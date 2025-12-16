La Capital | Zoom | Nico Vázquez

El emotivo tatuaje de Nico Vázquez en homenaje a su hermano Santiago

El actor compartió en redes el profundo significado de la silueta que lleva en su brazo y conmovió a sus seguidores con un mensaje dedicado a su hermano

16 de diciembre 2025 · 16:45hs
A pocos días de anunciar con alegría la continuidad de su exitosa obra de teatro Rocky en 2026, Nico Vázquez emocionó a sus seguidores al compartir una publicación en sus redes sociales. El actor publicó un video de su nuevo tatuaje con un sentido mensaje.

Si bien prefiere mantener su vida privada fuera del ojo público, el actor suele utilizar sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores y fanáticos. En esta oportunidad, Nicolás Vázquez mostró un nuevo tatuaje que no se trata de una simple elección estética, sino de un homenaje a su hermano fallecido, Santiago.

Cabe recordar que en diciembre de 2016, Santiago Vázquez, el hermano menor del actor, falleció a los 27 años mientras se encontraba de vacaciones con amigos, a causa de una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad congénita. La última vez que los hermanos se habían visto fue en el casamiento de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, celebrado en Mar del Plata, pocos días antes del viaje de Santiago a Punta Cana.

El emocionante tatuaje de Nico Vázquez

En su brazo, el actor se tatuó la silueta de su hermano de espaldas y, través de su cuenta de Instagram, compartió el significado de su elección. “En estos años aprendí que lo corporal se extraña, claro, pero lo espiritual se siente con una intensidad imposible de explicar", escribió.

Luego agregó que la pérdida de su hermano le enseñó a honrar aún más la vida y a entender su gran valor: “Entender que estamos acá para vivirla, sentirla y disfrutarla lo máximo posible. Porque, como diría mi padre, la vida es un instante. Que incluso en el dolor hay un llamado a ponerse de pie, a seguir, a resurgir. Como el Ave Fénix. Siempre volver a levantarse, siempre volver a creer”.

Nico también expresó que siente a Santi siempre presente, como una guía constante. “En otro plano, en otro modo, pero siempre cerca. Me gusta recordarlo así, porque sé que muchos lo recuerdan, lo piensan y sonríen. Y eso también es amor vivo”, escribió.

Para concluir, Vázquez cerró su mensaje conpalabras dedicadas a Santi: “Siempre juntos. Planos distintos, misma alma. Espalda con espalda. Corazón con corazón. Te amo, San. Crean, siempre”.

