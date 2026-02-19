Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV

Si bien circuló que el artista había tenido un accidente cerebrovascular, oficialmente aseguraron que se sometió a unos chequeos de rutina

El Indio Solari se encuentra, por estas horas, en un sanatorio de Ciudad de Buenos Aires para realizarse una serie de estudios por indicación médica. Si bien circuló que el artista había tenido un accidente cerebrovascular, la información fue desmentida oficialmente.

"Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV", escribieron en una publicación en la cuenta Indiosolarioficial en Instagram. " La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable", añadieron.

"Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado", finalizaron.

La versión sobre el supuesto ACV del Indio Solari fue publicada este jueves, temprano, por el periodista Ángel de Brito.

En un tuit, el periodista de espectáculos aseguró que el artista había sufrido un accidente cerebrovascular y que se encontraba internado y bien atendido, acompañado por sus seres queridos". Dado que de Brito suele ser una eminencia en lo relativo a temas de chimentos, la información se volvió viral en tiempo récord.

Tras conocerse el comunicado oficial, el periodista salió a pedir disculpas.

ACV: todo lo que tenés que saber

El Accidente Cerebro Vascular (ACV), también llamado ictus o derrame cerebral, ocurre cuando se detiene el flujo sanguíneo a una parte del cerebro, ya sea por una obstrucción (isquémico) o por la rotura de un vaso sanguíneo (hemorrágico), lo que provoca la muerte de células cerebrales. Esta emergencia médica requiere atención inmediata para salvar vidas y reducir secuelas.

Según un estudio publicado en The Lancet la incidencia de ACV en personas jóvenes menores de 55 años ha mostrado un incremento sostenido en los últimos años, mientras que para 2050 la mortalidad mundial por ACV aumentará en un 50% y se cobrarán 9,7 millones de vidas.

Históricamente, estos episodios (también llamados ataque cerebral o stroke) se asociaban a adultos mayores pero en los últimos años hay evidencia de un cambio preocupante: personas menores de 55 años representan un porcentaje creciente de los casos. El accidente cerebrovascular afecta la salud física de la persona, con distintos grados de discapacidad de acuerdo a las características de la lesión lo que impacta en su desempeño laboral, sus relaciones familiares y en todos los aspectos de la calidad de vida.

La percepción de que el ACV era exclusivo de la edad avanzada ya quedó obsoleta. Los especialistas alertan sobre la necesidad de que personas de todas las edades reconozcan los riesgos y las señales tempranas para actuar a tiempo. En estos episodios la prevención es clave, pero si el hecho ya se produjo es fundamental reconocer los signos de alarma, algunos de los cuales pueden ser sutiles.

ACV: señales de alarma

Pedir ayuda profesional de inmediato o llegar a tiempo a un centro especializado es fundamental para salvar la vida de la persona afectada y mejorar su recuperación. Por eso es necesario reconocer síntomas: debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o comprender, alteraciones visuales repentinas, pérdida de equilibrio o coordinación y dolor de cabeza intenso. Ante cualquiera de estas señales, acudir de inmediato a un centro médico puede ser determinante para evitar discapacidad permanente y preservar la calidad de vida.

Además de la atención inmediata, los expertos subrayan la importancia de la rehabilitación temprana. La fisioterapia, la terapia del lenguaje y la atención psicológica son claves para lograr una recuperación más completa y ayudar a los pacientes a reinsertarse en su vida diaria. La falta de acceso a estos servicios en algunos sectores de la población genera desigualdades que impactan directamente en las posibilidades de recuperación y reinserción laboral.

En el último año, en Santa Fe, personas del deporte y el espectáculo sufrieron estos episodios con distintos resultados. Entre ellos, Alejandra Locomotora Olivera (quien falleció a los 47 años); Cacho Deicas, de Los Palmeras (superó el ACV y quedó con mínimas secuelas); el Negro Palma, ídolo de Central (quien murió a los 66 años).