Viajaba con su hija de 4 años y lo detuvieron en la ruta 34: tenía éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Fue en la intersección de las rutas nacionales 19 y 34, en inmediaciones de Angélica, Castellanos. El detenido tiene 30 años y es de Paraná

26 de noviembre 2025 · 20:09hs
Viajaba con su hija de 4 años y lo detuvieron en la ruta 34: tenía éxtasis, LSD, ketamina y cristal

La Policía de Investigaciones de Santa Fe concretó un operativo central en la lucha contra el narcotráfico este miércoles en la intersección de las rutas nacionales 19 y 34, en jurisdicción de Angélica, departamento Castellanos. Allí, personal de la Guardia Provincial detectó irregularidades en una camioneta Chevrolet Tracker blanca que circulaba por el corredor vial, y al solicitar la documentación correspondiente, el conductor mostró signos evidentes de nerviosismo, lo que motivó una inspección más profunda que terminó con el decomiso de los estupefacientes.

El hombre fue identificado como B. D. R., de 30 años, domiciliado en la localidad entrerriana de Paraná, y viajaba con su hija de cuatro años. Durante el control vehicular, los agentes observaron el tapizado del asiento del conductor parcialmente desprendido. Al revisar esa zona, extrajeron una bolsa plástica que el propio sospechoso reconoció como contenedora de pastillas de éxtasis. Minutos después, y frente a los efectivos, el hombre mostró otras dos bolsas ocultas.

La requisa personal posterior permitió hallar un troquel con dosis de LSD en el bolsillo del pantalón que vestía.

A partir de este descubrimiento se convocaron testigos civiles y se dio intervención al fiscal federal Pablo Michelletti, quien ordenó la llegada del equipo especializado de la División Microtráfico de la (Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela.

Con la escena asegurada, los investigadores profundizaron el registro del vehículo y del conductor. Del rodado se retiraron un total de 563 dosis de éxtasis, 70 dosis de LSD, 320 gramos de ketamina y 215 gramos de cristal. También se procedió al secuestro de una suma de 127.200 pesos y 400 dólares en billetes de baja denominación, además de dos teléfonos celulares iPhone y un Motorola nuevo sin uso.

Tanto el vehículo como los elementos incautados fueron trasladados a la base de la PDI para su análisis y resguardo.

Las pruebas orientativas realizadas sobre el material arrojaron resultado positivo para éxtasis, LSD y cristal. En cuanto a la ketamina, se dispuso un estudio específico debido a que no se contaba en el momento con el reactivo correspondiente.

El fiscal Michelletti ordenó entonces el secuestro total del material incautado y la detención inmediata del conductor, quien quedó imputado por infracción a la ley nacional de estupefacientes 23.737, artículo 5 inciso C, por presunta tenencia de drogas con fines de comercialización.

La niña que viajaba con el detenido fue resguardada de inmediato y entregada a su madre mediante acta formal, garantizando su protección y el resguardo legal correspondiente. Tras cumplirse las medidas judiciales y administrativas, R. fue alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional V.

