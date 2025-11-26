Un candidato fuerte a dirigir a Newell's agradeció, pero adujo que no puede por temas personales

Roberto Sensini, que será mánager de Newell's si gana Ignacio Boero, contó la charla que tuvo con un entrenador calificado.

Tras el final del torneo Clausura para Newell's y a pesar de que todavía no se realizaron las elecciones presidenciales que marcarán el recambio de autoridades, desde las distintas agrupaciones que pugnan por conducir los destinos leprosos comenzaron a sondear entrenadores para que llegado al momento puedan hacerse cargo del primer equipo del Parque.

En este sentido, uno de los apellidos que sobresalió en la danza de nombres fue el de Eduardo Berizzo, uno de los máximos referentes como jugador de la época gloriosa de Marcelo Bielsa al frente de Newell's.

El Toto es un técnico respetado y de gran trayectoria, pero él mismo se encargó de aclarar que "si bien está a disposición del club del Parque para dar siempre una mano" y apoyar desde su lugar, "en la actualidad no está en condiciones de asumir como director técnico por motivos personales".

La información la confirmó el propio Roberto Sensini, el exjugador y entrenador leproso, que en caso de que sea electo como presidente Ignacio Boero, de la agrupación Unen, será el mánager. Y Boquita lo tenía en carpeta a Berizzo como uno de los candidatos potables a hacerse cargo del primer equipo rojinegro.

El técnico se confirmará tras las elecciones

Está claro que lo primero que deberá hacer la nueva comisión directiva, tras los comicios que se realizarán el próximo domingo 14 de diciembre será designar con carácter de urgencia al flamante entrenador para que se haga cargo del armado del remozado equipo y lidere la reconstrucción futbolística leprosa.

El Toto Berizzo es uno de los candidatos naturales cada vez que Newell's busca entrenador y ya aclaró su situación, no jugó al misterio y es un nombre menos en la amplia lista de postulantes a asumir en el primer equipo.

Está claro que además de Unen hay otras cuatro agrupaciones oficializadas para las elecciones: Frente Rojinegro, que postula a Cristian D'Amico; Fuerza Leprosa, con Julián González, que aún no fue habilitado para postularse a presidente y fue a la Justicia; Movimiento1974, que propone para el máximo cargo a Ignacio Grivarello; y la Agrupación 8 de Marzo, en la que uno de los referentes es Guillermo Muñoz.

Todos ellos también barajan nombres y están en negociaciones con entrenadores para tenerlos a mano si llegan al gobierno del club.