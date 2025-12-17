La Capital | Zoom | MasterChef

La indirecta de Maxi López a la China Suárez en "MasterChef": "Tatiana hay una sola"

Durante la visita de Zaira Nara al reality, un intercambio entre Maxi López y las hermanas se volvió viral en redes sociales

17 de diciembre 2025 · 09:49hs
Maxi López, participante de "MasterChef", lanzó un comentario que muchos interpretaron como una indirecta para la CHina Suarez

"MasterChef Celebrity" continúa noche a noche conquistando los corazones y las risas de miles de argentinos. Más allá de la cocina y el talento culinario de las celebridades, lo que da que hablar son los divertidos intercambios y comentarios que se dan en cada desafío. Es así como, en la última emisión del programa, un comentario de Maxi López haciendo referencia a la China Suárez se volvió viral en redes sociales.

Cabe remarcar que una de las relaciones más comentadas dentro del reality es la de la conductora Wanda Nara con su expareja y participante, Maxi López. Después de tantos años juntos y con sus diferencias ya superadas, la dinámica y la confianza entre ambos suelen generar momentos de distensión y risas que rápidamente se replican en redes sociales.

De esta manera, en el programa del martes por la noche, el reality recibió a una invitada especial: Zaira Nara acompañó a su hermana en la conducción. Fue en ese contexto cuando Maxi López protagonizó un intercambio con las hermanas, en el que lanzó una indirecta que muchos interpretaron como dirigida a la China Suárez.

>> Leer más: Nueva salida en "MasterChef Celebrity": quién fue el último participante eliminado del reality

Qué le dijo Maxi López a la China Suárez

Zaira Nara fue parte del último programa de "MasterChef Celebrity" para acompañar a su hermana Wanda durante la conducción. En esta emisión, el desafío tuvo como consigna cocinar en duplas. “En esta noche de duplas les quiero presentar a mi dupla de la vida”, expresó Wanda antes de presentar oficialmente a su hermana.

Por su parte, a Maxi López le tocó cocinar junto al influencer Ian Lucas y, como es habitual, Wanda y Zaira recorrieron las islas de los participantes mientras estos avanzaban con sus platos. Fue en ese momento cuando se produjo un llamativo reencuentro entre el exfutbolista y su ex cuñada.

En un primer momento, Maxi concentrado en la preparación, no saludó a Zaira, lo que generó la reacción de ambas hermanas. “Hola, ¿Gasti, no?”, reclamó ella. Wanda sumó: “Saludá a tu excuñada”.

Entonces, Maxi López se acercó y, entre risas, explicó: “Se me quema el azúcar”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma en la que la saludó a su ex cuñada: “Hola, Tatún”. Rápidamente, Wanda intervino: “¿Podés dejar de decirle Tatiana? Se llama Zaira. No le digas más Tatún”. A lo que Maxi respondió: “Siempre le dije así, siempre fue Tatún”.

Fue en ese momento cuando el exfutbolista lanzó una frase que muchos itnerpretaron como una indirecta para la China Suárez: “No le digo Tatiana… Tatiana hay una sola”. Tanto Wanda como Zaira estallaron de risa y en redes sociales el comentario comenzó a viralizarse.

>> Leer más: La emotiva despedida de Alex Pelao en MasterChef: "Siempre tuve trastornos alimenticios"

Por qué le dicen Tatiana a la China Suárez

Cabe remarcar que “Tatiana” es un término popularizado por el streamer Martín “La Faraona” Cirio. En el marco del conflicto mediático entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, la expresión comenzó a utilizarse en redes sociales como un apodo para la actriz.

Según explicó en distintas oportunidades el streamer, una “Tatiana” es alguien que “se manda de todo y después se hace la desentendida”. Además, el concepto incluye una actitud de aparente inocencia.

Incluso, el streamer agregó que este tipo de figura suele estar asociada a vínculos con hombres casados: “A la ‘Tati’ le gusta demostrar que es más deseada que la otra, que ella es mejor”.

Si bien en el programa nadie explicó la referencia, en redes sociales el comentario fue interpretado como un “palito” para la China Suárez.

