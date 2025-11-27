La Capital | Información General | gmail

Cómo liberar espacio en Gmail y no tener que comprar almacenamiento

La nube del correo electrónico de Google se llena rápidamente en millones de casillas, que necesitan más espacio Métodos y trucos para sumar gigas sin pagar

27 de noviembre 2025 · 13:22hs
Para liberar espacio de almacenamiento en Gmail se pueden probar varias opciones sin tener que pagar nada.

Para liberar espacio de almacenamiento en Gmail se pueden probar varias opciones sin tener que pagar nada.

Los usuarios de Gmail tienen que leer, a diario, cómo la plataforma les advierte que en caso de no liberar espacio deberán pagar para comprar más gigas para seguir almacenando información en la nube. Sin embargo, hay una serie de métodos y trucos para sumar capacidad en la casilla y no tener que comprar ningún paquete.

Es probable que los 15 gigas que otorga gratuitamente Google sean consumidos en poco tiempo, ya que los mails comparten espacio de almacenamiento con los archivos de Google Drive, de Google Fotos y hasta las conversaciones de WhatsApp, entre otras apps.

Contar con espacio en Google no responde a un capricho, sino más bien a una necesidad. Cuando el espacio se agota en Gmail, la plataforma no permite enviar ni recibir ningún correo. Esta se vuelve una situación delicada para aquellas personas que utilizan su cuenta con frecuencia o como herramienta de trabajo.

>> Leer más: Gmail: 10 trucos escondidos para aprovechar al máximo el correo electrónico más popular

Para hacerle frente a ese espacio de almacenamiento que parece tan finito, hay recomendaciones que el usuario puede seguir. Un chequeo frecuente del estado del almacenamiento siempre es recomendable para evitar llegar al momento crítico en el que la amenaza de dejar al usuario incomunicado cobra vigor.

Cómo liberar espacio en Gmail y no tener que comprar más gigas

Como punto de partida hay que tener en cuenta una cuestión fundamental. Gmail es uno de los tantos servicios que ofrece un mismo dueño: Google. Esto implica que el espacio total que ofrece Google no está volcado únicamente en la plataforma de correo electrónico, este se divide entre todos sus servicios.

Así, cuando el usuario es notificado por su falta de espacio en el almacenamiento, no necesariamente en todos los casos el dedo va a ser apuntado contra Gmail. Con gran frecuencia, son otros los servicios que ocupan la mayor cantidad de espacio, como Google Fotos, Google Drive o Google Calendar.

Para reconocer la aplicación que más espacio está abarcando, Google ofrece la posibilidad de administrar el almacenamiento. Esto se puede realizar desde Google One o directamente clickeando en el aviso de falta de espacio. Entonces, al acceder a la administración de la cuenta, el usuario podrá detectar con precisión cuál es el servicio al que hay que limpiar con mayor urgencia. Y puede que, en comparación con los demás, Gmail se salve.

>> Leer más: Cómo integrar la Inteligencia Artificial a Gmail para hacer las cosas más rápido

También puede ocurrir que ese amenazante aviso de Google exponga, en efecto, una cruda verdad: el usuario ya no cuenta con espacio en su casilla de Gmail. En ese caso, sólo queda apelar a otras técnicas y sacrificar algunos minutos para conseguir más espacio de almacenamiento.

Limpieza profunda de la casilla de Gmail

Como siempre que un bien se encuentra acumulado, en algún momento llega la hora de ejecutar una limpieza. Esto no suele ser del agrado del usuario, pero resulta una tarea fundamental tras el objetivo de liberar espacio. Es más que posible que varios de los mails conservados no respondan a motivos útiles o que justifiquen su permanencia. Y este grupo de correos debe ser eliminado. No solamente de la bandeja de entrada, sino también de la papelera.

Muchas veces, los correos quedan asociados a newsletters o empresas que envían promociones y notificaciones constantemente. Algunas de ellas pueden ser realmente valoradas por el usuario, pero otras seguramente son totalmente superfluas. Todo mensaje que no sea relevante puede ser eliminado e incluso el contacto con estas entidades se puede dar de baja. De esta manera, se corta el problema de raíz y se ahorra espacio también a futuro. Los lazos se pueden eliminar desde la sección “Promociones” de Gmail.

>> Leer más: Sin espacio en Google Drive por culpa de Whatsapp: cómo evitar pagar por más almacenamiento

Una vez descartados los correos totalmente prescindibles, el usuario se va a quedar con una selección que, dependiendo el caso, va a variar en cantidad pero en definitiva se va a tratar de la formación titular. Quedará un conjunto de correos que el usuario no va a querer o poder borrar, pero por suerte, estos pueden ser almacenados en otro lugar.

Cómo descargar los mails de Gmail

Los mails de Gmail se pueden descargar en conjunto o de forma individual. Esta decisión permite conservar los correos pero en plataformas que no presentan problemas por el espacio. Es así que, una vez descargados en otros servidores, se pueden eliminar de la casilla de Gmail y dejar ese espacio libre.

Para descargar un correo electrónico de Gmail a la computadora, el usuario debe abrir la plataforma, ingresar al mail que quiere guardar y hacer clic en "Más", representado con los tres puntos alineados verticalmente en la barra de funciones que se encuentra en el sector superior derecho de la pantalla.

Una vez allí, se debe hacer clic en "Descargar mensaje" para que, desde Gmail, se descargue un archivo en formato EML, utilizado exclusivamente para mails. El mismo no será legible y es por eso que, para que vuelva a tomar la forma de texto, se debe realizar otro paso: contar con un correo electrónico de escritorio.

