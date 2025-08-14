"Homo Argentum" llegó a los cines: la palabra de Guillermo Francella y sus directores

Francella protagoniza relatos breves sobre la argentinidad. En diálogo con La Capital , Mariano Cohn, Gastón Duprat y el actor revelan los detalles del detrás de escena.

Hoy llega a los cines de todo el país "Homo Argentum" , la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat protagonizada por Guillermo Francella . En 16 minipelículas que suman 110 minutos, Francella se transforma en 16 personajes distintos, llevando al espectador por un recorrido intenso por lo mejor y lo peor de la argentinidad.

Se trata de dieciséis historias de diferente duración, la más corta de tan solo un minuto y la más larga de doce, que conducen al espectador por un viaje vertiginoso de emociones, que va de la risa a la tensión y de la melancolía a la incomodidad. Cada relato retrata una faceta inconfundible del ser argentino: el oportunismo elegante, la doble moral, la idolatría futbolera, la corrección política, la fuerza de la amistad, el sentido del humor ante el caos y el arte —bien argentino— de hacerse el boludo

Aunque Francella acapara la pantalla, el filme también cuenta con reconocidas figuras del mundo argentino que aportan frescura y energía a cada historia . Migue Granados interpreta a un hijo que no quiere dejar la casa familiar; Eva de Dominici se enfrenta a un polémico personaje cargado de tensión y dilemas ; Milo J, a sus 17 años, debuta en la actuación en el rol de un pibe de la calle; y Dalma Maradona da vida a la joven pareja de un viudo con tres hijos. Todos ellos acompañados por un Francella versátil, que pasa de padre de familia a presidente, director de cine, cura o poderoso empresario.

“Es una película que invita, además de reírse mucho, a la reflexión y a sentirse identificados porque habla de nuestro gen, de cómo somos. La película es hilarante, pero aborda temas que hacen que nos sentemos luego para charlar de cómo nos interpeló y de qué identificación nos generó”, adelantó Francella en diálogo con este medio.

El protagonista y los directores compartieron con La Capital los detalles del proceso creativo y el detrás de escena del film que desde hoy el público argentino podrá ver en los cines de todo el país.

Un trío con historia

El vínculo sostenido entre Guillermo Francella y la dupla directiva de Cohn y Duprat, que ya habían trabajado juntos en la serie "El Encargado", fue clave para concebir un proyecto tan ambicioso como "Homo Argentum". “Con Guillermo ya vamos por la temporada 4, y era todo un desafío decir que queríamos hacer una película. ¿Qué hacés después de 'El Encargado'? Para mí, lo que él hacía ahí era superlativo. Entonces se nos ocurrió esta idea donde él puede hacer una demostración actoral,”, recordó Cohn.

el trio argentum Créditos: Gabriel Machado

Sin embargo, la chispa inicial la aportó el propio Francella, quien recordó el filme “Los Monstruos”, de Dino Risi, una película que retrata el gen italiano con humor y crítica social. “Yo les hablé de esa película que vi hace años que tenía este formato, que hablaba del gen italiano pero con crítica social, con humor, con bajada de línea, que me pareció muy interesante. Ellos la vieron, se entusiasmaron y le escribieron un montón de episodios”, explicó el actor.

La idea convenció a los directores y a partir de ese puntapié desarrollaron las minipelículas y le propusieron a Francella el desafío de encarnar a todos los personajes. De los cuarenta relatos que escribieron originalmente, hacia el final solo se seleccionaron 16 para la versión final de "Homo Argentum". “Algunos tenían potencial para ser películas completas, otros quedaron afuera por distintas razones”, explicó Duprat.

Entre risas, Francella confesó que en un principio no imaginó que interpretaría a todos los personajes: “Cuando me dijeron ‘no, no, vos haces todas’. ¿Cómo todas? Yo creí que solo en algunas iba a hacerlo”. Tras varias charlas, terminó aceptando con entusiasmo el desafío que, según confesó, le generó “una adrenalina fantástica”.

Los mil y un Guillermo Francella

El desafío de tener un solo actor interpretando 16 personajes distintos llevo consigo un proceso de caracterización y composición actoral intenso y radical . En "Homo Argentum", Guillermo se pone en la piel de 16 personajes completamente distintos entre sí: desde un director de cine hasta un cura, pasando por un padre de familia, un relator de fútbol o un arbolito que cambia dólares en la calle.

Ahora bien, el desafío no fue solo numérico. Para el actor, también significó una ruptura con su propia imagen. “El proceso de la caracterización fue muy intenso. El verme despojado de mi imagen verdadera, en todos las viñetas, en todos los episodios, fue muy positivo para explorar desde la interpretación algo nuevo”, comentó Francella.

guillermo francella Créditos: Gabriel Machado

En este sentido, se propuso construir cada personaje desde cero, trabajando en detalle lo gestual, lo postural, lo corporal y lo vocal. Según él mismo no llegó a no reconocerse frente al espejo: “Ese ser que estaba frente a mí era desconocido por completo. Eso me dio una enorme fuerza para componer”, explicó el actor y señaló el intenso trabajo detrás de escena: “Lo hablamos mucho en los ensayos: lo postural, la mirada, la afonía exacerbada. Cuando yo ya llegué al set, ya tenía bien claro por dónde iba”.

