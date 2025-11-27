La Capital | Ovación | tercera bandeja

Tercera bandeja: la venta de palcos que lanzó Central tuvo fuerte respuesta de los socios

Fueron muchos más los interesados que se anotaron que los palcos disponibles. De allí, la dirigencia canalla sacará los fondos para costear la ampliación del Gigante

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

27 de noviembre 2025 · 10:16hs
Así lucirá el Gigante cuando la obra haya completado su segunda etapa

Así lucirá el Gigante cuando la obra haya completado su segunda etapa, con la construcción tambiés de los codos.

En medio de una presentación de lujo, Central dio un paso importante, seguramente “el más importante”, en la obra que tiene prevista realizar en los próximos meses, la construcción de la tercera bandeja en la platea que da espaldas al río Paraná.

El club organizó una reunión (en el salón Metropolitano) con más de un centenar de socios e hinchas de Central, por supuesto, de un gran poder adquisitivo, para ofrecer los palcos que serán construidos y con los que la dirigencia pretender financiar el ciento por ciento de la obra. Y lo que encontraron fue una gran respuesta por parte de esos socios.

Ya al término de la reunión se supo que fueron muchos más los interesados para adquirir algunos de esos 50 palcos que estaban a la venta que palcos disponibles.

El Canalla ya tendría el dinero

De esta forma, Central ya tendría asegurado el dinero para costear semejante obra y no sólo eso, sino que la demanda podría hacer repensar la idea de construir ahora al menos uno de los codos (el del río y el club Regatas), algo que estaba previsto para una segunda etapa de la obra. Esta posibilidad será contemplada siempre y cuando ese anexo a la primera etapa de la obra no implique la inutilización por completo del estadio.

>>Leer más: A Central la matemática le jugó una mala pasada: con mucho más, logró menos

Bandeja3
Imagen del Gigante que la dirigencia de Central mostró cuando anunció la obra en conferencia de prensa.

Imagen del Gigante que la dirigencia de Central mostró cuando anunció la obra en conferencia de prensa.

La reunión a la que convocó el club tuvo algunos asistentes de lujo, ya que contó con la presencia de algunos futbolistas del actual plantel como Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Ignacio Ovando y Franco Ibarra y también exjugadores, muchos de ellos campeones de la Copa Conmebol 1995. Estuvieron Roberto Bonano, Diego Ordóñez, Federico Lussenhoff, Cristian Daniele, Mario Pobersnik y Gustavo Falaschi. También asistieron Hernán Castellano, César Delgado, Paulo Ferrari y el Chaqueño Germán Herrera.

Lo que se puso a la venta en la noche del miércoles fueron los 50 palcos que se dividirán en dos y que estarán entre la platea alto ya existente y esa tercera bandeja que se construirá.

Los precios de los palcos

Los precios de los palcos iban desde los 85 mil dólares hacia arriba, dependiendo de la cantidad de personas. Habrá palcos para 8, 10, 12 y 15 personas. En el primer piso estarán disponibles 21 palcos para 15 personas y cuatro para 12, mientras que en el segundo piso 21 palcos para 10 personas y otros cuatro para ocho.

Palcoss4
La vista dede la zona del nuevo estacionamiento. Los dueños de palcos tendrán escalera mecánica y ascensor. Se viene la tercera bandeja.

La vista dede la zona del nuevo estacionamiento. Los dueños de palcos tendrán escalera mecánica y ascensor. Se viene la tercera bandeja.

Todos esos palcos, más dos cocheras por palco, fueron ofrecidos a los siguientes precios: para 15 personas 135 mil dólares, para 12 personas 120 mil, para 10 personas 105 mil y para 8 personas 85 mil. Habrá un costo de 10 mil dólares por cochera extra. Todos los palcos tendrán una duración por cinco años e incluye todos los partidos de local de la Liga Profesional de Fútbol y Conmebol mientras dure el contrato que entrará en vigencia en agosto de 2026.