Actualmente, se pueden utilizar servicios como Mailbird, que se descarga de manera gratuita en su sitio oficial y se instala fácilmente en cualquier computadora.

thunderbird.png

Otro de los servicios preferenciales para abrir textos en formato EML y leer mails descargados de Gmail es el que ofrece Mozilla Thunderbird, que también se descarga de manera gratuita a través de su sitio oficial. Una vez instalado, se pueden abrir los mails como se puede abrir cualquier otro archivo en Word o Excel, por ejemplo.

Por último, la manera más simple y rápida es abrir cualquier navegador y arrastrar el archivo hacia la barra de direcciones. Una vez que se pulse Enter, se podrá visualizar el cuerpo del mail pero no se podrá ver ni el asunto ni el remitente.

También existe la posibilidad de descargar todos los mails de la cuenta de Gmail sin tener que seleccionarlos uno por uno. Para esto se recomienda hacer una limpieza previa ya que este método descarga todos los archivos existentes. Para ejecutarlo, el usuario debe ir hacia su cuenta de Google Takeout y seleccionar únicamente la casilla referida a Gmail (puede aparecer como "correo electrónico").

Tras ello, se debe deslizar hacia abajo y presionar "Paso siguiente" para elegir las condiciones de la descarga. La misma puede ser por única vez, con todo el contenido, o segmentarla cada dos meses durante un año.

Los formatos que se pueden seleccionar para el archivo descargado son ZIP (se puede abrir y descomprimir en cualquier computadora) y TGZ (si el usuario cuenta con sistema operativo Windows, es posible que requiera de complementos para abrir el archivo).

google takeout.png

“Divide y reinarás”: otra recomendación para obtener espacio

Un consejo útil para garantizar un mejor aprovechamiento del espacio es distribuir los correos en cuentas diferentes. En tanto la creación de cuentas en Google es totalmente gratuita, una opción viable es ser dueño de más de una de ellas.

>> Leer más: El truco de Google para viajar por menos plata: cómo conseguir vuelos baratos

Contando con más de una cuenta, el espacio a disposición es mucho mayor. Y si bien puede parecer molesto tener más de un centro en el que se guarden correos, si el criterio de división es efectivo, podría incluso mejorar la organización.

Muchas personas poseen una cuenta personal y una cuenta para los mails de trabajo. A todo involucrado laboralmente se lo contacta desde el segundo y se evita llenar la cuenta principal de mails laborales.

Noticias relacionadas
Whirpool cerró su única planta de producción ubicada en Pilar

Todo lo que se sabe hasta ahora del cierre de Whirlpool: cuál será el nuevo rumbo de la empresa

A través del Banco Nación, Ansés ofrece créditos para los jubilados que cobren sus prestaciones

Créditos para jubilados: qué banco ofrece préstamos de hasta 50 millones de pesos

Anmat advirtió sobre el peligro de los alisadores de cabello con formol

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud

quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo records

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Ver comentarios

Las más leídas

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

Va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

Lo último

Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales

Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Ofrecen lo que se gastan en una cena: polémica por la propuesta empresarial para el salario mínimo

"Ofrecen lo que se gastan en una cena": polémica por la propuesta empresarial para el salario mínimo

El boom del "descuento en efectivo" en Rosario: se expande a todos los rubros en plena crisis

La modalidad, que nació en locales de indumentaria, hoy abarca verdulerías, panaderías, farmacias, gimnasios y hasta consultas médicas con rebajas del 10 al 20%. El trasfondo: necesidad de cash, costos financieros y evasión fiscal.

El boom del descuento en efectivo en Rosario: se expande a todos los rubros en plena crisis

Por Isabella Di Pollina
Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos
POLICIALES

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Ofrecen lo que se gastan en una cena: polémica por la propuesta empresarial para el salario mínimo
Economía

"Ofrecen lo que se gastan en una cena": polémica por la propuesta empresarial para el salario mínimo

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo
La Ciudad

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta
POLICIALES

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

Va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

Ovación
El campeón de la Fórmula 1 puede conocerse en Qatar: qué necesita Norris para ganar el título
Ovación

El campeón de la Fórmula 1 puede conocerse en Qatar: qué necesita Norris para ganar el título

El campeón de la Fórmula 1 puede conocerse en Qatar: qué necesita Norris para ganar el título

El campeón de la Fórmula 1 puede conocerse en Qatar: qué necesita Norris para ganar el título

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

Tercera bandeja: la venta de palcos que lanzó Central tuvo fuerte respuesta de los socios

Tercera bandeja: la venta de palcos que lanzó Central tuvo fuerte respuesta de los socios

Policiales
Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales
Policiales

Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

La Ciudad
Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Nueva edición de Biolíderes: la ciencia argentina abre sus puertas para impulsar decisiones informadas

Nueva edición de Biolíderes: la ciencia argentina abre sus puertas para impulsar decisiones informadas

El boom del descuento en efectivo en Rosario: se expande a todos los rubros en plena crisis

El boom del "descuento en efectivo" en Rosario: se expande a todos los rubros en plena crisis

Todo listo para que el Concejo apruebe este jueves la autonomía municipal

Todo listo para que el Concejo apruebe este jueves la autonomía municipal

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales
Ovación

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso
Policiales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud
Información General

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión
Información General

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo
Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo"

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000
Información General

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación
Economía

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este
Información general

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Información General

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral
Ovación

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción
El Mundo

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina
motores

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta
La Región

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos
La Ciudad

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores
Economía

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei
La Ciudad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos
Policiales

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos