedó en veremos", comentó.

2019-07-27 lc 74347365.jpg
Multas. Usar el celular al volante tiene una pena de 50 a 150 unidades fijas (2.400 a 7.200 pesos).
Multas. Usar el celular al volante tiene una pena de 50 a 150 unidades fijas (2.400 a 7.200 pesos).

El artículo 48 de la ley nacional de tránsito establece la prohibición de "conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua". Es una de las faltas que se consideran "graves" y una de las infracciones que prevén controlarse también con el avance de la tecnología en el sistema de videovigilancia.

La seguridad está primero

La asociación civil Luchemos por la Vida aseguro que el uso del teléfono móvil es un factor que cuadriplica el riesgo de sufrir accidentes. Además, la peligrosidad por el uso inadecuado del mismo puede llegar a ser equiparable a la conducción con exceso de alcohol.

Mientras se habla por teléfono, aunque sea manos libres, asegura que "se pierde la capacidad de concentración necesaria para conducir: no se mantiene una velocidad constante, la distancia de seguridad no es suficiente con el vehículo que circula delante y el tiempo de reacción aumenta considerablemente entre medio y dos segundos, dependiendo del conductor".

Según la ONG, otros informes apuntan a que “tras minuto y medio de hablar por el móvil (incluso manos libres) el conductor no percibe el 40% de las señales, su velocidad media baja un 12%, el ritmo cardiaco se acelera bruscamente durante la llamada y se tarda más en reaccionar”.

Noticias relacionadas
Fentanilo contaminado. Diputados de Santa Fe recibieron en la comisión de salud a un grupo de familiares y le dieron su respaldo en su lucha por obtener Justicia.

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

el tiempo en rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

Los pasajeros con sarampión tomaron distintos colectivos y bajaron en algunas paradas de Santa Fe 

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Cada mes, en Rosario se recolectan miles de residuos informáticos. 

Este fin de semana habrá nuevas jornadas de recepción de residuos informáticos

Ver comentarios

Las más leídas

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Lo último

Netflix: cuándo se estrena la última temporada de Stranger Things

Netflix: cuándo se estrena la última temporada de Stranger Things

Histórico: Venado Tuerto tendrá una sede de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario

Histórico: Venado Tuerto tendrá una sede de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

La infracción se mantiene a ritmo sostenido durante los últimos tres años. Las penas van de los $117 mil a los $600 mil. Qué pasa en el caso de los transportistas

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región
LA CIUDAD

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital
Policiales

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta
POLICIALES

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Ovación
En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

Central se montó arriba de una gran ilusión, pero la matemática le jugó una mala pasada

Central se montó arriba de una gran ilusión, pero la matemática le jugó una mala pasada

Aníbal Moreno, el crack que Newells vendió rápido y ahora va por la gloria eterna

Aníbal Moreno, el crack que Newell's vendió rápido y ahora va por la "gloria eterna"

Policiales
Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital
Policiales

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

La Ciudad
El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región
LA CIUDAD

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación
Economía

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este
Información general

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Información General

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral
Ovación

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción
El Mundo

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina
motores

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta
La Región

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos
La Ciudad

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores
Economía

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei
La Ciudad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos
Policiales

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa
POLICIALES

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso
Política

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura
Información General

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura

La declaración indagatoria del juez federal Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La declaración indagatoria del juez federal Salmain se postergó sobre la hora