>>Leer más: Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Después que les mostraran todas las comodidades y beneficio, lo que los interesados debían hacer era anotarse para después sí confirmar la seña y el pago que se habían fijado como opciones. Es que hay distintas formas de abonar, ya sea en efectivo o en cuotas

Cómo serán los palcos

Al comienzo del evento se proyectó el video institucional con el que el club informó la construcción de la tercera bandeja, pero de inmediato los animadores de la noche comenzaron a mostrar qué tipo de comodidades tendrán esos 50 palcos que se estaban por ponerse a la venta.

PAlcoss
Un lujo. La zona en común del lobby, que contará con todos los ervicios.

Un lujo. La zona en común del lobby, que contará con todos los ervicios.

Como primera medida, los propietarios de los palcos tendrán no sólo dos cocheras (habrá tres pisos de estacionamiento), sino también la exclusividad de las escaleras mecánicas y el ascensor que serán construidos. Ese ascensor será vidriado y tendrá vista panorámica hacia el río.

>>Leer más: Se viene el libro "Cuando ganamos la Conmebol", un recordatorio de lujo para el mundo Central

Ya en la zona de palcos habrá un lobby con sillones de relax, gastronomía, baños exclusivos y vista panorámica.

PAlcoss2
Confort pleno. El interior de uno de los palcos, desde donde podrán seguir el partido con la mayor comodidad.

Confort pleno. El interior de uno de los palcos, desde donde podrán seguir el partido con la mayor comodidad.

Ya en el interior de cada palco los propietarios podrán gozar (los días de partido) de aire acondicionado, wifi exclusivo, frigobar, TV con cable, sillones, guardarropas, servicio de catering incluido.

Noticias relacionadas
El mendocino estuvo un largo tiempo inactivo en Newells debido a una lesión.

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

Erik Miloc, el Acorazado, será el protagonista central de la velada.

Boxeo: los puños volverán a hacer vibrar a Rosario

Herrera se convirtió en base a buenas producciones individuales y goles en el refuerzo de Newells de mejor funcionamiento en el Clausura.

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

Central se jugó una parada brava frente a Estudiantes por los octavos de final, pero no le alcanzó.

Central se montó arriba de una gran ilusión, pero la matemática le jugó una mala pasada

Ver comentarios

Las más leídas

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Lo último

Gratis en cine El Cairo una película que combina ficción con documental y habla de autismo

Gratis en cine El Cairo una película que combina ficción con documental y habla de autismo

Lucky Rivers presenta su disco Binario junto a la banda Malditos Perros Secuaces

Lucky Rivers presenta su disco "Binario" junto a la banda Malditos Perros Secuaces

Se estaba sacando una selfie en un acantilado de Mar del Plata, cayó 25 metros y murió

Se estaba sacando una selfie en un acantilado de Mar del Plata, cayó 25 metros y murió

Fentanilo: la comisión investigadora de Diputados tendrá su informe la semana próxima

La titular del organismo, Mónica Fein, dijo que el documento "planteará todas las normativas que hay que modificar" para que no vuelva a ocurrir contaminación de medicamentos
Fentanilo: la comisión investigadora de Diputados tendrá su informe la semana próxima
Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región
LA CIUDAD

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo
La Ciudad

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo

La Bolsa vota: dos listas por la conducción en unos comicios picantes

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La Bolsa vota: dos listas por la conducción en unos comicios picantes

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Ovación
Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Por Hernán Cabrera
Ovación

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

Tercera bandeja: la venta de palcos que lanzó Central tuvo fuerte respuesta de los socios

Tercera bandeja: la venta de palcos que lanzó Central tuvo fuerte respuesta de los socios

Boxeo: los puños volverán a hacer vibrar a Rosario

Boxeo: los puños volverán a hacer vibrar a Rosario

Policiales
Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital
Policiales

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

La Ciudad
Todo listo para que el Concejo apruebe este jueves la autonomía municipal
La Ciudad

Todo listo para que el Concejo apruebe este jueves la autonomía municipal

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo

La Bolsa vota: dos listas por la conducción en unos comicios picantes

La Bolsa vota: dos listas por la conducción en unos comicios picantes

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo
Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo"

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000
Información General

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación
Economía

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este
Información general

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Información General

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral
Ovación

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción
El Mundo

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina
motores

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta
La Región

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos
La Ciudad

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores
Economía

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei
La Ciudad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos
Policiales

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa
POLICIALES

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso
Política

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario