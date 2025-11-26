Ley tributaria: Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores

El gobierno presentó el proyecto de actualización impositiva para 2026. Las empresas podrán descontar parte de la factura de electricidad. El inmobiliario aumenta 14%

El gobierno de Santa Fe propone bajar Ingresos Brutos a los empresarios que tomen personal a partir de diciembre próximo. También descontar de la liquidación del impuesto un porcentaje de la factura de electricidad y, en el caso de bancos y fintech, reducir la carga tributaria por los intereses de préstamos realizados al sector productivo.

Así lo señaló el ministro de Economía, Pablo Olivares, al presentar el proyecto de ley tributaria que envió a la Legislatura. El proyecto de actualización impositiva para 2026 no contempla subas de alícuotas. Solo un ajuste del 14% en el impuesto inmobiliario, tributo sobre el cual se amplían los beneficios por cumplimiento y pago anticipado.

Olivares destacó que el nuevo marco impositivo fue diseñado para anticiparse a la discusión nacional sobre la reforma tributaria, orientando una agenda de alivio fiscal al objetivo de sostener y aumentar el empleo y reducir costos a la actividad productiva. La presencia de los ministros de Trabajo, Roald Báscolo, y Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en la conferencia de prensa, fue una forma de subrayar el sentido del proyecto, en un contexto de dificultades en la economía real.

“Histórico e inédito”, calificaron tanto Olivares como Báscolo el beneficio que la iniciativa introduce en el pago de Ingresos Brutos para los empleadores que tomen trabajadores a partir de diciembre. Con el corte del 30 de noviembre, cada empresario podrá descontar el salario bruto del o los empleados que tome de la liquidación impositiva, hasta un tope mensual de $ 1,5 millones “Un comercio que pague 4,5 millones de pesos de IIBB en enero podría pagar cero si contrata a tres trabajadores”, ejemplificó el titular de la cartera laboral.

Novedades en Santa Fe

La segunda gran novedad de la ley tributaria es la posibilidad de que las empresas descuenten del impuesto que más recauda en la provincia hasta el 30% del costo de la factura eléctrica que pagan tanto a la EPE como a las cooperativas. “Consideramos que estamos dando un alivio sobre uno de los costos más significativos para la producción”, señaló Puccini.

La iniciativa que entró a la Legislatura amplía también beneficios fiscales sobre el sector agropecuario. Por ejemplo, se amplia del 30% al 40% y 50% la posibilidad la eximición del impuesto inmobiliario rural para propietarios de hasta 300 hectáreas que trabajen su tierra cuando los establecimientos estén ubicados en el centro y norte de la provincia. Se extiende el beneficio, también para los arrendatarios. También se segmenta a favor de los contribuyentes que pagan el impuesto a grandes propietarios en los departamentos menos favorecidos de la provincia.

Una propuesta significativa es que la que permite a bancos y proveedores de servicios de pago deducir del pago de IIBB la asistencia crediticia que otorguen a las pequeñas y medianas empresas en el marco de programas definidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Lo mismo para créditos hipotecarios y préstamos a taxis y remises.

El financiamiento a proveedores y clientes por parte de las empresas también tendrá beneficios.

Al mismo tiempo, no pagarán Sellos los alquileres de vivienda única, los créditos hipotecarios para vivienda única, los alquileres rurales y los de los pequeños y medianos comercios.

Por otra parte, el proyecto garantiza la estabilidad tributaria a las pymes y ajuste los parámetros para permanecer en el régimen simplificado de Ingresos Brutos. El inmobiliario aumentará 14% con la posibilidad de actualización por IPC en el segundo semestre. Por pago anticipado habrá descuentos de hasta 56%. La actualización de patente tendrá un tope de 30%.