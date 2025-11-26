La Capital | Información General | concurso

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas

La copropietaria del certamen ya contaba con una orden de arresto por un caso de fraude

26 de noviembre 2025 · 19:41hs
El dueño del concurso Miss Universo, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, es investigado por la Fiscalía General de México por presunto tráfico de drogas, armas y combustible.

El proceso contra Rocha Cantú surge en medio de la controversia que se dio en la última edición del certamen y la orden de arresto que emitió un tribunal de Tailandia contra la copropietaria de la Organización Miss Universo, Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, en relación con un caso de fraude.

La Fiscalía General de la República dijo en un comunicado que desde noviembre de 2024 abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, robo de combustible —conocido en México como huachicol— y tráfico de armas. Señaló que se están obteniendo datos fundamentales para continuar y ahondar la investigación contra una persona identificada como Raúl R.

Hace diez días, un juez federal había emitido trece órdenes de captura contra algunos de los implicados en el caso. La Fiscalía no precisó la identidad de los procesados, pero detalló que entre los detenidos está una funcionaria federal.

La fuente consultada no confirmó ni descartó que el empresario mexicano esté entre las trece personas que tienen orden de captura por el caso.

Según medios locales, Rocha Cantú también se vio envuelto en el polémico caso del Casino Royale de la ciudad norteña de Monterrey, en el Estado de Nuevo León, que sufrió un atentado en agosto del 2011 donde murieron 52 personas. El casino era operado por las empresas Cymsa Corporation y Entertainment Enterprises of Mexico de las que Rocha Cantú era socio.

Por el caso fue condenado en julio pasado a 135 años de prisión a Baltazar Saucedo Estrada, señalado como narcotraficante y quien fue considerado el autor intelectual del ataque al casino.

Jakrajutatip fue acusada de fraude y luego liberada bajo fianza en 2023. El martes debía presentarse en un tribunal de Bangkok pero no lo hizo. Dado que no notificó al tribunal sobre su ausencia, se consideró que existía riesgo de fuga, según un comunicado del Tribunal del Distrito Sur de Bangkok.

La copropietaria del concurso Miss Universo y su empresa, JKN Global Group Public Co. Ltd., fueron demandados por presuntamente defraudar a Raweewat Maschamadol al venderle bonos corporativos de la empresa en 2023. Este último afirma que la inversión le causó una pérdida de unos 930.362 dólares.

JKN adquirió los derechos del certamen de Miss Universo de IMG Worldwide LLC en 2022. En 2023, vendió el 50 % de sus acciones de Miss Universo a Legacy Holding Group USA, que es propiedad de Rocha Cantú.

El paradero de la copropietaria de Miss Universo sigue siendo incierto. No se presentó en la 74ª competencia que se celebró en Bangkok a principios de este mes.

La última edición del certamen estuvo marcada por la polémica, incluyendo un reto a la ganadora del certamen, la mexicana Fátima Bosch, la salida de dos jueces, la denuncia de uno de ellos sugiriendo que había manipulación en el concurso, y la investigación de la Policía tailandesa por promoción ilegal de casinos en línea.

Por Florencia O’Keeffe