Por su parte, Mariano Cohn destacó la magnitud del esfuerzo actoral y lo calificó como una verdadera coronación para un actor de la talla de Guillermo. “Lo que hace en 'Homo Argentum' es consagratorio porque el trabajo que hace en una sola película, acá lo hace por 16”, subrayó el director.

Por su parte, Francella admitió que, si bien el desafío fue enorme, contaba con “tierra fértil” gracias al sólido trabajo de sus directores y guionistas. “Cuando tenés un buen guion, estás muy protegido”, concluyó Guillermo.

Un mosaico del gen argentino

Aunque cada relato de "Homo Argentum" funciona de manera autoconclusiva, juntos forman un retrato múltiple que refleja las diferentes caras de la argentinidad. En este sentido, Cohn explicó: “Cada historia en sí misma, con principio y final, e incluso algunas con varios finales, busca interpelar, emocionar y abrir el debate sobre temas que permitan al espectador sentirse parte ya sea porque se ve representado o porque le recuerda a un familiar, a un hermano o a un vecino”.

Gastón Duprat sumó que algunas de las historias nacieron a partir de personajes que querían retratar mientras que otras se construyeron a partir de tramas o historias específicas. En esa línea, destacó que “cada una de estas minipelículas tenía su género particular”. Y si bien había ciertos elementos fijos, aclaró que lo único que podían tocar era el orden, un aspecto clave en el armado, ya que “eso es lo que te va llevando de la nariz por ese viaje emocional”.

Ahora bien, cuando empezaron a mostrarlas y a recibir las devoluciones de periodistas y amigos notaron que había un hilo invisible que las unía: “todas hablan de una realidad que nos atraviesa”, expuso el director.

De esta manera, a pesar de la variedad de tonos, géneros y personajes, "Homo Argentum" logra algo singular: que un conjunto de historias dispares, algunas más emotivas y cotidianas, otras satíricas o intensas, encuentren un eco común en el espectador. Como si, detrás de cada relato, se asomara una fibra compartida: la del gen argentino.

Esa misma fibra que conectó con sus espectadores fue el punto fundamental para el trabajo de Guillermo Francella: “Los conozco del derecho y del revés a muchos de ellos”, afirmó en relación con la gran variedad de personaje que le tocó interpretar. Y agregó: “Está en nuestro ADN y, de tantos años que vivo, conozco a cada uno. Exacerbar algunas flaquezas o alguna cosa de cada uno de ellos ha sido divertido”.

francella sobre una mesa ke Créditos: Gabriel Machado

Lejos de sentirlo como una carga, Francella destacó que no se trata de representar algo idealizado sino de mostrar personajes con los que, incluso en su contradicción, resulta posible identificarse. “Sería poco probable que alguien diga ‘así no somos’, porque somos. Por supuesto que está un poco subrayada alguna incorrección, pero… ¿quién puede decir que no somos pasionales, como el relator de fútbol? ¿O que no somos familiares, solidarios, chantas, como algún que otro arbolito? Somos así", resumió el actor.

Luego, agregó: “Me encanta poder interpretativamente mostrar esa paleta e invitar también a la reflexión de por qué somos así a veces”. Y cerró con una escena precisa: “Como ese hombre en el balcón, que después de ponderar todo lo que somos como argentinos en el mundo, mostró una flaqueza particular. Es una película, es ficción, pero hay bastante realidad”.

Un rodaje bien Argentum

De hecho, "Homo Argentum" no sólo retrata el gen argentino en sus historias: lo respira en su propia concepción y en la manera en que fue filmada. En este sentido, Cohn la definió como “una película antieconómica”.

cohn y duprat

“Con cada una de esas historias podrías hacer una película y nosotros quemamos nafta sin parar. Es un derroche, que eso también tiene que ver con el 'Homo Argentum': un derroche de ideas, un derroche también de dinero porque cada una de esas escenografías que armábamos capaz duraba un día". Y ejemplificó: "Hicimos el aeropuerto de Ezeiza, hicimos la entrega de premios en un festival de cine internacional. Todas esas construcciones se armaban y se desarmaban en el día, eran efímeras ”.

Ese “derroche” no es un accidente, sino casi una declaración de principios. Según Cohn, la película se basa en el exceso, en la cantidad y en la acumulación. “Eso me parece que es bastante argentino y nos representa bastante. Es como un asado, ¿viste? Hay de todo”, concluyó el director.

